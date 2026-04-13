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Gary Neville critica a dupla “totalmente egoísta” do Chelsea e acredita que eles custaram ao time uma vaga na Liga dos Campeões
Stamford Bridge em turbulência
As esperanças do Chelsea de terminar entre os cinco primeiros sofreram um duro golpe após a derrota por 3 a 0 para o Manchester City, marcando suas primeiras derrotas consecutivas no campeonato por uma diferença de três ou mais gols desde fevereiro de 2018. Os Blues não contaram com Fernández, que foi suspenso pelo clube após expressar publicamente o desejo de morar em Madri, em meio a fortes rumores de uma transferência para o Real Madrid. Cucurella, por sua vez, escapou de sanções apesar de admitir que um retorno ao Barcelona seria “difícil de recusar”, e o clima de descontentamento resultante deixou o elenco de Rosenior parecendo dividido e indisciplinado.
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A crise de liderança do Chelsea
Neville argumentou que o momento em que essas explosões ocorreram foi catastrófico para uma equipe que já estava abalada pela eliminação precoce da competição europeia contra o Paris Saint-Germain. Ele defende que os jogadores mais experientes deveriam oferecer estabilidade a um técnico inexperiente, em vez de expressarem suas próprias frustrações.
Expressando sua preocupação com o impacto psicológico no vestiário, Neville disse à Sky Sports: “É uma luta, e soma-se a isso a indisciplina de Enzo Fernández e Cucurella, que têm se manifestado nas últimas semanas. Como jogador de futebol no vestiário, o que o resto dos companheiros de equipe pensa? Quando você fala como eles têm falado, isso é totalmente egoísta. Não ajuda o seu técnico, que é jovem e inexperiente. Não ajuda seus companheiros de equipe. Não ajuda os torcedores, porque eles pensam que você está insatisfeito.”
A cultura destrutiva do "mau humor"
O comentarista destacou que permitir que figuras importantes e insatisfeitas continuem exercendo influência dentro do grupo pode prejudicar as últimas semanas da temporada. Neville acredita que a saudade aberta pela liderança anterior corrói ainda mais a autoridade de Rosenior em um período em que a união é essencial para a busca por um lugar entre os cinco primeiros.
Alertando para as consequências a longo prazo dessa aparente falta de profissionalismo e seu impacto nas esperanças de classificação para as competições europeias, Neville acrescentou: “Em um período em que é preciso se empenhar, vocês acabaram de ser eliminados da Liga dos Campeões e foram goleados pelo PSG, o que não é motivo de vergonha, pois eles são um bom time. Era preciso que todos se empenhassem e mantivessem esse espírito de união.
“Quando você tem dois jogadores experientes como eles demonstrando descontentamento e dizendo que o técnico anterior era bom e que gostávamos dele, sem saber ao certo por que isso mudou. Concordo que tinha que haver consequências.
“O que eles fizeram foi dizer que você precisa estar diante das câmeras contra o Manchester City, sentado na arquibancada, com todo mundo sabendo que você tem sido indisciplinado. Isso não ajuda em nada.
“O problema é que esses jogadores ainda estão no vestiário exercendo influência e, se eles estão de boca emburrada, de mau humor e criticando o clube, acho que você vai ter um final de temporada difícil.
“Parece-me agora que o Chelsea vai ficar de fora da Liga dos Campeões. Acho que o Chelsea vai ficar de fora por causa do que aconteceu nas últimas semanas.”
- AFP
A batalha difícil continua
Após a derrota para o City, o Chelsea ocupa a sexta posição com 48 pontos, quatro pontos atrás do Liverpool, quinto colocado, na disputa pela última vaga na Liga dos Campeões. Para salvar suas ambições na Liga dos Campeões, Rosenior precisa superar uma agenda desafiadora em abril, enfrentando o Manchester United e o Brighton, antes de um mês de maio decisivo para a temporada. Esta reta final inclui confrontos de alto risco contra Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham e Sunderland, onde qualquer falta de disciplina adicional pode fazer com que seus sonhos europeus se evaporem.