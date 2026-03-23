"Eu só pensava em chegar a este jogo, sem desculpas, é muito simples. Se não foi feito algo diferente, é porque não era possível; temos que pensar no jogo de quinta-feira, os outros também têm lesões. Eu e minha comissão técnica trabalhamos muito, fizemos tudo o que precisávamos fazer, assistimos a 380 jogos. Agora vamos pensar apenas no jogo de quinta-feira, não vamos pensar no fato de que não vamos à Copa do Mundo há duas edições, vamos pensar apenas no jogo de quinta-feira. Não devemos pressionar os rapazes, todos sabem da importância do jogo, entendem o jogo e não são uns amadores. Vamos fazer o que temos que fazer com muita serenidade, sem sufocar os jogadores”.



