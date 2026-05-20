Gavi afirma que não ter suspendido Aurélien Tchouameni foi “um erro” do Real Madrid, enquanto o craque do Barcelona se pronuncia sobre a disputa no vestiário com Fede Valverde

Em entrevista ao Mundo Deportivo, o meio-campista do Barcelona, Gavi, não mediu palavras quando questionado sobre os recentes conflitos internos no Bernabéu. Surgiram relatos de um confronto acalorado entre Tchouameni e Valverde, que supostamente teria chegado a agressões físicas ao longo de dois dias e resultado na necessidade de Valverde receber atendimento hospitalar para levar pontos.

Gavi sugeriu que o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deveria ter adotado uma postura mais firme. O jovem espanhol acredita que a natureza competitiva de um vestiário de alto nível não é desculpa para violência física, e que a decisão do clube de escalar os envolvidos logo em seguida foi um exagero — apontando para a participação de Tchouameni contra o Barcelona em 10 de maio, uma derrota por 2 a 0 que coroou oficialmente o time catalão como campeão da La Liga.