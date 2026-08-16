Gary Neville: "Manchester United massacrado por um Milan sem tantos titulares"

Gary Neville, ex-zagueiro e lenda do Manchester United, hoje comentarista, comentou assim a derrota dos Red Devils em amistoso contra o Milan: "A obsessão que havia em bater Amorim era ridícula", disse o ex-jogador de 51 anos, em palavras reproduzidas pelo Sportmediaset .". O United foi massacrado por uma equipe sem vários titulares e que aproveitou os espaços deixados vazios. Eles não venciam havia três partidas".





"A solução é contratar novos jogadores", acrescentou o ex-zagueiro do Manchester United da era de ouro de Sir Alex Ferguson.