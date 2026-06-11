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Gary Neville elogia a FIFA pela "incrível" mudança nas regras da Copa do Mundo
Foram introduzidas novas diretrizes rigorosas
O torneio mundial começa na noite de quinta-feira, com o México, um dos anfitriões, enfrentando a África do Sul, enquanto as seleções se adaptam a um novo regulamento. A FIFA introduziu medidas revolucionárias, incluindo um limite estrito de 10 segundos para substituições e uma contagem regressiva de cinco segundos para os arremessos laterais e os chutes de meta. A demora em sair do campo obriga a equipe a jogar com um jogador a menos por um minuto inteiro, penalidade que a Islândia já sofreu contra o Japão em um recente jogo de preparação.
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Neville apoia medidas contra o desperdício
As mudanças radicais receberam forte apoio de comentaristas de renome, cansados das táticas negativas que atrapalham o andamento do futebol nacional. Em entrevista ao The Overlap, Neville disse: “Acho que essa é uma novidade incrível – as substituições com limite de tempo. Adoro isso. É muito irritante ver os jogadores saindo devagar do campo. Os jogadores e as equipes estão se aproveitando do sistema. Dá para criticar a FIFA por muitas coisas, mas acho que eles acertam nas decisões relacionadas à arbitragem. Acho que essas são introduções muito boas e vão tornar o jogo melhor para os torcedores.”
Neville acrescentou: “Temos algumas mudanças nas regras chegando para a Copa do Mundo. Estou super a favor do cronômetro para o lançamento lateral. O tempo que isso leva na Premier League… Perdi a conta de quantas vezes mencionamos isso na última temporada. Então, gosto dessa. O que vimos nos últimos 12 meses são times parando o jogo por um minuto para se preparar para jogadas ensaiadas. Estou falando tanto dos jogos da League Two quanto da Premier League; a bola fica fora de jogo por muito tempo. Acho que é uma boa introdução.”
"Uma boa regra!" - A FIFA proíbe cobrir a boca
As novas regras também proíbem os jogadores de taparem a boca durante confrontos, a fim de garantir a transparência — uma medida introduzida após um incidente polêmico na Liga dos Campeões envolvendo Gianluca Prestianni, do Benfica, e Vinicius Júnior, do Real Madrid. Apoiando essa transparência, Ian Wright afirmou: “É uma boa regra. Não dá para provar nada se os jogadores estiverem tapando a boca; acho que é uma boa medida. Gosto bastante disso, para mim é bom.”
No entanto, Roy Keane levantou preocupações lógicas sobre o bem-estar dos jogadores em meio às intensas temperaturas do verão, rebatendo: “Algumas das regras dizem respeito à velocidade do jogo, mas é estranho que as tenham introduzido agora, quando estamos falando de condições tão difíceis para os jogadores. Se alguma vez os jogadores vão querer desacelerar o jogo, será agora, dado o calor em alguns desses locais.”
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A adaptação tática sob escrutínio
Os treinadores precisam adaptar rapidamente suas estratégias para lidar com essas regras rígidas, além das pausas obrigatórias de três minutos para hidratação a cada tempo. Seleções de ponta, como a Inglaterra e a atual campeã Argentina, só entram em campo na quarta-feira, o que lhes dá mais tempo para observar como os árbitros aplicam as novas contagens regressivas nas partidas de abertura. O verdadeiro teste será se as equipes conseguirão manter um desempenho de alta intensidade sem incorrer nas suspensões automáticas de um minuto impostas aos jogadores.