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Gary Neville critica a "ditadura" da FIFA após o polêmico lance da penalidade contra a Suíça na Copa do Mundo
Neville está furioso com a falta de transparência
A polêmica surgiu aos 14 minutos do confronto do Grupo B, quando o meio-campista suíço Remo Freuler foi derrubado pelo goleiro do Catar, Mahmoud Abunada. Embora a falta parecesse claramente evidente, as imagens de repetição da televisão sugeriram que Freuler havia se colocado em posição de impedimento antes do contato ocorrer. Apesar da presença de tecnologia semiautomatizada, o gráfico oficial que confirmava a decisão nunca foi transmitido aos telespectadores nem exibido nos telões do estádio.
Trabalhando como comentarista da ITV, Neville expressou sua descrença diante da falta de comunicação. “Todos nós aqui pensamos isso e todos em casa vão pensar o mesmo”, disse Neville. “A FIFA é a emissora anfitriã, eles têm a evidência da decisão automática que podem nos mostrar, por que não estão nos mostrando? Eles fizeram isso no último torneio. Os torcedores já desconfiam da FIFA e da tecnologia para começar. Há um enorme ponto de interrogação sobre isso, porque, aos meus olhos, é impedimento, até que provem o contrário.”
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"Como uma ditadura" — Especialistas se juntam ao ataque
À medida que os minutos passavam sem que houvesse uma repetição oficial das linhas de impedimento, a frustração de Neville transformou-se numa crítica mordaz às práticas da FIFA. O ex-jogador da seleção inglesa criticou duramente a entidade reguladora por ocultar provas do público mundial, sugerindo que tal sigilo era prejudicial à integridade do jogo.
“É como um ditador. Sinceramente, isso é como uma ditadura”, disse Neville em um discurso furioso. “A ideia de que eles guardam essas evidências internamente e não mostram aos torcedores dos países que estão disputando os torneios. É absolutamente ridículo. Sinceramente, não mostrar a prova de um impedimento. Provem para nós que é impedimento. Mostrem imediatamente. Por que não haver transparência?” O colega comentarista Ian Wright compartilhou do sentimento, classificando a situação como um “escândalo”, enquanto Lee Dixon, que estava atuando como co-comentarista, estava igualmente convencido de que havia um erro, afirmando: “Não há dúvida sobre o pênalti, mas ele está impedido. Isso não vai valer.”
A FIFA atribui a falha nos gráficos a uma "falha técnica"
Após a partida, a FIFA divulgou um comunicado tentando esclarecer por que as imagens não foram exibidas durante a transmissão ao vivo. De acordo com a entidade, a falha na exibição da animação definitiva do impedimento foi resultado de um problema técnico na área da Baía de São Francisco.
Um comunicado da FIFA Media explicou: “Durante a partida entre Catar e Suíça na área da Baía de São Francisco, uma breve falha técnica impediu que a animação gráfica de posição válida fosse gerada antes da marcação do pênalti a favor da Suíça aos 14 minutos. O problema foi rapidamente resolvido. O fluxo de trabalho do VAR não foi afetado por esse problema e seguiu o procedimento normal na verificação da decisão em campo. As linhas utilizadas pelo VAR para verificar a posição dos jogadores relevantes não mostraram que o jogador atacante estivesse em posição de impedimento em nenhuma das duas situações imediatamente anteriores à decisão do pênalti.”
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Catar arranca ponto dramático no final
Enquanto o drama da arbitragem dominava as manchetes, a partida em si proporcionou um resultado surpreendente em campo. Breel Embolo converteu o polêmico pênalti que deu a vantagem à Suíça, e a equipe de Murat Yakin parecia estar a caminho de conquistar três pontos com facilidade, após dominar 68% da posse de bola e registrar 26 chutes a gol.
No entanto, os suíços pagaram caro pelo desperdício na frente do gol. Aos 94 minutos, o Catar garantiu seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo com um empate dramático, graças a um gol contra inadvertido de cabeça de Miro Muheim. O resultado deixa o Grupo B totalmente em aberto, com o capitão da Suíça, Granit Xhaka, criticando posteriormente sua equipe pela falta de disciplina e por não ter matado o jogo quando teve a chance.