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Gasperini: "O cartão vermelho para Malen? Está na hora de acabar com o futebol dos fotogramas, não vamos voltar atrás. Foi um lance que estragou a partida"

AS Roma

As palavras do técnico da Roma após o empate em Como.

No pós-jogo de Como-Roma, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, falou à DAZN.


Sobre a atuação de Dybala

"Com certeza. Acho que Dybala foi extraordinário, inclusive quando, no segundo tempo, recuava para resolver algumas situações. Não era fácil jogar com um a menos. Acho que ele, assim como seus companheiros, fez uma partida de alto nível. Não me lembro de bolas perdidas. Pelo contrário, parece que ele voltou a mostrar força na arrancada. Uma pena aquela situação no primeiro tempo, em que poderia ter marcado. Mas, hoje também, teve uma atuação extraordinária."


Sobre a decisão de manter Dybala como único atacante.

"Não. Malen saiu, e essa era a solução natural com aqueles jogadores em campo. Mas o que ele estava fazendo me convenceu, porque passou a receber muitas bolas, a nos dar um respiro e a possibilidade de sair. Houve algumas situações em que, por muito pouco, poderia ter surgido um contra-ataque perigoso. Foi constante durante os 90 minutos. Claro que não era fácil. Ele era, digamos, quem ficava um pouco mais prejudicado, porque precisava se movimentar entre os dois zagueiros do Como, mas fez isso com muita inteligência e qualidade, como um jogador de verdade, que conhece o futebol."


Sobre a atuação e as chances criadas

"Infelizmente, preciso dizer que tivemos ótimas situações para marcar no primeiro tempo. O Como também teve duas chances importantes, mas acho que demos a impressão de que poderíamos abrir o placar. É claro que, se você joga 30 dos 90 minutos com um a menos, significa que disputou dois terços da partida em igualdade numérica contra um time forte como o Como. Esse é o nosso lamento, porque obviamente não sei como a partida teria terminado, mas me parecia que estávamos bastante confiantes de que teríamos ótimas chances. Assim, fomos obrigados a nos defender e fizemos isso com muita lucidez e organização. É claro que, quando você joga 30 minutos com dez, sai com um empate, e tudo bem também."




  • Quanta confiança essa meia hora final lhe dá? O que achou da atuação de Gollini?

    "Sim, certamente, porque ele também foi muito bem na reposição de bola, tanto com os pés quanto com as mãos, sobretudo no primeiro tempo. É claro que a equipe também lhe deu condições de jogar dessa maneira. De todo modo, ele esteve atento e foi preciso. A equipe fez com que ele não precisasse realizar grandes defesas, mas ele é um goleiro que saberá substituir Svilar muito bem."


    Treinador, agora vem um confronto mais do que fascinante, contra o Real Madrid, com dois técnicos que estão fazendo os torcedores sonhar: o senhor hoje na Roma e, no passado, José Mourinho. Como vê esse duelo? Antes de tudo, claro, entre as duas equipes, mas também entre duas grandes personalidades à beira do campo, que dão personalidade às suas equipes e as moldam à sua imagem.

    "É claro que, quando olho para o Real Madrid, vejo uma equipe com jogadores incríveis, tanto em campo quanto no banco. Vamos enfrentar uma das equipes mais fortes da Europa, que também fez contratações extraordinárias neste ano. José deixou nas pessoas uma lembrança e um carinho extraordinários por ele. Agora, porém, a nossa equipe é de outro tipo, muito diferente daquela que jogava com Mourinho, embora não tenham se passado tantos anos. É uma equipe que tem me dado grandes alegrias, porque hoje também era preciso ter o moral muito elevado, uma ótima condição física e um coração enorme para jogar dessa maneira em Como."



    Já que vocês tiveram de terminar a partida com dez jogadores, pergunto sobre a expulsão de Malen. Aqui não havia muitas dúvidas sobre a decisão de Fabbri. Qual é a sua opinião?

    "Não sei. Há uma falta reiterada em Malen. Agora, dizer que Malen praticou jogo violento é realmente difícil de sustentar. Ele agiu por impulso depois de ser segurado e, sem dúvida, tentou disputar a bola, inclusive tocando nela. Mas, de fato, o que é feio é o salto. Não houve nenhuma intenção da parte de Malen, isso não faz parte do seu perfil. Certamente foi um episódio que tornou a partida mais feia. Era um jogo belíssimo e, com isso, ficou um pouco menos bonito. Entendo que, congelando a imagem daquela maneira, é muito fácil julgar, mas o futebol não é feito de imagens congeladas. O futebol é feito de jogadas, porque, desse jeito, é possível justificar qualquer coisa. Ali não há nenhuma vontade nem determinação da parte de Malen de machucar alguém. Portanto, esse ponto é importante. Está na hora de acabar com essas imagens congeladas, porque elas realmente distorcem a realidade. Infelizmente, sofremos com isso durante anos. Agora, finalmente, desde este ano, conseguimos ver um futebol mais verdadeiro. Por favor, não voltemos atrás com essas imagens congeladas absurdas."

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