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Gavi apresenta um argumento interessante contra os críticos de Cristiano Ronaldo, enquanto o astro da Espanha e do Barcelona se dirige àqueles que sentem a necessidade de descartar o “GOAT” português
Desmentindo a narrativa sobre Ronaldo
Enquanto a Espanha se prepara para enfrentar Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo, grande parte das discussões pré-jogo tem se concentrado no eterno Ronaldo. Apesar das sugestões de alguns setores de que a presença do jogador de 41 anos poderia, na verdade, prejudicar a fluidez do jogo de Portugal, o jogador da seleção espanhola Gavi continua totalmente cético em relação a tais alegações.
Em entrevista ao Mundo Deportivo no Estádio Cotton Bowl, em Dallas, Gavi não hesitou em descartar o alvoroço em torno do atacante do Al-Nassr. “Sempre ouço isso, mas vindo de pessoas que não estão no time dele, dos torcedores. Quem está no time dele tem um respeito enorme por ele. Obviamente, Cristiano é um dos melhores jogadores da história e pode fazer a diferença a qualquer momento”, afirmou o meio-campista do Barcelona.
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Preparado para uma batalha tática
O confronto entre os rivais ibéricos está sendo considerado um dos jogos de destaque do torneio até o momento. Gavi, conhecido por seu espírito combativo e alta intensidade, entende que dominar o meio-campo será essencial para que a equipe de Luis de la Fuente avance às quartas de final.
“Sim, está claro que eles são o adversário mais forte que enfrentamos até agora. É uma ótima seleção, com bons jogadores. Espero que a equipe esteja concentrada no que temos que fazer, no plano do técnico, e que todos nós nos unamos para vencer essa partida. Eles têm um ótimo meio-campo, mas nós também temos jogadores muito bons. Acho que o nosso maior trunfo é ter um elenco tão grande, com bons jogadores”, explicou Gavi.
Como responder a críticas pessoais
Ronaldo não é o único jogador sob os holofotes neste torneio. O próprio Gavi tem sido alvo de polêmicas, com seu estilo de jogo agressivo frequentemente recebendo críticas mistas de observadores neutros. No entanto, o jogador de 21 anos continua sem se desculpar pela maneira como encara o jogo, citando seu espírito competitivo como seu maior trunfo.
Dirigindo-se aos seus críticos, Gavi disse: “Sim, talvez muitas pessoas estejam de olho em mim porque sou um jogador que entra com tudo nas disputas, e talvez muitas pessoas não gostem desse tipo de jogador. Sempre me considero um jogador muito completo, com muitas facetas no meu jogo. Minhas melhores qualidades são essa competitividade e essa intensidade que tenho em campo. Nunca vou mudar. Sei que sempre haverá pessoas de olho em mim.”
- AFP
Concentrando-se no objetivo coletivo
Depois de ter entrado como reserva na recente vitória sobre a Áustria, Gavi está ansioso para contribuir da maneira que o técnico julgar necessária, enquanto a Espanha busca seu segundo título mundial. O meio-campista acredita que o elenco atual está mais bem preparado para o sucesso do que nos anos anteriores, destacando a união dentro do grupo.
“Já disse algumas vezes que estou aqui para ajudar a equipe”, acrescentou Gavi. “Sei da confiança que o técnico deposita em mim; ele sempre teve essa confiança. Como digo a ele, estou à disposição dele e da equipe quando ele precisar de mim. Esta é uma Copa do Mundo, e as Copas do Mundo são conquistadas por quem permanece unido nos momentos bons e ruins. Temos um elenco muito grande e, a qualquer momento, qualquer jogador pode entrar em campo para dar sua contribuição.”
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