Também para a Roma de Gian Piero Gasperini, que nesta nova temporada será protagonista também na Liga dos Campeões, é hora da concentração. O time giallorosso entrará, nas próximas horas, no centro esportivo de Trigoria para começar a treinar, embora conte com um elenco reduzido devido à ausência dos jogadores que ainda estão disputando a Copa do Mundo ou que acabaram de voltar dos jogos nos Estados Unidos, além de algumas situações de mercado ainda em fase de definição. Quem fez um balanço da situação foi o próprio Gasperini, em entrevista à Rádio Rai, no programa “Radio Anch'io lo Sport”.
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Gasperini não descarta a venda de Koné: “Esperava que a Liga dos Campeões fosse suficiente, mas a Roma precisa equilibrar o orçamento”. Sobre Malen: “É por isso que ele teve dificuldades com a seleção holandesa”
MALEN JOGA MELHOR COMO CENTRAVANTE
O técnico da Roma comentou sobre o desempenho de alguns de seus jogadores que disputaram a Copa do Mundo, a começar por Donyell Malen, que, embora tenha sido um dos principais responsáveis pela campanha rumo à classificação para a Liga dos Campeões com a camisa da Roma — com 14 gols em 18 partidas —, decepcionou na última partida pela seleção holandesa. “Esses rapazes jogam 12 meses por ano; nem todos chegaram à Copa do Mundo nas melhores condições. Não é fácil jogar em altíssimo nível de forma contínua depois de uma temporada difícil e exaustiva. Além disso, os jogadores também refletem o desempenho de sua seleção. Malen reflete a trajetória da Holanda. No passado, havia essa dúvida sobre a posição. Sim, ele pode jogar mais afastado, mas, para mim, nunca: ele joga perto do gol”, declara Gasperini.
KONE: A LIGA DOS CAMPEÕES NÃO É O SUFICIENTE
Quem, por outro lado, vem se mantendo em altíssimo nível é Manu Koné, peça-chave do meio-campo da Roma e protagonista também com a França, semifinalista na Copa do Mundo e principal candidata ao título: “Ao contrário de Malen, ele ficou um pouco parado por causa de uma lesão e chegou em melhor forma para a Copa do Mundo. No ano passado, ele ainda não jogava pela França e conseguiu conquistar a vaga de titular, o que demonstra todo o seu valor. E quanto aos rumores sobre uma transferência (o jogador foi recentemente associado ao Manchester United, nota do editor)? Acho que essas regras do Fair Play Financeiro nunca são tão precisas e definidas; elas variam de time para time. No entanto, a Roma também precisa equilibrar suas contas, que nos últimos anos têm sido pesadas. Eu esperava que o retorno à Liga dos Campeões fosse suficiente, mas está claro que as contas são fundamentais para os clubes. Acredito que haverá mais clareza nas próximas semanas”.
A QUESTÃO GREENWOOD
Embora não tenha abordado a questão especificamente, Gian Piero Gasperini respondeu assim à Rádio Rai sobre a não contratação de Mason Greenwood, principal alvo para reforçar o ataque do Giallorosso, mas que agora está prestes a se transferir para o Fenerbahçe: “Acho que, no mês de junho, o mercado esteve, com exceção de alguns clubes, realmente paralisado. Certamente a Copa do Mundo influenciou, com muitos jogadores em ação nos Estados Unidos, assim como seus agentes. Os clubes também ainda não entraram no ritmo. Acho que a partir desta semana começará o verdadeiro mercado para todos os times, com o início da pré-temporada, embora este ano muitos jogadores cheguem de forma um pouco esporádica, dependendo das partidas disputadas na Copa do Mundo. Acredito que o mercado comece agora e todas as equipes me parecem muito determinadas, com vontade de se aprimorar e se reforçar para disputar uma ótima temporada.”
FATORES DETERMINANTES DE FRIEDKIN PARA O MERCADO
Por fim, Gian Piero Gasperini, em entrevista ao programa “Radio Anch'io lo Sport” da Rádio Rai, falou sobre o apoio da diretoria em relação ao mercado de transferências e fez um balanço sobre a renovação, considerada iminente, de Paulo Dybala: “Os Friedkin chegarão nas próximas horas; a presença deles será fundamental. O mercado de transferências exige rapidez e respostas imediatas. Assim como aconteceu em janeiro, a presença deles é certamente decisiva. Esperamos reforçar este time e corresponder ao entusiasmo de uma cidade que, em poucas horas, já vendeu um grande número de ingressos para a temporada. A renovação do contrato de Dybala? Aproveitamos um pouco o verão, mas acredito que, a partir desta tarde, estaremos nos blocos de partida e haverá trabalhos importantes a serem realizados”.
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