Quem, por outro lado, vem se mantendo em altíssimo nível é Manu Koné, peça-chave do meio-campo da Roma e protagonista também com a França, semifinalista na Copa do Mundo e principal candidata ao título: “Ao contrário de Malen, ele ficou um pouco parado por causa de uma lesão e chegou em melhor forma para a Copa do Mundo. No ano passado, ele ainda não jogava pela França e conseguiu conquistar a vaga de titular, o que demonstra todo o seu valor. E quanto aos rumores sobre uma transferência (o jogador foi recentemente associado ao Manchester United, nota do editor)? Acho que essas regras do Fair Play Financeiro nunca são tão precisas e definidas; elas variam de time para time. No entanto, a Roma também precisa equilibrar suas contas, que nos últimos anos têm sido pesadas. Eu esperava que o retorno à Liga dos Campeões fosse suficiente, mas está claro que as contas são fundamentais para os clubes. Acredito que haverá mais clareza nas próximas semanas”.