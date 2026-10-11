No pós-jogo de Como-Roma, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, falou à DAZN.





Sobre a atuação de Dybala

"Com certeza. Acho que Dybala foi extraordinário, inclusive quando, no segundo tempo, recuava para resolver algumas situações. Não era fácil jogar com um a menos. Acho que ele, assim como seus companheiros, fez uma partida de alto nível. Não me lembro de bolas perdidas. Pelo contrário, parece que ele voltou a mostrar força na arrancada. Uma pena aquela situação no primeiro tempo, em que poderia ter marcado. Mas, hoje também, teve uma atuação extraordinária."





Sobre a decisão de manter Dybala como único atacante.

"Não. Malen saiu, e essa era a solução natural com aqueles jogadores em campo. Mas o que ele estava fazendo me convenceu, porque passou a receber muitas bolas, a nos dar um respiro e a possibilidade de sair. Houve algumas situações em que, por muito pouco, poderia ter surgido um contra-ataque perigoso. Foi constante durante os 90 minutos. Claro que não era fácil. Ele era, digamos, quem ficava um pouco mais prejudicado, porque precisava se movimentar entre os dois zagueiros do Como, mas fez isso com muita inteligência e qualidade, como um jogador de verdade, que conhece o futebol."





Sobre a atuação e as chances criadas

"Infelizmente, preciso dizer que tivemos ótimas situações para marcar no primeiro tempo. O Como também teve duas chances importantes, mas acho que demos a impressão de que poderíamos abrir o placar. É claro que, se você joga 30 dos 90 minutos com um a menos, significa que disputou dois terços da partida em igualdade numérica contra um time forte como o Como. Esse é o nosso lamento, porque obviamente não sei como a partida teria terminado, mas me parecia que estávamos bastante confiantes de que teríamos ótimas chances. Assim, fomos obrigados a nos defender e fizemos isso com muita lucidez e organização. É claro que, quando você joga 30 minutos com dez, sai com um empate, e tudo bem também."











