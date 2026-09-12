O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, grande ex-jogador do Milan, apresentou à Dazn, no pré-jogo, o confronto direto entre as duas equipes válido pela 4ª rodada da Série A 2026/2027. Uma partida em que, mais uma vez, os torcedores da Lazio não estarão presentes no estádio, mas acompanharam a equipe de moto até a entrada do Olímpico. Também foi inevitável voltar a falar sobre os potenciais homens-chave da partida, como Nuno Tavares, que parece ter voltado a ser o dos primeiros meses com a camisa da Lazio.
Traduzido por
Gattuso: "Tavares? É como se os pais tivessem deixado 100 milhões para ele e ele tivesse torrado tudo em 5 anos"
Os elogios de Amorim? Penso apenas em nós
"Não ouvi as declarações de Amorim, leio pouco. Agradeço a ele, mas estou concentrado no trabalho, no mais, obrigado pelos elogios"
Os torcedores ainda ausentes
"A paixão tem que ser colocada em campo pelos jogadores, e se agora estamos nesta situação é mérito deles. Se hoje há um pouco mais de entusiasmo, é mérito dos meus jogadores, que acreditam no que fazem"
Respeito pelo Milan, mas podemos fazer bem
"Analisamos o Milan, nós temos que ser bons com os nossos jogadores de lado, eles podem nos machucar quando saem em contra-ataque porque têm velocidade, têm sempre 4/5 jogadores na área, nós temos que ser bons para fazer o nosso jogo com coragem, respeito por eles, mas se continuarmos assim podemos fazer uma grande partida".
Nuno Tavares
"Sempre disse que Nuno é um jogador de Real Madrid. Vou dar um exemplo que também usei com o meu auxiliar e com o diretor Fabiani: os pais dele faleceram, deixaram 100 milhões para ele, e ele torrou tudo em cinco anos (risos, nota da redação). Ele é bom com os dois pés e é veloz, é diferente. Mas você entende que, depois da partida, ele também precisa do seu tempo para se recuperar. Em um time, você pode se permitir ter um ou dois jogadores como o Nuno, mas ele é um bom garoto, tem talento e sabe que é um jogador fortíssimo, poderia muito bem ter passado 10 anos no Real Madrid pelas qualidades que tem”.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.