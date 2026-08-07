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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Gazzetta - Bastidores da Roma: Gasperini agitado, trocas de opiniões fortes com o diretor esportivo D’Amico

Roma
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G. Gasperini

O que está por trás da entrevista não concedida à Sky pelo técnico da Roma

La Gazzetta dello Sport conta um bastidor sobre a entrevista não concedida por Gian Piero Gasperini à Sky na noite de quinta-feira. Estava tudo programado até um par de horas antes do início da entrevista, mas depois Gasp mudou de ideia, preferindo não comparecer e se desculpando com a emissora.


  • Ofegante

    Mas por que Gasperini mudou de ideia de forma tão repentina, no último momento? A Gazzetta explica que oficialmente a desistência se deve a compromissos surgidos de última hora, uma reunião de mercado a ser realizada no fim da noite com os Friedkin e com os homens que cuidam do mercado da Roma. Mas acrescenta que "alguém ontem falava também de uma transferência no horizonte que poderia até complicar os planos". Além disso, acrescenta o jornal, também é verdade que "o treinador da Roma espera com ansiedade há dias pela chegada do famoso meia-atacante canhoto de pé direito que pede há mais de um ano e os recentes desdobramentos das negociações a respeito podem tê-lo deixado em parte nervoso. Ou, no mínimo, agitado. Parece que também houve trocas de opinião fortes com o diretor esportivo D’Amico, que, porém, segue sendo um homem de sua confiança, considerando a relação consolidada que os dois têm desde os tempos da Atalanta".

    • Publicidade

  • É a vez de D'Amico

    Agora cabe justamente a D’Amico tentar atender Gasperini e levar a ele um jogador que finalmente o deixe feliz. A novela do meia-atacante pela esquerda começou no verão passado, com a longa novela envolvendo Sancho, e continua até agora.

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