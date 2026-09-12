O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, grande ex-jogador do Milan, falou à Dazn no pré-jogo sobre o confronto direto entre as duas equipes, válido pela 4ª rodada da Serie A 2026/2027. Uma partida em que, mais uma vez, os torcedores da Lazio não estarão presentes no estádio, mas acompanharam a equipe de moto até a entrada do Olímpico. Também foi inevitável voltar aos potenciais homens-chave da partida, como Nuno Tavares, que parece ter voltado a ser o dos primeiros meses na Lazio.
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Gattuso: "A carreira de Tavares? É como se os pais tivessem deixado 100 milhões para ele e ele tivesse queimado tudo em cinco anos"
Os elogios de Amorim? Penso só em nós
"Não ouvi as declarações de Amorim, leio pouco. Agradeço a ele, mas estou concentrado no trabalho, de resto obrigado pelos elogios"
Os torcedores ainda ausentes
"A paixão tem que ser colocada em campo pelos jogadores e, se agora estamos nesta situação, o mérito é deles. Se hoje há um pouco mais de entusiasmo, o mérito é dos meus jogadores, que acreditam no que fazem"
Respeito pelo Milan, mas podemos fazer bem
"Analisamos o Milan, nós precisamos ir bem com os nossos pontas, eles podem nos machucar quando saem em contra-ataque porque têm velocidade, têm sempre 4/5 jogadores na área, nós precisamos ser bons em fazer o nosso jogo com coragem, respeito por eles, mas se continuarmos assim podemos fazer uma boa partida".
Nuno Tavares
"Sempre disse que o Nuno é um jogador de Real Madrid. Vou dar um exemplo que também dei ao meu auxiliar e ao diretor Fabiani: os pais dele faleceram, deixaram 100 milhões para ele, e ele torrou tudo em cinco anos (risos, N. do R.). Ele é bom com os dois pés e é rápido, é diferente. Mas você entende que, depois da partida, ele também precisa do tempo dele para se recuperar. Em um time, você pode se dar ao luxo de ter um ou dois como o Nuno, mas ele é um bom garoto, tem talento e sabe que é um jogador fortíssimo. Pelas qualidades que tem, poderia muito bem ter passado 10 anos no Real Madrid”.
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