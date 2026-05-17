A polêmica surgiu aos 54 minutos, quando Cunha marcou o gol que colocou o Manchester United à frente por 2 a 1 contra o Nottingham Forest. O gol ocorreu após uma jogada em que Bryan Mbeumo pareceu controlar a bola com o braço, o que levou a uma longa espera de três minutos enquanto o VAR analisava as imagens. O ex-capitão do United, Neville, foi contundente em sua avaliação do processo e do resultado final em Old Trafford.

“Acho que isso é um verdadeiro choque em todos os sentidos. É ridículo”, disse ele à Sky Sports. “O VAR foi bem claro, eles disseram que o gol foi anulado, que ele tocou a bola com a mão e a colocou de volta em jogo. Para ser sincero, não consigo acreditar no que acabei de ver. O VAR analisou a jogada por três minutos e, depois, o árbitro analisou por mais um minuto. Eles estão pensando demais nisso. Eles se meteram em uma verdadeira confusão.”