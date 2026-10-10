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Gary Neville alerta para "alvoroço absoluto" se recurso do Manchester City se arrastar, enquanto lenda do Manchester United exige punições TRIPLAS
City recorre de decisão histórica
O Manchester City foi recentemente considerado culpado de 114 das 115 acusações financeiras apresentadas contra o clube pela Premier League. O clube do Etihad entrou rapidamente com um recurso contra a decisão sem precedentes, o que significa que agora haverá uma nova audiência.
Apesar do veredito inicial de culpa, nenhuma sanção foi confirmada até o momento. Possíveis punições, que vão de severas deduções de pontos e retirada de títulos até rebaixamento direto, têm sido amplamente debatidas no futebol inglês.
Enquanto o City luta para limpar seu nome, o cronograma do novo processo legal segue incerto. No entanto, a perspectiva de o recurso se arrastar até os últimos meses da campanha gerou grande preocupação entre observadores e comentaristas.
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Um aviso sobre cronograma
Falando ao Overlap Daily, Neville destacou que não se pode permitir que a situação ofusque a reta final da atual campanha. O ex-capitão do United insistiu que uma conclusão definitiva precisa ser alcançada até o início da primavera para proteger a integridade da competição.
“Será muito difícil para todo mundo no futebol ver o Manchester City vencer a liga neste ano”, explicou Neville. "Psicologicamente, isso seria um enorme problema para o jogo. Não acho que a Premier League possa deixar isso se arrastar até o fim da temporada. Se o Manchester City estiver erguendo o troféu da Premier League em maio sem que um veredito tenha sido dado, haverá uma revolta absoluta."
Ele acrescentou: "O caso precisa ser resolvido até fevereiro ou março. O devido processo precisa acontecer, e o City acredita que será absolvido das acusações, então vamos ver o que acontece. Mas não se pode chegar ao fim da temporada e ter o Manchester City vencendo o título sem um veredito."
A exigência de punição tripla
Além do cronograma, Neville detalhou exatamente como acredita que o clube de Manchester deve ser punido se o veredito de culpa for confirmado. Ele defendeu uma combinação devastadora de sanções, apontando especificamente para responsabilização na diretoria e títulos conquistados no passado.
“Acho que os donos deveriam sair, os títulos deveriam ser retirados no período relevante, e deveria haver uma punição de pontos por vários anos", declarou. "Os donos e executivos vão ter dificuldade para permanecer em seus cargos se o mesmo teste que eu tenho de seguir como diretor e proprietário for aplicado de forma consistente."
Apesar de sua posição firme, Neville descartou a ideia de jogar o City para baixo na pirâmide do futebol inglês. “Não estou particularmente obcecado com rebaixar o Manchester City para a League One ou a League Two. Quero que o clube volte à Premier League. Falei com um torcedor do City nesta manhã, e ele disse que os torcedores vão usar camisas retrô no domingo para mostrar que amam o clube e que voltariam para onde estavam se fosse preciso. Se é isso que eles vão fazer, boa sorte para eles."
Ele admitiu, no entanto, que forçar uma mudança de proprietário causaria um impacto muito além das quatro linhas: “Mas eu consigo entender por que a Premier League, os políticos e os reguladores estão preocupados com o impacto de remover os donos. Para o clube, a cidade e o lado leste de Manchester, as consequências econômicas seriam enormes. Esse é o contexto, embora eu tenha sido claro sobre a punição que acho que deveria acontecer.”
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À espera do veredito final
Com um recurso oficialmente apresentado, a Premier League e o Manchester City agora se preparam para um novo confronto jurídico. Uma nova audiência determinará o desfecho final, mas o cronograma exato para uma resolução segue frustrantemente vago.
O desafio imediato para a entidade dirigente é acelerar esse processo para evitar exatamente o cenário que Neville teme. Até que um veredito definitivo seja proferido, uma nuvem sombria de incerteza continuará pairando sobre a elite do futebol inglês e a atual disputa pelo título.
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