Gattuso: “É o jogo mais importante da minha carreira, tenho toda a Itália nas minhas costas. As pessoas me abordam e me pedem para levá-las à Copa do Mundo”

Há algum jogador como Sinner nesta seleção?

“O espírito de equipe. Temos jogadores importantes, mas gostaria de ver esse espírito em toda a seleção.” -





O que você gostaria de dizer aos italianos?

“Depende de nós. Se entrarmos em campo, mesmo no estádio, e transmitirmos a sensação de que estamos no controle, todo o resto virá por consequência. Não podemos pedir nada a ninguém, somos os artífices do nosso próprio destino. É preciso muita tranquilidade e a consciência de que estamos enfrentando jogadores que têm garra. Eles dizem que não temos identidade, mas é justo que digam isso. Nós temos que estar prontos.” -





Você assistiu às repescagens do passado?

“Não precisei assistir, tenho tudo na minha cabeça. Além disso, a verdade é que, se o Jorginho marcar no Olímpico, estamos na Copa do Mundo. Quando ganhei em 2003, se o Ambrosini não tivesse inventado aquele cabeceio, estaríamos nas quartas de final. A sorte é um componente importante no futebol, mas, no fim das contas, não vamos à Copa do Mundo desde 2014. Mas isso é passado, vamos pensar no amanhã.”





Kean-Retegui-Esposito, depende da forma física ou você também pensa no dia 31?

“Não penso no dia 31, mas em amanhã. E tenho a consciência de ter atacantes fortes.”





Você acha que a Irlanda do Norte é capaz de jogar também em campo aberto ou se limita a lançamentos longos e jogadas ensaiadas?

“Não, mas vi os últimos jogos deles e essa é a principal característica. Temos que tomar cuidado com as jogadas de bola parada, temos que prestar atenção à agressividade deles. Além disso, quando o Spencer ataca, ele pode causar danos, mas as principais características são essas. É uma equipe vertical que tudo o que faz, faz de maneira excelente”.





As duas falhas na qualificação mudaram a percepção da Seleção? Quanto aumentou a pressão sobre você?

“É verdade. Mas amanhã temos algo importante em jogo. A responsabilidade não é dos torcedores, foram duas decepções enormes. Mas hoje não há tempo para falar do passado, e sim do nosso objetivo. Temos que conseguir ir a esta Copa do Mundo porque é fundamental para nós. O objetivo é conseguir voltar para onde estivemos por tantos anos e também como protagonistas”.





É uma partida que exige mais preparação mental?

“É preciso se preparar em todos os aspectos. Não existem mais partidas fáceis. Você precisa estar concentrado durante 95 minutos; se não estiver preparado... Temos que estar prontos, amanhã teremos nossas dificuldades. Será preciso saber defender nas segundas bolas, será preciso ter garra. Não existem mais partidas fáceis.”





Comparada com a Copa do Mundo de 2006, qual é a importância desta partida?

“Aquilo é outro mundo, já se passaram tantos anos que nem me lembro mais das partidas que joguei... É a mais importante, sim, pela responsabilidade que sinto sobre mim não há comparação.”





Você aprecia as qualidades da Irlanda do Norte? “Temos que ser bons em não perder as segundas bolas, em ter uma boa porcentagem de recuperações. Em sair na marcação da maneira correta e não nos deixarmos pegar de surpresa; quando entramos em contato com o zagueiro central, temos que dar a cobertura certa. Não devemos subestimar e pensar que o companheiro vai nos salvar; é preciso perceber o perigo”.





Você pode nos contar uma história desses últimos dias que aumentou sua confiança?

“Três, quatro, cinco deles, no início da pré-temporada, mal conseguiam ficar de pé e, no final, estavam lá. O Scamacca não quis ir para casa. Gostei do espírito, me divirto muito em campo com eles. Às vezes consigo até brincar um pouco, mas depois cada um sabe ficar no seu lugar. Mas tudo isso temos que colocar em campo e colher o que estamos semeando.”





O que você diz à sua equipe para evitar ficar de fora da Copa do Mundo novamente? É estranho ver uma Copa do Mundo sem a Itália...

“Eu sei que é estranho. Não gosto de contar aos jogadores o que eu vivi. Os jogadores precisam sentir as emoções; se você não sente aquele frio na barriga ao jogar essas partidas, pode dizer o que quiser... É preciso entrar em campo e não se pode subestimar o adversário; eles chegaram até aqui porque têm garra. A primeira bola e a última são como se fossem as últimas da vida deles e não se pode subestimar isso; temos que responder golpe a golpe”.





Os seus jogadores têm consciência de que precisam superar essa fase de sofrimento?

"Acho que sim. Se eles entendem, se fomos bons... Nesta partida há dois jogos: aquele com a bola e aquele sem a bola. O sofrimento temos que colocá-lo quando não temos a bola; depois, quando a temos, temos que colocá-la em campo com nossa velocidade e chegar aos 20-25 metros deles com qualidade, desenvolvendo tudo da maneira correta".