Gennaro Gattuso, técnico da seleção italiana, falou à Rai Sport sobre as convocações e as eliminatórias: “Não posso deixar meu ego falar mais alto; há muito em jogo, preciso colocar meus jogadores nas melhores condições possíveis. Escolheremos o melhor esquema para colocar os jogadores nos lugares certos”.
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Gattuso: “Fui eu quem escolhi Bergamo. Vejo dedicação, agora precisamos de calma. Chiesa está com alguns problemas; como estão os lesionados?”
DUAS FORMAÇÕES DIFERENTES?
"Vamos jogar o primeiro jogo de uma maneira, e o segundo de outra. As decisões foram tomadas com base nisso. Lamento pelas baixas que sofremos, mas chegaram reforços que podem nos ajudar."
CHIESA SE RETIROU
"A cada 7 a 10 dias, tenho uma longa conversa com o Fede. Ele sabe o que penso dele, mas é preciso respeitar o que o jogador diz. Neste momento, ele não se sente 100% bem, tem alguns pequenos problemas que precisa resolver e quer estar 100% bem."
SEM ESTRESSE
"Eu só pensava em chegar a este jogo, sem desculpas, é muito simples. Se não foi feito algo diferente, é porque não era possível; temos que pensar no jogo de quinta-feira, os outros também têm lesões. Eu e minha comissão técnica trabalhamos muito, fizemos tudo o que precisávamos fazer, assistimos a 380 jogos. Agora vamos pensar apenas no jogo de quinta-feira, não vamos pensar no fato de que não vamos à Copa do Mundo há duas edições, vamos pensar apenas no jogo de quinta-feira. Não devemos pressionar os rapazes, todos sabem da importância do jogo, entendem o jogo e não são uns amadores. Vamos fazer o que temos que fazer com muita serenidade, sem sufocar os jogadores”.
OS LESIONADOS
"Todos sabemos do problema que o Bastoni teve. Ele está em tratamento, está em Coverciano desde ontem de manhã; agora precisa treinar, se recuperar e esperamos poder contar com ele. O Scamacca tem um problema no adutor; ele será avaliado dia a dia, assim como o Bastoni. O Tonali vai treinar hoje com carga leve; o Mancini está com fadiga, mas nada grave nos exames; o Calafiori teve ontem uma pequena dor, mas ele vai estar conosco. Muitos jogadores, com pequenos problemas, queriam vir para a Seleção. Quando alguém se lesiona, geralmente pensa em ficar no seu clube para se recuperar. Em vez disso, estão aqui. Vejo um grande apego, sinto isso na pele.”
ZANIOLO, ORSOLINI E OS AUSENTES
"Não fomos aos jantares com quadros e marcadores para falar de tática. Tentei criar um vínculo com os jogadores; para mim, isso faz toda a diferença. Havia muitos jogadores que poderiam estar aqui, desde Zaniolo a Bernardeschi, de Orsolini a Fagioli. Eu quis formar um grupo, um grupo que me demonstrou lealdade; todos nós merecemos essa alegria. Agora quero encarar esses jogos com minhas certezas, minha confiança. Estou ciente de que há outros jogadores que se saíram bem; minhas escolhas são de boa-fé. Tenho grande confiança nos jogadores que convoquei.”
A ESCOLHA DE SPINAZZOLA
"Depois da lesão do Politano, liguei para o Leonardo. Já tinha falado com ele há dois meses. Encontrei um rapaz que se mostrou muito disponível; não é fácil aos 32 anos, eu também já passei por isso quando era jogador. Chegar com entusiasmo, com um sorriso e com vontade ajuda muito."
AS ARMADILHAS DA IRLANDA DO NORTE
"Não vamos nos arriscar e não vamos escalar jogadores que não estejam em condições. Tomaremos decisões com base na lógica. Precisamos manter a cabeça fria e estar atentos ao perigo. Respeitamos o adversário, que corre muito. Em termos de qualidade, não é uma equipe de grande nível, mas eles jogam muito em profundidade e são perigosos nas jogadas de bola parada."
A SITUAÇÃO DOS JOGADORES DO INTER
"Não estou preocupado com a forma dos jogadores do Inter. Dimarco tem números incríveis; converso com Barellone todos os dias; as pessoas sempre esperam muito dele. Espero que ele jogue com garra e intensidade; tenho confiança nele. Quando ele joga abaixo do seu nível, é criticado duramente, mas isso é porque já provou ser um jogador importante."
PALESTRA E PIO ESPOSITO
"Jovem ou não, isso não importa. O que importa é se o jogador é bom. É claro que a experiência e a importância da partida também contam, mas todos são úteis. O futebol moderno mudou; até mesmo quem entra vindo do banco pode fazer a diferença."
A ESCOLHA DE BERGAMO
"Fui eu quem escolhi o estádio. E a Federação Italiana de Futebol (FIGC) me apoiou. No San Siro, por exemplo, há torcedores do Inter e do Milan; se você errar um passe, pode ouvir vaias. Bergamo me recebeu bem na minha primeira vez lá; eu queria um estádio com formato de bacia. Esperemos não ter errado."
MANCINI E BASTONI PERMANECEM NO RETIRO, CHIESA NÃO
"Nem todos são iguais, nem todas as pessoas pensam da mesma forma. Chiesa estava hesitante, não se sentia à vontade, então voltou para casa, de comum acordo comigo. Se percebo que alguém está hesitante, preciso ouvi-lo; isso poderia ter acontecido com Mancini ou Bastoni. Quando uma pessoa não está bem, é inútil insistir."