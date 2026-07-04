Gary Neville dá sua opinião sincera sobre os problemas da Inglaterra na lateral-direita na Copa do Mundo e sobre Declan Rice jogar fora de posição

Essas dificuldades forçaram Rice a passar do meio-campo para a lateral-direita nos minutos finais da partida contra a República Democrática do Congo. Embora a Inglaterra tenha conseguido segurar a vitória, Neville acredita que a falta de estabilidade na defesa pode se tornar um problema sério à medida que o torneio avança.

“Ele [Rice] atuou como lateral-direito pelo Arsenal em uma partida contra o West Ham que assisti há alguns meses e, na época, achei que tinha sido uma decisão errada de Mikel Arteta, mas, na verdade, eu estava pedindo para que o colocassem nessa posição no segundo tempo”, disse Neville àITV.

“Não é a primeira vez. Consigo me lembrar de três ou quatro torneios dos quais participei em que a posição de lateral, em geral, era menosprezada, a ponto de as pessoas pensarem: ‘será que podemos escalar cinco atacantes e deixar o lateral-esquerdo de fora?’. Na verdade, isso está custando caro à Inglaterra nos jogos agora e é um problema. É um problema defensivamente e um problema no ataque.”