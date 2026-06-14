Gary Neville critica a "ditadura" da FIFA após o polêmico lance da penalidade contra a Suíça na Copa do Mundo

A polêmica surgiu aos 14 minutos do confronto do Grupo B, quando o meio-campista suíço Remo Freuler foi derrubado pelo goleiro do Catar, Mahmoud Abunada. Embora a falta parecesse claramente evidente, as imagens de repetição da televisão sugeriram que Freuler havia se colocado em posição de impedimento antes do contato ocorrer. Apesar da presença de tecnologia semiautomatizada, o gráfico oficial que confirmava a decisão nunca foi transmitido aos telespectadores nem exibido nos telões do estádio.

Trabalhando como comentarista da ITV, Neville expressou sua descrença diante da falta de comunicação. “Todos nós aqui pensamos isso e todos em casa vão pensar o mesmo”, disse Neville. “A FIFA é a emissora anfitriã, eles têm a evidência da decisão automática que podem nos mostrar, por que não estão nos mostrando? Eles fizeram isso no último torneio. Os torcedores já desconfiam da FIFA e da tecnologia para começar. Há um enorme ponto de interrogação sobre isso, porque, aos meus olhos, é impedimento, até que provem o contrário.”



