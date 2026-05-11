Gary O'Neil critica os proprietários do Chelsea por terem "estragado" o recrutamento e a cultura do Estrasburgo desde a aquisição pela BlueCo

O’Neil lançou um ataque contundente contra a BlueCo, proprietária conjunta do Estrasburgo e do Chelsea, acusando-a de “estragar” o recrutamento e questionando a cultura geral da organização.

O’Neil, que assumiu o comando em janeiro, presenciou duas derrotas em semifinais no último mês, com o clube sendo eliminado da Coupe de France e da Conference League. O técnico acredita que a janela de transferências de janeiro enfraqueceu ativamente seu elenco, em vez de fortalecê-lo.

Ele destacou a contratação por empréstimo do atacante David Datro Fofana e do zagueiro Aaron Anselmino, do Chelsea, além do retorno do influente Mamadou Sarr, que estava emprestado, para Londres. Além disso, o equatoriano Kendry Paez teve seu empréstimo de uma temporada rescindido pelo Chelsea, apenas para ser imediatamente emprestado novamente ao River Plate, na Argentina.