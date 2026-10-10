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Gary NevilleGetty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

Gary Neville alerta para "alvoroço absoluto" se recurso do Manchester City se arrastar, enquanto lenda do Manchester United exige punições TRIPLAS

Manchester City
G. Neville
Premier League
Manchester United

Gary Neville fez um duro alerta à Premier League, afirmando que a competição corre o risco de viver um "tumulto absoluto" se a batalha judicial em curso envolvendo o Manchester City não for resolvida rapidamente. O ex-capitão do Manchester United acredita que seria prejudicial para a imagem do futebol se o gigante do Etihad conquistasse mais um troféu enquanto seu recurso segue em aberto.

  • City recorre de decisão histórica

    O Manchester City foi recentemente considerado culpado de 114 das 115 acusações financeiras apresentadas contra o clube pela Premier League. O clube do Etihad entrou rapidamente com um recurso contra a decisão sem precedentes, o que significa que agora haverá uma nova audiência.

    Apesar do veredito inicial de culpa, nenhuma sanção foi confirmada até o momento. Possíveis punições, que vão de severas deduções de pontos e retirada de títulos até rebaixamento direto, têm sido amplamente debatidas no futebol inglês.

    Enquanto o City luta para limpar seu nome, o cronograma do novo processo legal segue incerto. No entanto, a perspectiva de o recurso se arrastar até os últimos meses da campanha gerou grande preocupação entre observadores e comentaristas.


  • Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images

    Um aviso sobre cronograma

    Falando ao Overlap Daily, Neville destacou que não se pode permitir que a situação ofusque a reta final da atual campanha. O ex-capitão do United insistiu que uma conclusão definitiva precisa ser alcançada até o início da primavera para proteger a integridade da competição.

    “Será muito difícil para todo mundo no futebol ver o Manchester City vencer a liga neste ano”, explicou Neville. "Psicologicamente, isso seria um enorme problema para o jogo. Não acho que a Premier League possa deixar isso se arrastar até o fim da temporada. Se o Manchester City estiver erguendo o troféu da Premier League em maio sem que um veredito tenha sido dado, haverá uma revolta absoluta."

    Ele acrescentou: "O caso precisa ser resolvido até fevereiro ou março. O devido processo precisa acontecer, e o City acredita que será absolvido das acusações, então vamos ver o que acontece. Mas não se pode chegar ao fim da temporada e ter o Manchester City vencendo o título sem um veredito."


  • A exigência de punição tripla

    Além do cronograma, Neville detalhou exatamente como acredita que o clube de Manchester deve ser punido se o veredito de culpa for confirmado. Ele defendeu uma combinação devastadora de sanções, apontando especificamente para responsabilização na diretoria e títulos conquistados no passado.

    “Acho que os donos deveriam sair, os títulos deveriam ser retirados no período relevante, e deveria haver uma punição de pontos por vários anos", declarou. "Os donos e executivos vão ter dificuldade para permanecer em seus cargos se o mesmo teste que eu tenho de seguir como diretor e proprietário for aplicado de forma consistente."

    Apesar de sua posição firme, Neville descartou a ideia de jogar o City para baixo na pirâmide do futebol inglês. “Não estou particularmente obcecado com rebaixar o Manchester City para a League One ou a League Two. Quero que o clube volte à Premier League. Falei com um torcedor do City nesta manhã, e ele disse que os torcedores vão usar camisas retrô no domingo para mostrar que amam o clube e que voltariam para onde estavam se fosse preciso. Se é isso que eles vão fazer, boa sorte para eles."

    Ele admitiu, no entanto, que forçar uma mudança de proprietário causaria um impacto muito além das quatro linhas: “Mas eu consigo entender por que a Premier League, os políticos e os reguladores estão preocupados com o impacto de remover os donos. Para o clube, a cidade e o lado leste de Manchester, as consequências econômicas seriam enormes. Esse é o contexto, embora eu tenha sido claro sobre a punição que acho que deveria acontecer.”


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    À espera do veredito final

    Com um recurso oficialmente apresentado, a Premier League e o Manchester City agora se preparam para um novo confronto jurídico. Uma nova audiência determinará o desfecho final, mas o cronograma exato para uma resolução segue frustrantemente vago.

    O desafio imediato para a entidade dirigente é acelerar esse processo para evitar exatamente o cenário que Neville teme. Até que um veredito definitivo seja proferido, uma nuvem sombria de incerteza continuará pairando sobre a elite do futebol inglês e a atual disputa pelo título.

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