A seleção comandada por Luis de la Fuente está atualmente finalizando os preparativos na cidade norte-americana de Chattanooga, antes da estreia na Copa do Mundo de 2026 contra Cabo Verde, no dia 15 de junho. No entanto, o clima sereno do centro de treinamento no Tennessee foi quebrado durante um treino recente, quando Gavi fez uma entrada que beirou a imprudência contra um companheiro de equipe.

O meio-campista do Barcelona, conhecido por sua agressividade implacável e recusa em recuar em duelos, encarou o jogo-treino com a intensidade de uma final. O desastre quase aconteceu quando ele calculou mal uma entrada na bola, cravando os pitões firmemente no tornozelo de Rodri. O experiente meio-campista caiu imediatamente no chão, segurando a perna em agonia, enquanto seus companheiros observavam com preocupação visível.



