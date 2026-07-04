AFP
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Gary Neville dá sua opinião sincera sobre os problemas da Inglaterra na lateral-direita na Copa do Mundo e sobre Declan Rice jogar fora de posição
Os problemas com lesões na seleção da Inglaterra deixam Tuchel sem muitas opções
A Inglaterra garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, mas as lesões têm deixado Tuchel com uma dor de cabeça cada vez maior na escolha do lateral-direito. Reece James ficou de fora da partida devido a uma lesão no tendão da coxa e continua sendo uma grande dúvida para o confronto de segunda-feira contra o México, após não ter conseguido completar o treino na sexta-feira. Jarell Quansah também vem enfrentando um problema no tornozelo, deixando Tuchel com poucas opções naturais para a lateral direita da defesa.
- Getty Images Sport
Neville questiona a estratégia da Inglaterra para a lateral-direita
Essas dificuldades forçaram Rice a passar do meio-campo para a lateral-direita nos minutos finais da partida contra a República Democrática do Congo. Embora a Inglaterra tenha conseguido segurar a vitória, Neville acredita que a falta de estabilidade na defesa pode se tornar um problema sério à medida que o torneio avança.
“Ele [Rice] atuou como lateral-direito pelo Arsenal em uma partida contra o West Ham que assisti há alguns meses e, na época, achei que tinha sido uma decisão errada de Mikel Arteta, mas, na verdade, eu estava pedindo para que o colocassem nessa posição no segundo tempo”, disse Neville àITV.
“Não é a primeira vez. Consigo me lembrar de três ou quatro torneios dos quais participei em que a posição de lateral, em geral, era menosprezada, a ponto de as pessoas pensarem: ‘será que podemos escalar cinco atacantes e deixar o lateral-esquerdo de fora?’. Na verdade, isso está custando caro à Inglaterra nos jogos agora e é um problema. É um problema defensivamente e um problema no ataque.”
Unidade defensiva sem coesão
Neville acredita que a falta de uma zaga estável é uma bomba-relógio para a equipe de Tuchel. A vulnerabilidade nas laterais tornou-se um ponto central das críticas, com o ex-zagueiro do Manchester United sugerindo que o talento individual não é suficiente para mascarar a falta de entrosamento coletivo no terço defensivo.
“Eu disse antes do torneio que temos quatro defensores, mas eles precisam se tornar uma linha defensiva de quatro”, disse Neville. “Na verdade, individualmente, eles são defensores bastante bons no um contra um, mas eu realmente não acho que já sejam uma unidade. Acho que a vulnerabilidade que temos é muito preocupante.
“Sabíamos antes mesmo de chegarmos lá que tínhamos dois laterais-direitos propensos a lesões; quando [Tino] Livramento sai, ele coloca [Trevoh] Chalobah… coloca um lateral-direito. Jogamos quatro partidas e, até agora, já utilizamos cinco laterais-direitos. Isso mostra que ele [Tuchel] está sem saber o que fazer nessa posição. Em algum momento, isso vai nos custar caro.”
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Tuchel enfrenta decisões importantes sobre a escalação
A Inglaterra agora volta sua atenção para o confronto das oitavas de final contra o México, mas as opções defensivas de Tuchel continuam limitadas, já que a participação de James e Quansah na partida ainda é incerta.
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