Gary Neville coloca Harry Kane no trio “dos sonhos” de contratações do Manchester United para a janela de transferências de verão

O apoio a Konsa surge num momento em que o jogador de 28 anos continua a impressionar no Aston Villa. Com 229 partidas disputadas pelo clube de West Midlands, Konsa se consolidou como um dos zagueiros mais confiáveis da primeira divisão, ajudando o Villa a lutar pela classificação para a Liga dos Campeões mais uma vez nesta temporada.

No meio-campo, Neville voltou-se para o Newcastle em busca de um reforço-chave na figura de Tonali. O italiano está no topo de sua lista ao lado de Anderson, sendo que este último já seria, segundo relatos, um dos principais alvos dos dirigentes de Old Trafford. No entanto, o United enfrenta forte concorrência do rival Manchester City, que também estaria acompanhando de perto a situação do meio-campista do Nottingham Forest à medida que a janela de transferências se aproxima.