Gary Neville considera a passagem de Igor Tudor pelo Tottenham um “desastre” e critica o técnico, que está sob pressão, pelo tratamento “brutal” dado a Antonin Kinsky
Neville não mede palavras sobre o mandato de Tudor
Em entrevista ao podcast Stick to Football, do The Overlap, Neville expressou sua descrença com a situação atual no Tottenham Hotspur Stadium e com a forma como Tudor tratou Kinsky em Madri. “Achei brutal. Achei que tudo o que aconteceu nas últimas semanas e depois isso, tudo isso é simplesmente um desastre, uma bagunça”, disse ele. “O problema que tive foi com a entrevista de Tudor. Acho que ele deveria ter entrado e dito: 'Olha, eu errei, deveria ter deixado [Guglielmo] Vicario no gol', mas ele não fez isso, ele insistiu."
Substituição de Kinsky causa indignação
Tudor tomou a decisão surpreendente de escalar Kinsky no lugar do goleiro titular Guglielmo Vicario, mas acabou substituindo o primeiro após apenas 17 minutos, com o Spurs já perdendo por 3 a 0 para o Atlético. O técnico notavelmente não reconheceu o jovem ao sair de campo, uma atitude que os críticos consideraram prejudicial à carreira do jogador.
O ícone do Arsenal, Ian Wright, juntou-se ao coro de desaprovação, sugerindo que Tudor está “claramente fora de seu alcance” neste nível. A lenda do Arsenal afirmou: “Você não quer ver ninguém ser demitido, mas, quando você vê alguém que está claramente fora de seu alcance, é desconfortável. Para ele tomar essa decisão, para aquele pobre goleiro, para ele entrar em um jogo como aquele em um clube como aquele para começar, não sei o que ele viu nos treinos. Para mim, Vicario é o número um, ele joga nessa partida. Você faz isso em outro jogo para ele, porque agora, olhe para esse cara, Kinsky. Esse é o maior pesadelo desde o goleiro do Liverpool.”
Rooney e Keane oferecem perspectivas diferentes
Enquanto isso, Wayne Rooney sugeriu que a culpa deveria ser dividida entre o banco de reservas e o vestiário. “Ele tentou protegê-lo, mas parece horrível”, disse Rooney sobre o incidente com Kinsky. “Acho que o maior problema foi escalá-lo. Não vejo problema em tirá-lo de campo. Ele deveria abraçá-lo? Se eu fosse substituído aos 20 minutos, não gostaria de receber um abraço do meu técnico. Ele pode conversar com ele depois do jogo.”
Roy Keane foi ainda mais desdenhoso com a simpatia pelo goleiro, sugerindo que a reação à substituição foi um pouco exagerada. “Ele cometeu alguns erros, erros graves”, observou o ex-capitão do United.
“É preciso incutir-lhes algum medo.”
O debate mudou para o caráter do elenco do Tottenham, com Rooney fazendo uma avaliação contundente dos esforços dos jogadores durante esse período tumultuado. “Esses jogadores precisam se olhar no espelho, porque acho que têm sido uma vergonha absoluta. O desempenho, a atitude, a falta de vontade, a falta de luta, a falta de tudo neles. Acho que precisam de alguém que chegue e os castigue severamente. Precisam que lhes incutam algum medo”, disse o ex-atacante do United.
Após quatro derrotas consecutivas, já crescem as especulações sobre quem poderia assumir o comando técnico caso Tudor fosse demitido. O ex-atacante do Spurs Robbie Keane, atualmente técnico do Ferencvaros, tem sido associado a um retorno ao clube, ao lado do experiente técnico da Premier League Sean Dyche. Neville pediu ao clube que tome uma decisão firme sobre Tudor o mais rápido possível: “Se você vai fazer outra mudança, para mim isso precisa ser hoje ou amanhã, porque você não pode esperar”.
