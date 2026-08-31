Apesar da vitória do Chelsea sobre o Brighton, Neville expressou reservas significativas sobre a solidez da unidade defensiva de Xabi Alonso em comparação com a estabilidade da linha de defesa do Arsenal. Ele observou que, embora outras equipes tenham talento individual, falta a elas a identidade coesa que Arteta conseguiu implementar.

Neville detalhou essa percebida falta de unidade ao afirmar: "Eles tiveram de tomar a decisão de trazer um novo goleiro [Emiliano Martinez]. Fizeram isso e trouxeram uma grande personalidade. Foram [Levi] Colwill, [Maxence] Lacroix e [Wesley] Fofana que jogaram ali [contra o Brighton], e eu olho para isso... o que vejo são defensores muito talentosos em muitas equipes, mas não vejo unidades."

Ele continuou: "Mas o Arsenal, é claro, quando você pensa em Timber, Calafiori, Saliba e Gabriel, isso é uma linha de quatro de verdade, com o goleiro David Raya atrás deles. Esse é o único time de verdade para o qual olho agora. Obviamente, o Manchester City tinha isso quando estava vencendo a liga, e eu simplesmente não vejo isso. Obviamente, o Liverpool tinha isso, mas há uma verdadeira falta de unidades que sejam boas, unidades sólidas agora."

O comentarista também levantou preocupações sobre Liverpool e Manchester United. Apesar de o Liverpool ter montado um ataque formidável com nomes como Alexander Isak e Florian Wirtz, Neville criticou o fracasso do clube em garantir opções adequadas para as laterais para o técnico Andoni Iraola. Da mesma forma, ele questionou a profundidade do United depois que Leny Yoro foi forçado a cobrir o lado em vez de um lateral de ofício.















