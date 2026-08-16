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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Gary Neville: "Manchester United massacrado por um Milan sem tantos titulares"

Manchester United

A ex-lenda do Manchester United comenta o desfecho do amistoso vencido pelo Milan sobre o Manchester United

Gary Neville, ex-zagueiro e lenda do Manchester United, hoje comentarista, comentou assim a derrota dos Red Devils em amistoso contra o Milan: "A obsessão que havia em bater Amorim era ridícula", disse o ex-jogador de 51 anos, em palavras reproduzidas pelo Sportmediaset .". O United foi massacrado por uma equipe sem vários titulares e que aproveitou os espaços deixados vazios. Eles não venciam havia três partidas".


"A solução é contratar novos jogadores", acrescentou o ex-zagueiro do Manchester United da era de ouro de Sir Alex Ferguson.

  • MANCHESTER UNITED-MILAN 2 a 4, A FICHA DO JOGO

    Manchester United-Milan 2-4


    Gols: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. À disposição: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. Téc. Carrick


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (aos 60' Gila), De Winter (aos 83' Diawara), Pavlovic (aos 83' Vladimirov); Chukwueze, Jashari (aos 60' Modric), Musah (aos 75' Ricci), Estupinan (aos 60' Bartesaghi); Loftus-Cheek (aos 83' Comotto), Cisse (aos 60' Saelemaekers); Ramos (aos 75' Camarda). Téc. Amorim.


    Cartões amarelos: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

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