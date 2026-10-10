Além do cronograma, Neville detalhou exatamente como acredita que o clube de Manchester deve ser punido se o veredito de culpa for confirmado. Ele defendeu uma combinação devastadora de sanções, apontando especificamente para responsabilização na diretoria e títulos conquistados no passado.

“Acho que os donos deveriam sair, os títulos deveriam ser retirados no período relevante, e deveria haver uma punição de pontos por vários anos", declarou. "Os donos e executivos vão ter dificuldade para permanecer em seus cargos se o mesmo teste que eu tenho de seguir como diretor e proprietário for aplicado de forma consistente."

Apesar de sua posição firme, Neville descartou a ideia de jogar o City para baixo na pirâmide do futebol inglês. “Não estou particularmente obcecado com rebaixar o Manchester City para a League One ou a League Two. Quero que o clube volte à Premier League. Falei com um torcedor do City nesta manhã, e ele disse que os torcedores vão usar camisas retrô no domingo para mostrar que amam o clube e que voltariam para onde estavam se fosse preciso. Se é isso que eles vão fazer, boa sorte para eles."

Ele admitiu, no entanto, que forçar uma mudança de proprietário causaria um impacto muito além das quatro linhas: “Mas eu consigo entender por que a Premier League, os políticos e os reguladores estão preocupados com o impacto de remover os donos. Para o clube, a cidade e o lado leste de Manchester, as consequências econômicas seriam enormes. Esse é o contexto, embora eu tenha sido claro sobre a punição que acho que deveria acontecer.”



