"Nós percebemos que, ao nosso redor, fazem-se todas as previsões possíveis, e é justo que seja assim: as pessoas têm seus sonhos, querem o máximo. No que diz respeito a nós, como em todo ano, precisamos encarar a realidade. E a realidade é que só se pode falar de objetivos depois de umas vinte partidas. Estabelecê-los depois de quatro ou cinco rodadas não faz sentido. Claro que temos confiança, claro que queremos estar na parte de cima da tabela, mas, neste momento, esse é o único objetivo concreto".