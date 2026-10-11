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Gary Neville detona o meio-campo do Manchester United após preocupante empate com o Tottenham
A frustração aumenta em Old Trafford
O United enfrenta uma pressão crescente após um empate profundamente decepcionante contra o Tottenham em Old Trafford. Dominic Solanke marcou um gol de empate devastador nos acréscimos para os visitantes, que tinham dez jogadores, ampliando a miserável sequência sem vitórias do Manchester United para quatro partidas em todas as competições.
Os torcedores da casa manifestaram sua insatisfação ao vaiar o time em alto e bom som tanto no intervalo quanto no apito final. O resultado frustrante deixa a equipe de Carrick na 12ª posição da tabela da Premier League.
O ex-capitão Neville agora expressou sua séria preocupação com a trajetória atual do clube. Ele acredita que o elenco precisa encontrar rapidamente uma forma de interromper sua queda repentina de rendimento.
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Neville mira problemas no meio-campo
Falando no The Gary Neville Podcast, o ex-defensor destacou problemas táticos específicos na escalação inicial. Ele apontou a dupla de meio-campo formada por Youri Tielemans e Kobbie Mainoo como uma grande área de preocupação para a equipe.
"Tielemans e Mainoo, acho que já vimos o suficiente disso agora", explicou Neville. "Não estou decretando o fim disso porque provavelmente seria drástico demais, mas vi o suficiente para pensar que esse não é um meio-campo dinâmico o bastante para jogar neste clube na Premier League.
"Acho que os dois são bons jogadores individualmente. Mas, às vezes, você simplesmente tem jogadores que não se encaixam tão bem ou não combinam tão bem entre si."
Em busca do equilíbrio certo
Carrick claramente tem tido dificuldades para encontrar um meio-campo coeso durante este período difícil. Neville sugeriu que a entrada de jogadores diferentes poderia resolver a gritante falta de intensidade. Ele elogiou o impacto imediato de um substituto durante o confronto com o Tottenham.
"Acho que, quando [Carlos] Baleba entrou com Mainoo, pareceu que havia muito mais energia", acrescentou Neville. "Vai ser preciso fazer alguma coisa ali, e o restante deles vai ter que se recompor, porque eles vão enfrentar o Atlético de Madrid de Diego Simeone e Elland Road.
"Se você não estiver totalmente bem ali do ponto de vista mental e físico, isso vai ficar exposto. Eles têm alguns dias para se recuperar, se reerguer depois disso e engrenar, porque, se não engrenarem, serão algumas semanas preocupantes."
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Uma sequência de jogos assustadora aguarda
O United precisa se recuperar rapidamente, já que terá uma sequência incrivelmente exigente nos próximos dias. A equipe viaja para a Espanha para enfrentar o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, na Liga dos Campeões, na noite de terça-feira. Depois do duro teste europeu, vai a Elland Road para um clássico acirrado da Premier League contra o Leeds United no domingo.
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