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CM grafica Gattuso italia 2025

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Gattuso: “Agora vou colocar os jogadores nas posições certas. O Chiesa está com alguns problemas, não se sente 100%”

O técnico da seleção italiana fala sobre a repescagem e as escolhas para a fase de repescagem.

Gennaro Gattuso, técnico da seleção italiana, falou à Rai Sport sobre as convocações e as eliminatórias: “Não posso deixar meu ego falar mais alto; há muito em jogo, preciso colocar meus jogadores nas melhores condições possíveis. Escolheremos o melhor esquema para colocar os jogadores nos lugares certos”.


  • DUAS FORMAÇÕES DIFERENTES?

    "Vamos jogar o primeiro jogo de uma maneira, e o segundo de outra. As decisões foram tomadas com base nisso. Lamento pelas baixas que sofremos, mas chegaram reforços que podem nos ajudar."



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  • A ESCOLHA DE SPINAZZOLA

    "Depois da lesão do Politano, liguei para o Leonardo. Já tinha falado com ele há dois meses. Encontrei um rapaz que se mostrou muito disponível; não é fácil aos 32 anos, eu também já passei por isso quando era jogador. Chegar com entusiasmo, com um sorriso e com vontade ajuda muito."

  • CHIESA SE RETIROU

    "A cada 7 a 10 dias, tenho uma longa conversa com o Fede. Ele sabe o que penso dele, mas é preciso respeitar o que o jogador diz. Neste momento, ele não se sente 100% bem, tem alguns pequenos problemas que precisa resolver e quer estar 100% bem."

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