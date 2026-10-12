Depois de ver o Manchester City vencer o Liverpool por 3 a 0, Neville fez uma revelação surpreendente na Sky Sports. O comentarista contou que a situação jurídica envolvendo o atual campeão afetou profundamente sua experiência nas transmissões. O City recorreu depois que um painel independente o considerou culpado de 114 acusações.

Ao falar abertamente sobre seu trabalho, Neville disse: “Estávamos fazendo o podcast agora há pouco e eu disse que, se vocês pudessem me tirar dos jogos do Manchester City nos próximos meses, até que os veredictos sejam conhecidos, eu ficaria absolutamente encantado.”