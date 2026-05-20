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Gavi afirma que não ter suspendido Aurélien Tchouameni foi “um erro” do Real Madrid, enquanto o craque do Barcelona se pronuncia sobre a disputa no vestiário com Fede Valverde
Jogador do Barcelona critica os padrões disciplinares do Real Madrid
Em entrevista ao Mundo Deportivo, o meio-campista do Barcelona, Gavi, não mediu palavras quando questionado sobre os recentes conflitos internos no Bernabéu. Surgiram relatos de um confronto acalorado entre Tchouameni e Valverde, que supostamente teria chegado a agressões físicas ao longo de dois dias e resultado na necessidade de Valverde receber atendimento hospitalar para levar pontos.
Gavi sugeriu que o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deveria ter adotado uma postura mais firme. O jovem espanhol acredita que a natureza competitiva de um vestiário de alto nível não é desculpa para violência física, e que a decisão do clube de escalar os envolvidos logo em seguida foi um exagero — apontando para a participação de Tchouameni contra o Barcelona em 10 de maio, uma derrota por 2 a 0 que coroou oficialmente o time catalão como campeão da La Liga.
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Gavi pede que seja suspenso da seleção após briga
Ao abordar os detalhes do incidente, Gavi deixou claro que, embora a intensidade nos treinos seja normal, o limite foi ultrapassado na capital espanhola. “Sou daqueles que acham que sempre haverá desentendimentos com os companheiros durante os treinos nesta fase da temporada, porque é assim que as coisas são; é competitividade, e isso é aceitável até certo ponto, obviamente”, afirmou Gavi.
No entanto, ele não hesitou em condenar a falta de repercussões após a escalada física. O jogador do Barça declarou: “Mas, no fim das contas, se chegar a brigas, então o técnico não deveria escalá-lo. Se é verdade que eles chegaram às vias de fato, para mim ele cometeu um erro ao convocá-lo [Tchouameni] e colocá-lo para jogar. Mas também não sei a verdade sobre o que aconteceu.”
Real Madrid é acusado de menosprezar o sucesso do Barça
A conversa inevitavelmente se voltou para a rivalidade entre os dois gigantes e para a narrativa em torno dos recentes triunfos do Barcelona no campeonato nacional. As declarações de Gavi surgem em resposta aos recentes comentários do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, sobre o caso Negreira, no qual ele alegou que seu clube foi “roubado” de sete títulos da La Liga. O jovem meio-campista aproveitou a oportunidade para abordar a percepção de falta de respeito vinda da capital, sugerindo que há um esforço conjunto para menosprezar o que o Blaugrana conquistou em circunstâncias financeiras difíceis.
O jogador de 21 anos foi firme na defesa da filosofia do seu clube e da recente coleção de troféus. Gavi disse: “Todo mundo sabe que, em Madri, eles sempre vão menosprezar ou tirar o mérito das coisas que conquistamos ou dos nossos títulos. Então, isso não deveria nos importar. Como eu digo, é um grande mérito ganhar dois campeonatos consecutivos com muitos jogadores formados no clube, muitos da La Masia e sem muitas contratações.”
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O orgulho da La Masia contra os rivais que gastam muito
Gavi concluiu destacando a diferença nas estratégias de transferências entre os dois times, observando que a aposta do Barcelona nos jogadores formados na base deve ser motivo de orgulho para seus torcedores. Enquanto o Real Madrid continua a contratar nomes de grande renome, o time catalão tem sido forçado a recorrer ao seu próprio elenco, um desafio que Gavi acredita terem superado com sucesso.
Ele destacou a disparidade no investimento, afirmando: “No fim das contas, houve pouquíssimas contratações. Outros times contratam muitos jogadores todos os anos, e isso é algo de que podemos nos orgulhar.”