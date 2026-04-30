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Gary Neville coloca Harry Kane no trio “dos sonhos” de contratações do Manchester United para a janela de transferências de verão
Neville fala sobre a janela de transferências de verão
Em uma sessão de perguntas e respostas com os torcedores daSky Sports, Neville fez uma distinção entre o cenário “ideal” e o que ele acredita ser viável no mercado atual. Ele afirmou: “Se você me falasse de um zagueiro central de ponta e dois bons meio-campistas, é disso que este elenco precisa neste momento. Para ser justo, ele precisa de outras coisas além disso, mas eu diria que, na minha opinião, eles resolveram a questão das laterais. Eles têm Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Mason Mount, que pode jogar um pouco nessas posições, então, na verdade, estou satisfeito com isso. Acho que, na posição de camisa 10, com Mount e Bruno Fernandes, Bruno joga lá todas as semanas, ele é confiável, então diria que não há problema nesse aspecto. São dois meio-campistas centrais e, definitivamente, um zagueiro central; precisamos de um zagueiro central de ponta. No mundo dos sonhos, seriam Marquinhos, Declan Rice e Harry Kane. Realisticamente, eu escolheria [Sandro] Tonali, [Elliot] Anderson e [Ezri] Konsa.”
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Fortalecendo o núcleo da United
O apoio a Konsa surge num momento em que o jogador de 28 anos continua a impressionar no Aston Villa. Com 229 partidas disputadas pelo clube de West Midlands, Konsa se consolidou como um dos zagueiros mais confiáveis da primeira divisão, ajudando o Villa a lutar pela classificação para a Liga dos Campeões mais uma vez nesta temporada.
No meio-campo, Neville voltou-se para o Newcastle em busca de um reforço-chave na figura de Tonali. O italiano está no topo de sua lista ao lado de Anderson, sendo que este último já seria, segundo relatos, um dos principais alvos dos dirigentes de Old Trafford. No entanto, o United enfrenta forte concorrência do rival Manchester City, que também estaria acompanhando de perto a situação do meio-campista do Nottingham Forest à medida que a janela de transferências se aproxima.
O caminho para a disputa pelo título
Apesar de estar a 12 pontos da liderança nesta temporada, Neville está convencido de que o United está em posição de diminuir a diferença na ponta da tabela na próxima temporada. Ele acredita que fatores externos, incluindo possíveis mudanças na comissão técnica e problemas disciplinares fora de campo em outros clubes, poderiam abrir caminho para que o United desse um salto à frente.
Neville explicou: “O Liverpool não está à frente deles no momento na hierarquia, nem o Chelsea, nem o Aston Villa. Mas o Manchester United não teve que lidar com a Liga dos Campeões ou competições de copa nesta temporada, então há uma enorme vantagem aí. No entanto, acho que tudo vai depender de como esse time do Arsenal vai lidar com a vitória ou a derrota no campeonato? Não sabemos o que vai acontecer. Pode ser uma questão de: se eles ganharem, conseguirão repetir o título? Difícil. Se não ganharem, como vão se recuperar e o que vai acontecer?”
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Incerteza no Manchester City
O ex-capitão do United também destacou a incerteza que ainda paira sobre o time azul de Manchester. Com dúvidas sobre o futuro a longo prazo de Pep Guardiola e a iminente resolução das 115 acusações da Premier League contra o clube, Neville sugere que a diretoria do Old Trafford deve estar pronta para tirar proveito de qualquer instabilidade no Etihad.
“A grande questão está aqui [no Manchester City]. Duas coisas… Pep Guardiola e as 115 acusações. O que vai acontecer com essas acusações? Eles vão sofrer uma grande dedução de pontos se forem considerados culpados de algumas das infrações mais graves? Então, essas são duas grandes questões”, disse Neville. “Se o Manchester City sofrer uma grande dedução de pontos ou se Pep Guardiola sair, e você tiver o Arsenal abalado por não ter vencido, eu diria que você tem uma boa chance. O United teria uma chance remota, mas as coisas precisariam correr a seu favor.”