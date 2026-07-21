Gary Neville afirma que a Argentina “jogou uma merda” na derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo e critica a dependência excessiva de Lionel Messi

Em entrevista ao podcast “Stick to Football”, do The Overlap, Neville admitiu que admirava a resiliência da Argentina, mas insistiu que o desempenho geral da equipe merecia críticas severas.

“Eu disse que meus primeiros comentários foram de admiração”, afirmou ele. “Mas eles jogaram péssimo, vamos deixar isso claro: jogaram mal na partida. O que eu diria é: se eles se mantiveram na partida, temos que reconhecer isso. Parabéns a eles, mas jogaram como um saco de m****.”

Ele reforçou esse veredicto, acrescentando: “Se parece merda e cheira a merda, é merda, para ser justo. O que vimos na final foi uma atuação ruim, e eles jogaram mal em alguns momentos.”