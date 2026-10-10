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Gary Neville alerta para “enorme revolta” se recurso do Manchester City se arrastar; ídolo do Manchester United exige TRÊS punições
Manchester City recorre de decisão histórica
O Manchester City foi recentemente considerado culpado em 114 das 115 acusações financeiras feitas contra o clube pela Premier League. O clube do Etihad recorreu rapidamente da decisão sem precedentes, o que significa que haverá uma nova audiência.
Apesar da decisão inicial de culpabilidade, nenhuma punição foi confirmada até agora. Possíveis sanções, desde grandes perdas de pontos e a retirada de títulos até o rebaixamento, têm sido amplamente debatidas no futebol inglês.
Enquanto o City tenta limpar seu nome, o cronograma do novo processo jurídico permanece incerto. No entanto, a possibilidade de o recurso se estender até os últimos meses da temporada gerou grande preocupação entre observadores e comentaristas.
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Um alerta sobre o cronograma
Ao falar no Overlap Daily, patrocinado pela Sky Bet, Neville ressaltou que a situação não pode ofuscar a reta final da temporada. O ex-capitão do Manchester United afirmou que é preciso chegar a uma conclusão definitiva até o início da primavera para preservar a integridade da competição.
“Será muito difícil para todos no futebol ver o Manchester City conquistar o campeonato este ano”, explicou Neville. “Psicologicamente, seria um enorme problema para o futebol. Não acho que a Premier League possa deixar isso se arrastar até o fim da temporada. Se o Manchester City erguer a taça da Premier League em maio sem que haja um veredito, haverá uma enorme revolta.”
Ele acrescentou: “O caso precisa ser resolvido até fevereiro ou março. O devido processo legal precisa ser respeitado, e o Manchester City acredita que será absolvido das acusações, então veremos o que acontece. Mas não se pode chegar ao fim da temporada com o Manchester City conquistando o título sem um veredito.”
A exigência de punição tripla
Além de falar sobre os prazos, Neville detalhou como acredita que o Manchester City deve ser punido caso a decisão de culpabilidade seja mantida. Ele defendeu uma combinação de sanções severas, com foco na responsabilização da diretoria e na perda de títulos conquistados no passado.
“Acho que os donos deveriam sair, os títulos do período em questão deveriam ser retirados e deveria haver uma punição com perda de pontos por vários anos”, declarou. “Será difícil para os donos e dirigentes permanecerem em seus cargos se o mesmo critério que tenho de cumprir como diretor e proprietário for aplicado de forma consistente.”
Apesar da posição firme, Neville descartou a ideia de rebaixar o City para as divisões inferiores do futebol inglês. “Não estou particularmente preocupado em rebaixar o Manchester City para a League One ou a League Two. Quero que o clube volte à Premier League. Conversei hoje de manhã com um torcedor do City que disse que os torcedores vão usar camisas retrô no domingo para mostrar que amam o clube e que voltariam à situação em que estavam, se fosse preciso. Se é isso que vão fazer, desejo boa sorte a eles.”
Ele reconheceu, porém, que forçar uma mudança de proprietários teria consequências muito além do campo: “Mas entendo por que a Premier League, os políticos e os órgãos reguladores estão preocupados com o impacto da saída dos donos. Para o clube, a cidade e a zona leste de Manchester, as consequências econômicas seriam enormes. Esse é o contexto, embora eu tenha deixado clara a punição que acho que deveria ser aplicada.”
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À espera do veredito final
Com o recurso oficialmente apresentado, a Premier League e o Manchester City se preparam para um novo confronto jurídico. Uma nova audiência determinará o desfecho, mas ainda não há um prazo claro para a resolução do caso.
O desafio imediato para a entidade responsável pela competição é acelerar esse processo para evitar exatamente o cenário temido por Neville. Até que haja uma decisão definitiva, a incerteza continuará a pairar sobre a primeira divisão inglesa e a atual disputa pelo título.
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