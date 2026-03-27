Nostalgia rossonera. A Itália comemorou a vitória, conquistada com dificuldade, contra a Irlanda do Norte graças a uma jogada brilhante de Tonali, que reavivou emoções importantes em todos os torcedores do Milan: o vínculo com Sandro está mais forte e vivo do que nunca. O mesmo vale para o técnico Rino Gattuso, que sofreu no banco antes de comemorar o gol de seu pupilo.
AFP
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Gattuso revela os bastidores do mercado: “Eu estava no Napoli e tentei trazer o Tonali para o meu time. O Milan foi mais esperto”
OS BASTIDORES DO MERCADO
Rino Gattuso falou assim sobre o camisa 8 da seleção italiana na coletiva de imprensa após o jogo entre Itália e Irlanda do Norte.
Qual é a sua relação com Tonali? Você mostrou a ele a caneca com a foto dele?
“Se ele a levasse para Coverciano, eu ficaria preocupado... Conheço a história: quando ele foi para o Milan, ligou-me para perguntar se podia ficar com o meu número 8, uma ligação que me surpreendeu. Eu estava no Napoli, tentei levá-lo para o meu time, mas o Milan foi mais rápido. Ao longo dos anos, a relação entre nós continuou, sempre houve respeito mútuo. Sandro é um jogador completo; eu sabia fazer apenas uma coisa, enquanto ele sabe fazer várias coisas”