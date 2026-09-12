"Sempre disse que o Nuno é um jogador de Real Madrid. Vou dar um exemplo que também dei ao meu auxiliar e ao diretor Fabiani: os pais dele faleceram, deixaram 100 milhões para ele, e ele torrou tudo em cinco anos (risos, N. do R.). Ele é bom com os dois pés e é rápido, é diferente. Mas você entende que, depois da partida, ele também precisa do tempo dele para se recuperar. Em um time, você pode se dar ao luxo de ter um ou dois como o Nuno, mas ele é um bom garoto, tem talento e sabe que é um jogador fortíssimo. Pelas qualidades que tem, poderia muito bem ter passado 10 anos no Real Madrid”.