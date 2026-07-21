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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Gary Neville afirma que a Argentina “jogou uma merda” na derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo e critica a dependência excessiva de Lionel Messi

Argentina
L. Messi
Espanha
Copa do Mundo
Espanha x Argentina

Gary Neville fez uma avaliação contundente da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, insistindo que a equipe de Lionel Scaloni teve sorte de permanecer na disputa. O ex-zagueiro do Manchester United também questionou o quanto os atuais campeões dependem de Lionel Messi.

  • Neville critica duramente a Argentina

    Neville fez uma crítica contundente à Argentina após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação da final da Copa do Mundo. O ex-zagueiro da Inglaterra argumentou que a Albiceleste teve um desempenho fraco, apesar de ter levado a partida para além dos 90 minutos. A Argentina buscava o bicampeonato mundial, mas teve dificuldades para incomodar a La Roja durante toda a partida. A equipe só conseguiu registrar um chute bem no final da prorrogação, antes de Ferran Torres finalmente decidir a final aos 106 minutos.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    'Um saco de m****'

    Em entrevista ao podcast “Stick to Football”, do The Overlap, Neville admitiu que admirava a resiliência da Argentina, mas insistiu que o desempenho geral da equipe merecia críticas severas.

    “Eu disse que meus primeiros comentários foram de admiração”, afirmou ele. “Mas eles jogaram péssimo, vamos deixar isso claro: jogaram mal na partida. O que eu diria é: se eles se mantiveram na partida, temos que reconhecer isso. Parabéns a eles, mas jogaram como um saco de m****.”

    Ele reforçou esse veredicto, acrescentando: “Se parece merda e cheira a merda, é merda, para ser justo. O que vimos na final foi uma atuação ruim, e eles jogaram mal em alguns momentos.”

  • Dependência de Messi é questionada

    Neville também argumentou que o notável espírito competitivo da Argentina muitas vezes mascarou as deficiências em suas atuações. Ele acredita que a equipe tem sido impulsionada pelo brilhantismo de Messi ao longo do torneio.

    “Eles têm uma química incrível e uma competitividade feroz que os leva adiante, além de contarem com um jogador incrível no ataque que os leva à vitória”, explicou Neville. “Sem ele [Messi] — eu já disse isso no último torneio —, eles são uma equipe que provavelmente teria dificuldade para chegar ao mesmo ponto.”

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  • Lionel MessiGetty Images

    Dúvidas após a derrota na final

    A Albiceleste acabou deixando Nova Jersey sem conquistar a Copa do Mundo, depois que a Espanha finalmente marcou o gol decisivo na prorrogação. A atenção agora se voltará para saber se a Argentina conseguirá evoluir para além da dependência de Messi — que possivelmente disputou sua última Copa do Mundo — e, ao mesmo tempo, permanecer entre a elite do futebol.