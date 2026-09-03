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Gasperini realiza seu desejo? Roma considera investida surpreendente por ex-estrela do Crystal Palace, Wilfried Zaha
Gasperini busca a peça que falta
A Roma teve uma janela de transferências de verão produtiva no papel, garantindo as chegadas de Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi e Marten De Roon. No entanto, o técnico Gasperini tem se mantido vocal sobre uma lacuna evidente em seu elenco: um atacante de lado esquerdo de origem.
A Roma esteve ativa nas horas finais da janela, participando de negociações no último dia com Jamie Lewelling, do VfB Stuttgart, depois de já ter sido ligada a Mason Greenwood e Crysencio Summerville. No fim, nenhum acordo foi fechado antes de o tempo se esgotar, deixando uma lacuna no elenco que Gasperini está desesperado para preencher.
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Zaha surge como uma solução experiente
O principal nome que surge nas reportagens italianas é o ex-ídolo do Crystal Palace Wilfried Zaha. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o internacional marfinense de 33 anos está atualmente sem clube após o término de seu contrato com o Galatasaray em 30 de junho, depois de ter passado os últimos 18 meses emprestado na MLS, no Charlotte FC.
Zaha traz uma enorme bagagem de experiência em alto nível, tendo feito um recorde do clube de 458 jogos pelo Crystal Palace em duas passagens bem-sucedidas pelo sul de Londres. Durante seu período na Inglaterra, ele se firmou como um dos especialistas mais temidos da Premier League no um contra um, marcando 90 gols em todas as competições, incluindo 68 na elite inglesa.
Opções alternativas no radar
Embora Zaha seja uma opção que chama as manchetes, a Roma estaria mantendo as portas abertas para outros veteranos sem contrato que poderiam se encaixar no sistema de Gasperini. Entre os nomes avaliados está Raphael Guerreiro, o versátil ex-jogador de lado de campo de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Guerreiro está atualmente disponível após uma destacada passagem de 10 anos pela Bundesliga, oferecendo alto nível de qualidade técnica e flexibilidade tática.
Outro candidato mencionado pela La Gazzetta dello Sport é Krepin Diatta, de 27 anos. O internacional senegalês deixou o Monaco no início deste verão europeu, após uma passagem de cinco anos pela Ligue 1, e representa um perfil um pouco mais jovem em comparação com Zaha e Guerreiro.
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Obstáculos para registro na Europa
Se a Roma decidir mesmo fechar um acordo por Zaha ou qualquer outro agente livre, há um obstáculo administrativo significativo em relação às competições europeias. A equipe italiana já enviou sua lista de inscritos para a fase de liga da Champions League e, embora tenha utilizado apenas 24 das 25 vagas máximas, as inscrições agora estão fechadas.
O clube não poderá inscrever nenhum novo reforço em sua lista da UEFA até o próximo prazo de inscrição, que termina às 22h59 GMT (23h59 CET) em 4 de fevereiro.
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