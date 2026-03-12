Gary Neville considera a passagem de Igor Tudor pelo Tottenham um “desastre” e critica o técnico, que está sob pressão, pelo tratamento “brutal” dado a Antonin Kinsky

Tudor tomou a decisão surpreendente de escalar Kinsky no lugar do goleiro titular Guglielmo Vicario, mas acabou substituindo o primeiro após apenas 17 minutos, com o Spurs já perdendo por 3 a 0 para o Atlético. O técnico notavelmente não reconheceu o jovem ao sair de campo, uma atitude que os críticos consideraram prejudicial à carreira do jogador.

O ícone do Arsenal, Ian Wright, juntou-se ao coro de desaprovação, sugerindo que Tudor está “claramente fora de seu alcance” neste nível. A lenda do Arsenal afirmou: “Você não quer ver ninguém ser demitido, mas, quando você vê alguém que está claramente fora de seu alcance, é desconfortável. Para ele tomar essa decisão, para aquele pobre goleiro, para ele entrar em um jogo como aquele em um clube como aquele para começar, não sei o que ele viu nos treinos. Para mim, Vicario é o número um, ele joga nessa partida. Você faz isso em outro jogo para ele, porque agora, olhe para esse cara, Kinsky. Esse é o maior pesadelo desde o goleiro do Liverpool.”