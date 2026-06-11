Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-ENG-LEGENDS-MAN UTD-LIVERPOOLAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Gary Neville elogia a FIFA pela "incrível" mudança nas regras da Copa do Mundo

Copa do Mundo
G. Neville
Inglaterra

O ex-zagueiro da Inglaterra Gary Neville elogiou a FIFA por implementar uma série de importantes mudanças nas regras antes da Copa do Mundo de 2026. A lenda do Manchester United acredita que as novas diretrizes rigorosas, criadas para acabar com as manobras cínicas de perda de tempo e melhorar a transparência em campo, irão melhorar significativamente a experiência dos torcedores que assistem aos jogos ao vivo.

  • Foram introduzidas novas diretrizes rigorosas

    O torneio mundial começa na noite de quinta-feira, com o México, um dos anfitriões, enfrentando a África do Sul, enquanto as seleções se adaptam a um novo regulamento. A FIFA introduziu medidas revolucionárias, incluindo um limite estrito de 10 segundos para substituições e uma contagem regressiva de cinco segundos para os arremessos laterais e os chutes de meta. A demora em sair do campo obriga a equipe a jogar com um jogador a menos por um minuto inteiro, penalidade que a Islândia já sofreu contra o Japão em um recente jogo de preparação.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELESAFP

    Neville apoia medidas contra o desperdício

    As mudanças radicais receberam forte apoio de comentaristas de renome, cansados das táticas negativas que atrapalham o andamento do futebol nacional. Em entrevista ao The Overlap, Neville disse: “Acho que essa é uma novidade incrível – as substituições com limite de tempo. Adoro isso. É muito irritante ver os jogadores saindo devagar do campo. Os jogadores e as equipes estão se aproveitando do sistema. Dá para criticar a FIFA por muitas coisas, mas acho que eles acertam nas decisões relacionadas à arbitragem. Acho que essas são introduções muito boas e vão tornar o jogo melhor para os torcedores.”

    Neville acrescentou: “Temos algumas mudanças nas regras chegando para a Copa do Mundo. Estou super a favor do cronômetro para o lançamento lateral. O tempo que isso leva na Premier League… Perdi a conta de quantas vezes mencionamos isso na última temporada. Então, gosto dessa. O que vimos nos últimos 12 meses são times parando o jogo por um minuto para se preparar para jogadas ensaiadas. Estou falando tanto dos jogos da League Two quanto da Premier League; a bola fica fora de jogo por muito tempo. Acho que é uma boa introdução.”

  • "Uma boa regra!" - A FIFA proíbe cobrir a boca

    As novas regras também proíbem os jogadores de taparem a boca durante confrontos, a fim de garantir a transparência — uma medida introduzida após um incidente polêmico na Liga dos Campeões envolvendo Gianluca Prestianni, do Benfica, e Vinicius Júnior, do Real Madrid. Apoiando essa transparência, Ian Wright afirmou: “É uma boa regra. Não dá para provar nada se os jogadores estiverem tapando a boca; acho que é uma boa medida. Gosto bastante disso, para mim é bom.”

    No entanto, Roy Keane levantou preocupações lógicas sobre o bem-estar dos jogadores em meio às intensas temperaturas do verão, rebatendo: “Algumas das regras dizem respeito à velocidade do jogo, mas é estranho que as tenham introduzido agora, quando estamos falando de condições tão difíceis para os jogadores. Se alguma vez os jogadores vão querer desacelerar o jogo, será agora, dado o calor em alguns desses locais.”

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    A adaptação tática sob escrutínio

    Os treinadores precisam adaptar rapidamente suas estratégias para lidar com essas regras rígidas, além das pausas obrigatórias de três minutos para hidratação a cada tempo. Seleções de ponta, como a Inglaterra e a atual campeã Argentina, só entram em campo na quarta-feira, o que lhes dá mais tempo para observar como os árbitros aplicam as novas contagens regressivas nas partidas de abertura. O verdadeiro teste será se as equipes conseguirão manter um desempenho de alta intensidade sem incorrer nas suspensões automáticas de um minuto impostas aos jogadores.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Croácia crest
Croácia
CRO