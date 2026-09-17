De olho no grande jogo Roma x Inter, que será disputado no sábado, dia 19, no Olímpico, a partir das 18h, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, concedeu uma longa entrevista aos microfones da Sky Sport, na qual elevou o nível das expectativas para a sua equipe. É cedo para falar em Scudetto? Sim, mas a ambição de tentar existe, com um time que, segundo ele, "não tem defeitos".
Gasperini: "Tenho dificuldade para encontrar grandes defeitos na minha Roma. Scudetto? Vamos esperar 20 jogos, mas queremos seguir no topo"
Subir o sarrafo
"Tínhamos a convicção de ter uma boa rodagem nas costas e um time que largava em vantagem em relação ao início da temporada passada: estamos juntos há mais tempo, nos conhecemos melhor, já assimilamos muitas coisas. A barra não sobe ao estabelecer objetivos mais ou menos alcançáveis: ela sobe melhorando a cada dia, trabalhando em nós mesmos por meio dessa variedade de jogadores com todas as suas características, tentando fazer melhor a cada vez".
Pontos fortes e fracos? Os grandes já foram eliminados
“Tenho dificuldade para citar os defeitos (ri, nota da redação). Com certeza nós temos alguns defeitos, caso contrário eu não teria mais nada para fazer, então vou continuar tentando encontrá-los, mas com uma busca cada vez mais minuciosa: os grandes defeitos nós eliminamos. A maior qualidade, entre tantas, é que foi criada uma grande união entre o ambiente, a equipe, a torcida e o clube, e isso é algo que ajuda você a trabalhar bem e lhe dá confiança para alcançar os melhores resultados”.
O AMBIENTE ROMANO
“O ambiente influencia muitíssimo. Mas, como eu sempre disse, influencia de forma positiva, não negativa, porque é um ambiente de grande paixão e de grande amor pela própria equipe e, portanto, são todos componentes fortemente positivos. Da minha parte, procurei desde o início entrar com um profissionalismo que sempre me acompanhou na carreira, tentando fazer com que meu trabalho fosse valorizado. Neste momento, sinto muito reconhecimento ao meu redor, e isso também é um grande estímulo para sempre tentar retribuir essa confiança”.
Scudetto? De objetivos se fala depois de 20 jogos
"Nós percebemos que, ao nosso redor, fazem-se todas as previsões possíveis, e é justo que seja assim: as pessoas têm seus sonhos, querem o máximo. No que diz respeito a nós, como em todo ano, precisamos encarar a realidade. E a realidade é que só se pode falar de objetivos depois de umas vinte partidas. Estabelecê-los depois de quatro ou cinco rodadas não faz sentido. Claro que temos confiança, claro que queremos estar na parte de cima da tabela, mas, neste momento, esse é o único objetivo concreto".
Merecemos a chance de disputar de igual para igual com Inter e Real Madrid
"Inter e Real? Você esqueceu do Como no meio, que vem antes do Real Madrid e que considero um time que está dando passos realmente gigantes. Nós merecemos a possibilidade de jogar contra a Inter como líderes da tabela e contra o Real Madrid na Champions. Será o momento de nos medir e de ver, diante dessas equipes, do que somos capazes".
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