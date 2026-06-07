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Gavi deixa Rodri com dores após uma entrada violenta no treino, e a estrela da Espanha provoca reação furiosa antes da Copa do Mundo
Concentração da Espanha abalada por forte entrada de Gavi
A seleção comandada por Luis de la Fuente está atualmente finalizando os preparativos na cidade norte-americana de Chattanooga, antes da estreia na Copa do Mundo de 2026 contra Cabo Verde, no dia 15 de junho. No entanto, o clima sereno do centro de treinamento no Tennessee foi quebrado durante um treino recente, quando Gavi fez uma entrada que beirou a imprudência contra um companheiro de equipe.
O meio-campista do Barcelona, conhecido por sua agressividade implacável e recusa em recuar em duelos, encarou o jogo-treino com a intensidade de uma final. O desastre quase aconteceu quando ele calculou mal uma entrada na bola, cravando os pitões firmemente no tornozelo de Rodri. O experiente meio-campista caiu imediatamente no chão, segurando a perna em agonia, enquanto seus companheiros observavam com preocupação visível.
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Susto com lesão para o craque do meio-campo do Manchester City
A pouco mais de uma semana do início da jornada da La Roja em busca da glória mundial, a imagem de Rodri caído na grama causou grande comoção na comissão técnica. O jogador foi visto fazendo uma careta e lançando um olhar frustrado para Gavi enquanto assimilava o impacto da pancada. Por vários minutos, pareceu que a estratégia da Espanha para a Copa do Mundo teria que ser totalmente reescrita.
Gavi, percebendo a gravidade do contato, foi rápido em pedir desculpas enquanto a equipe médica corria para atender o astro do City. Embora as imagens do incidente parecessem alarmantes, o meio-campista acabou conseguindo se reerguer. Ele terminou o treino mancando levemente, mas os temores iniciais de uma lesão que pudesse encerrar sua participação no torneio parecem ter diminuído por enquanto.
Notícias contraditórias sobre a lesão de De la Fuente
Além do drama envolvendo Rodri e Gavi, houve sinais mais positivos para De la Fuente no que diz respeito à gestão da preparação física do elenco. Durante o treino, Lamine Yamal e Nico Williams continuaram seus programas de reabilitação, conforme noticiado pela Cadena SER. Ambos os alas vêm enfrentando lesões musculares que os mantiveram afastados das últimas partidas, tanto pelo clube quanto pela seleção.
Embora a dupla tenha participado das primeiras etapas do treino, incluindo o aquecimento e os rondos, eles foram mantidos afastados dos exercícios de contato intenso. Resta saber se estarão prontos para a partida de estreia, após ficarem afastados dos gramados por mais de um mês. Não se espera que nenhum dos dois jogadores participe do último amistoso contra o Peru, em Puebla, no México.
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Últimos preparativos antes do confronto com Cabo Verde
Apesar do susto, o clima no estádio voltou a ficar mais tranquilo ao final do treino. Sete titulares habituais, incluindo David Raya, Marc Cucurella e Pedri, devem retornar ao elenco para o amistoso contra o Peru, após terem ficado de fora do último jogo contra o Iraque, que terminou em empate por 1 a 1. A comissão técnica está empenhada em garantir que o grupo alcance a melhor forma física possível, sem novos contratempos nos treinos.
A delegação espanhola deve voar para o México no domingo à noite para finalizar sua programação pré-torneio. Se o tornozelo de Rodri aguentar como esperado, os torcedores da La Roja podem dar um suspiro de alívio, embora a abordagem brutal de Gavi nos treinos certamente tenha servido como um alerta para a equipe sobre a linha tênue entre intensidade e lesão.