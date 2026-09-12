Gattuso: "Tavares? É como se os pais tivessem deixado 100 milhões para ele e ele tivesse torrado tudo em 5 anos"

"Sempre disse que Nuno é um jogador de Real Madrid. Vou dar um exemplo que também usei com o meu auxiliar e com o diretor Fabiani: os pais dele faleceram, deixaram 100 milhões para ele, e ele torrou tudo em cinco anos (risos, nota da redação). Ele é bom com os dois pés e é veloz, é diferente. Mas você entende que, depois da partida, ele também precisa do seu tempo para se recuperar. Em um time, você pode se permitir ter um ou dois jogadores como o Nuno, mas ele é um bom garoto, tem talento e sabe que é um jogador fortíssimo, poderia muito bem ter passado 10 anos no Real Madrid pelas qualidades que tem”.