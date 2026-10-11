Gary Neville detona o meio-campo do Manchester United após preocupante empate com o Tottenham

O United enfrenta uma pressão crescente após um empate profundamente decepcionante contra o Tottenham em Old Trafford. Dominic Solanke marcou um gol de empate devastador nos acréscimos para os visitantes, que tinham dez jogadores, ampliando a miserável sequência sem vitórias do Manchester United para quatro partidas em todas as competições.

Os torcedores da casa manifestaram sua insatisfação ao vaiar o time em alto e bom som tanto no intervalo quanto no apito final. O resultado frustrante deixa a equipe de Carrick na 12ª posição da tabela da Premier League.

O ex-capitão Neville agora expressou sua séria preocupação com a trajetória atual do clube. Ele acredita que o elenco precisa encontrar rapidamente uma forma de interromper sua queda repentina de rendimento.