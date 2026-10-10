Além de falar sobre os prazos, Neville detalhou como acredita que o Manchester City deve ser punido caso a decisão de culpabilidade seja mantida. Ele defendeu uma combinação de sanções severas, com foco na responsabilização da diretoria e na perda de títulos conquistados no passado.

“Acho que os donos deveriam sair, os títulos do período em questão deveriam ser retirados e deveria haver uma punição com perda de pontos por vários anos”, declarou. “Será difícil para os donos e dirigentes permanecerem em seus cargos se o mesmo critério que tenho de cumprir como diretor e proprietário for aplicado de forma consistente.”

Apesar da posição firme, Neville descartou a ideia de rebaixar o City para as divisões inferiores do futebol inglês. “Não estou particularmente preocupado em rebaixar o Manchester City para a League One ou a League Two. Quero que o clube volte à Premier League. Conversei hoje de manhã com um torcedor do City que disse que os torcedores vão usar camisas retrô no domingo para mostrar que amam o clube e que voltariam à situação em que estavam, se fosse preciso. Se é isso que vão fazer, desejo boa sorte a eles.”

Ele reconheceu, porém, que forçar uma mudança de proprietários teria consequências muito além do campo: “Mas entendo por que a Premier League, os políticos e os órgãos reguladores estão preocupados com o impacto da saída dos donos. Para o clube, a cidade e a zona leste de Manchester, as consequências econômicas seriam enormes. Esse é o contexto, embora eu tenha deixado clara a punição que acho que deveria ser aplicada.”



