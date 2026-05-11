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Gary O'Neil critica os proprietários do Chelsea por terem "estragado" o recrutamento e a cultura do Estrasburgo desde a aquisição pela BlueCo
Falhas no recrutamento e frustração do elenco
O’Neil lançou um ataque contundente contra a BlueCo, proprietária conjunta do Estrasburgo e do Chelsea, acusando-a de “estragar” o recrutamento e questionando a cultura geral da organização.
O’Neil, que assumiu o comando em janeiro, presenciou duas derrotas em semifinais no último mês, com o clube sendo eliminado da Coupe de France e da Conference League. O técnico acredita que a janela de transferências de janeiro enfraqueceu ativamente seu elenco, em vez de fortalecê-lo.
Ele destacou a contratação por empréstimo do atacante David Datro Fofana e do zagueiro Aaron Anselmino, do Chelsea, além do retorno do influente Mamadou Sarr, que estava emprestado, para Londres. Além disso, o equatoriano Kendry Paez teve seu empréstimo de uma temporada rescindido pelo Chelsea, apenas para ser imediatamente emprestado novamente ao River Plate, na Argentina.
- AFP
O'Neil exige uma mudança de cultura
Após o empate de 1 a 1 com o Angers no domingo, O’Neil conversou com o L’Equipe para expressar sua insatisfação com a situação atual. Ele foi bem claro sobre as necessidades da equipe e os erros cometidos pela diretoria. “Preciso de dois atacantes centrais. Os proprietários querem me dar os meios para ter um bom desempenho na próxima temporada, mas precisamos melhorar a cultura do clube, a qualidade dos jogadores e a profundidade do elenco. Erramos feio na janela de transferências de janeiro. Em vez de melhorar o elenco, nós o enfraquecemos”, afirmou O’Neil.
A frustração do técnico decorre da sensação de que o modelo de múltiplos clubes está priorizando a movimentação de ativos do Chelsea em detrimento da estabilidade competitiva do time da Ligue 1.
Indignação após atuações decepcionantes
Ao refletir sobre o desempenho recente de sua equipe, O’Neil não mediu palavras ao falar sobre a mentalidade dos jogadores e o ambiente em que atuam. Ele alertou que os últimos jogos da temporada serão um teste decisivo para determinar quem merece permanecer no Estrasburgo. “Estou irritado. Espero que os jogadores também estejam. Faltam dois jogos e eles têm que me mostrar que têm o nível necessário para jogar conosco na próxima temporada. Mas não chegaremos a lugar nenhum jogando assim”, afirmou.
O’Neil continuou sua crítica, destacando a falta de garra nas partidas recentes. “Eles realmente me decepcionaram, ainda mais do que na quinta-feira (contra o Vallecano). Eles precisam se sair melhor. O mundo do futebol está cheio de tubarões. Eles precisam saber disso. Eu disse a eles que estávamos jogando uma final e eles não jogaram como deveriam”, acrescentou o técnico.
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Desafios comuns em toda a equipe BlueCo
Os problemas que atualmente assolam o Strasbourg estão se repetindo em Stamford Bridge, onde o Chelsea se encontra na nona posição da Premier League. A diretoria do clube demitiu Liam Rosenior em abril, após apenas três meses no cargo, e a equipe não consegue conquistar uma vitória no campeonato desde 4 de março. Essa instabilidade levou a um racha nas relações entre os proprietários e os torcedores que frequentam os jogos em ambos os clubes.