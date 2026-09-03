A Roma teve uma janela de transferências de verão produtiva no papel, garantindo as chegadas de Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi e Marten De Roon. No entanto, o técnico Gasperini tem se mantido vocal sobre uma lacuna evidente em seu elenco: um atacante de lado esquerdo de origem.

A Roma esteve ativa nas horas finais da janela, participando de negociações no último dia com Jamie Lewelling, do VfB Stuttgart, depois de já ter sido ligada a Mason Greenwood e Crysencio Summerville. No fim, nenhum acordo foi fechado antes de o tempo se esgotar, deixando uma lacuna no elenco que Gasperini está desesperado para preencher.