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Gary Neville pede para se afastar da cobertura dos jogos do Manchester City pela Sky Sports em meio a recurso em andamento sobre infrações financeiras
Pedido de Neville para se afastar de suas funções
Depois de ver o Manchester City vencer o Liverpool por 3 a 0, Neville fez uma revelação surpreendente na Sky Sports. O comentarista contou que a situação jurídica envolvendo o atual campeão afetou profundamente sua experiência nas transmissões. O City recorreu depois que um painel independente o considerou culpado de 114 acusações.
Ao falar abertamente sobre seu trabalho, Neville disse: “Estávamos fazendo o podcast agora há pouco e eu disse que, se vocês pudessem me tirar dos jogos do Manchester City nos próximos meses, até que os veredictos sejam conhecidos, eu ficaria absolutamente encantado.”
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Elogios aos jogadores em meio à polêmica
Neville elogiou o meio-campista Elliot Anderson, de 116 milhões de libras, após a vitória impressionante em Anfield, mas teve dificuldade para se concentrar apenas no futebol. Ao explicar seus sentimentos contraditórios em relação aos atuais campeões, Neville disse: “Ao fim da partida, é bastante difícil, porque você fica pensando que, basicamente, se esses vereditos de culpa forem confirmados em janeiro ou fevereiro, o Manchester City não estará na posição em que está, e uma enorme sombra vai pairar sobre toda a liga. Isso não é bom para a Premier League neste momento, e foi o que percebi hoje.”
Em defesa do elenco e da comissão técnica
Neville e Jamie Carragher fizeram questão de destacar que o elenco e a comissão técnica não devem ser os principais alvos da revolta dirigida à cúpula do clube. Enquanto o processo de recursos já está em pleno andamento, os jogadores não têm qualquer culpa pelas acusações financeiras referentes ao passado. Em solidariedade ao elenco, Neville disse: "Esse é o problema para os funcionários, jogadores e torcedores do Manchester City: eles não têm culpa de nada disso. A mancha, o estigma, o dano à reputação que os atinge não têm nada a ver com eles, mas são eles que precisam enfrentar tudo isso em campo, no estádio, semana após semana."
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O que vem pela frente para o Manchester City?
O Manchester City terá uma longa espera pela frente, enquanto prosseguem o complexo processo de recursos e a audiência sobre as sanções. Enzo Maresca precisará manter seu elenco totalmente concentrado em defender o título da Premier League em campo, enquanto o clube aguarda um desfecho jurídico definitivo, esperado para algum momento do início do próximo ano.
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