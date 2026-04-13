Gary Neville critica a dupla “totalmente egoísta” do Chelsea e acredita que eles custaram ao time uma vaga na Liga dos Campeões

O comentarista destacou que permitir que figuras importantes e insatisfeitas continuem exercendo influência dentro do grupo pode prejudicar as últimas semanas da temporada. Neville acredita que a saudade aberta pela liderança anterior corrói ainda mais a autoridade de Rosenior em um período em que a união é essencial para a busca por um lugar entre os cinco primeiros.

Alertando para as consequências a longo prazo dessa aparente falta de profissionalismo e seu impacto nas esperanças de classificação para as competições europeias, Neville acrescentou: “Em um período em que é preciso se empenhar, vocês acabaram de ser eliminados da Liga dos Campeões e foram goleados pelo PSG, o que não é motivo de vergonha, pois eles são um bom time. Era preciso que todos se empenhassem e mantivessem esse espírito de união.

“Quando você tem dois jogadores experientes como eles demonstrando descontentamento e dizendo que o técnico anterior era bom e que gostávamos dele, sem saber ao certo por que isso mudou. Concordo que tinha que haver consequências.

“O que eles fizeram foi dizer que você precisa estar diante das câmeras contra o Manchester City, sentado na arquibancada, com todo mundo sabendo que você tem sido indisciplinado. Isso não ajuda em nada.

“O problema é que esses jogadores ainda estão no vestiário exercendo influência e, se eles estão de boca emburrada, de mau humor e criticando o clube, acho que você vai ter um final de temporada difícil.

“Parece-me agora que o Chelsea vai ficar de fora da Liga dos Campeões. Acho que o Chelsea vai ficar de fora por causa do que aconteceu nas últimas semanas.”