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Gary Neville explica por que as vitórias de Manchester United e Chelsea o convenceram de que o Arsenal vai ganhar o título da Premier League novamente
Neville aposta no Arsenal para retomar o título
Neville declarou apoio ao Arsenal para retomar o título da Premier League, citando uma base defensiva que, na visão dele, é muito superior a qualquer coisa que seus rivais possam oferecer. Embora Manchester United e Chelsea tenham tido fins de semana vitoriosos, Neville segue convencido de que o foco tático de Arteta na linha defensiva criou uma diferença que até os maiores gastadores da liga estão tendo dificuldade para superar. O Chelsea quase desperdiçou uma vantagem de três gols sob o comando de Alonso, enquanto o United dependeu muito de Bruno Fernandes para marcar mais que os adversários em um emocionante 5 a 2.
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A diferença defensiva entre o Arsenal e o resto
Neville foi particularmente enfático ao falar sobre a estratégia de contratações no Emirates, que fez o Arsenal acumular um número impressionante de opções de alto nível na defesa.
"É incrível o que o Arsenal fez, na verdade, ao contratar Ezri Konsa, porque eles têm [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly", disse. "Eles já têm oito defensores incríveis e agora contrataram outro zagueiro muito bom.
"É quase como se estivessem dobrando a aposta e dizendo: 'Não vamos sofrer gols, vamos apenas garantir que sejamos muito melhores do que todo mundo defensivamente', e são. Isso vai fazê-los ganhar um título de novo.
"Se você perguntasse se trocaria os atacantes do Arsenal pelos do United, do Liverpool, do Chelsea, talvez você até ficasse com os atacantes. Do ponto de vista defensivo ou no meio-campo, você trocaria todos eles."
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Preocupações com as estruturas dos rivais
Apesar da vitória do Chelsea sobre o Brighton, Neville expressou reservas significativas sobre a solidez da unidade defensiva de Xabi Alonso em comparação com a estabilidade da linha de defesa do Arsenal. Ele observou que, embora outras equipes tenham talento individual, falta a elas a identidade coesa que Arteta conseguiu implementar.
Neville detalhou essa percebida falta de unidade ao afirmar: "Eles tiveram de tomar a decisão de trazer um novo goleiro [Emiliano Martinez]. Fizeram isso e trouxeram uma grande personalidade. Foram [Levi] Colwill, [Maxence] Lacroix e [Wesley] Fofana que jogaram ali [contra o Brighton], e eu olho para isso... o que vejo são defensores muito talentosos em muitas equipes, mas não vejo unidades."
Ele continuou: "Mas o Arsenal, é claro, quando você pensa em Timber, Calafiori, Saliba e Gabriel, isso é uma linha de quatro de verdade, com o goleiro David Raya atrás deles. Esse é o único time de verdade para o qual olho agora. Obviamente, o Manchester City tinha isso quando estava vencendo a liga, e eu simplesmente não vejo isso. Obviamente, o Liverpool tinha isso, mas há uma verdadeira falta de unidades que sejam boas, unidades sólidas agora."
O comentarista também levantou preocupações sobre Liverpool e Manchester United. Apesar de o Liverpool ter montado um ataque formidável com nomes como Alexander Isak e Florian Wirtz, Neville criticou o fracasso do clube em garantir opções adequadas para as laterais para o técnico Andoni Iraola. Da mesma forma, ele questionou a profundidade do United depois que Leny Yoro foi forçado a cobrir o lado em vez de um lateral de ofício.
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Chance de empatar na liderança
O Arsenal tem a oportunidade de se juntar a Manchester City, Chelsea e Hull City com pontuação máxima quando viajar para o Villa Park na noite de segunda-feira. A equipe de Arteta enfrentará um Aston Villa desesperado para se recuperar da pesada derrota por 4 a 0 para o Brighton em sua partida de estreia.
Uma atuação defensiva dominante no centro da Inglaterra reforçaria ainda mais as declarações de Neville e enviaria uma mensagem clara de que as atuais campeãs continuam sendo a equipe a ser batida nesta temporada.
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