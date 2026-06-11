Gary Neville elogia a FIFA pela "incrível" mudança nas regras da Copa do Mundo

As mudanças radicais receberam forte apoio de comentaristas de renome, cansados das táticas negativas que atrapalham o andamento do futebol nacional. Em entrevista ao The Overlap, Neville disse: “Acho que essa é uma novidade incrível – as substituições com limite de tempo. Adoro isso. É muito irritante ver os jogadores saindo devagar do campo. Os jogadores e as equipes estão se aproveitando do sistema. Dá para criticar a FIFA por muitas coisas, mas acho que eles acertam nas decisões relacionadas à arbitragem. Acho que essas são introduções muito boas e vão tornar o jogo melhor para os torcedores.”

Neville acrescentou: “Temos algumas mudanças nas regras chegando para a Copa do Mundo. Estou super a favor do cronômetro para o lançamento lateral. O tempo que isso leva na Premier League… Perdi a conta de quantas vezes mencionamos isso na última temporada. Então, gosto dessa. O que vimos nos últimos 12 meses são times parando o jogo por um minuto para se preparar para jogadas ensaiadas. Estou falando tanto dos jogos da League Two quanto da Premier League; a bola fica fora de jogo por muito tempo. Acho que é uma boa introdução.”