Mas por que Gasperini mudou de ideia de forma tão repentina, no último momento? A Gazzetta explica que oficialmente a desistência se deve a compromissos surgidos de última hora, uma reunião de mercado a ser realizada no fim da noite com os Friedkin e com os homens que cuidam do mercado da Roma. Mas acrescenta que "alguém ontem falava também de uma transferência no horizonte que poderia até complicar os planos". Além disso, acrescenta o jornal, também é verdade que "o treinador da Roma espera com ansiedade há dias pela chegada do famoso meia-atacante canhoto de pé direito que pede há mais de um ano e os recentes desdobramentos das negociações a respeito podem tê-lo deixado em parte nervoso. Ou, no mínimo, agitado. Parece que também houve trocas de opinião fortes com o diretor esportivo D’Amico, que, porém, segue sendo um homem de sua confiança, considerando a relação consolidada que os dois têm desde os tempos da Atalanta".