Gavi apresenta um argumento interessante contra os críticos de Cristiano Ronaldo, enquanto o astro da Espanha e do Barcelona se dirige àqueles que sentem a necessidade de descartar o “GOAT” português

Enquanto a Espanha se prepara para enfrentar Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo, grande parte das discussões pré-jogo tem se concentrado no eterno Ronaldo. Apesar das sugestões de alguns setores de que a presença do jogador de 41 anos poderia, na verdade, prejudicar a fluidez do jogo de Portugal, o jogador da seleção espanhola Gavi continua totalmente cético em relação a tais alegações.

Em entrevista ao Mundo Deportivo no Estádio Cotton Bowl, em Dallas, Gavi não hesitou em descartar o alvoroço em torno do atacante do Al-Nassr. “Sempre ouço isso, mas vindo de pessoas que não estão no time dele, dos torcedores. Quem está no time dele tem um respeito enorme por ele. Obviamente, Cristiano é um dos melhores jogadores da história e pode fazer a diferença a qualquer momento”, afirmou o meio-campista do Barcelona.