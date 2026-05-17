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Gary Neville ficou perplexo com a decisão “ridícula” de mão que favoreceu o Manchester United, enquanto o VAR causou “um verdadeiro escândalo” ao validar o polêmico gol de Matheus Cunha
Neville fica furioso com a "escandalosa" atuação da arbitragem
A polêmica surgiu aos 54 minutos, quando Cunha marcou o gol que colocou o Manchester United à frente por 2 a 1 contra o Nottingham Forest. O gol ocorreu após uma jogada em que Bryan Mbeumo pareceu controlar a bola com o braço, o que levou a uma longa espera de três minutos enquanto o VAR analisava as imagens. O ex-capitão do United, Neville, foi contundente em sua avaliação do processo e do resultado final em Old Trafford.
“Acho que isso é um verdadeiro choque em todos os sentidos. É ridículo”, disse ele à Sky Sports. “O VAR foi bem claro, eles disseram que o gol foi anulado, que ele tocou a bola com a mão e a colocou de volta em jogo. Para ser sincero, não consigo acreditar no que acabei de ver. O VAR analisou a jogada por três minutos e, depois, o árbitro analisou por mais um minuto. Eles estão pensando demais nisso. Eles se meteram em uma verdadeira confusão.”
- AFP
O árbitro mantém a sua decisão diante do monitor
Apesar do VAR ter recomendado uma revisão em campo, o árbitro Michael Salisbury optou por contrariar a expectativa de uma reversão da decisão. Após analisar o monitor ao lado do campo, ele determinou que o contato de Mbeumo não foi uma infração intencional que justificasse a anulação do gol. A decisão deixou os jogadores e a comissão técnica do Nottingham Forest indignados, já que a bola claramente mudou de direção após bater no braço do atacante.
O Centro de Partidas da Premier League esclareceu posteriormente a posição oficial através das redes sociais. O comunicado do árbitro confirmou: “Após a revisão, a decisão de gol se mantém porque a falta de mão foi acidental; portanto, a decisão final é gol.” Essa explicação pouco contribuiu para acalmar a frustração dos visitantes, que sentiram que as regras básicas do jogo haviam sido ignoradas.
Bruno Fernandes iguala recorde da Premier League
O clima em Old Trafford tornou-se tenso à medida que a demora se prolongava, com os torcedores sem saber nada sobre os detalhes da revisão. Sem uma comunicação clara dentro do estádio, a tensão atingiu o auge quando Salisbury apontou de volta para o círculo central. O gol foi validado, mudando o rumo de uma partida em que o Nottingham Forest havia se esforçado incansavelmente para se manter na disputa, depois que Morato havia empatado o jogo após o gol inicial de Luke Shaw.
Mbeumo compensou a polêmica ao marcar o terceiro gol válido do United, garantindo não apenas uma vantagem crucial, mas também um lugar na história para seu capitão. Com passe de Bruno Fernandes, o gol marcou a 20ª assistência do meia português na temporada — um feito notável que o coloca em pé de igualdade com Kevin De Bruyne e Thierry Henry no número de assistências em uma única campanha da Premier League. Esse momento marcante foi seguido rapidamente por um gol de Morgan Gibbs-White, que jogava com máscara. No entanto, a sombra do segundo gol do United pairou sobre a partida, destacando as inconsistências que continuam a atormentar a implementação da tecnologia VAR na primeira divisão inglesa.
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O United garante o terceiro lugar
Para o Manchester United, manter a vantagem de 3 a 2 garantiu que o time assegurasse um lugar entre os três primeiros. Com a vaga na Liga dos Campeões já garantida para a próxima temporada sob o comando interino de Michael Carrick, os Red Devils consolidaram sua posição como o melhor entre os demais times, atrás dos candidatos ao título. Conquistar os três pontos, por mais manchados que possam parecer aos olhos dos neutros, é vital para a classificação final do time no campeonato.
O Nottingham Forest, por sua vez, acumulou pontos suficientes ao longo da campanha para permanecer na Premier League por mais uma temporada, mesmo que não consiga salvar um empate no final após o revés da arbitragem. Com West Ham e Tottenham enfrentando dificuldades em outras partidas, o clube de Midlands pode dar um suspiro de alívio. Independentemente do resultado final, a natureza “ridícula” do gol de Cunha provavelmente será assunto nas conversas nas próximas semanas, à medida que a PGMOL enfrenta mais questionamentos sobre as interpretações de mão na bola.