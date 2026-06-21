Gary Lineker se junta, de forma surpreendente, à equipe de cobertura da Copa do Mundo da ITV e, em tom de brincadeira, assume o lugar de Laura Woods após sua saída da BBC

Durante sua participação especial na ITV, Lineker também falou sobre Harry Kane, que recentemente igualou seu recorde de 10 gols pela Inglaterra em Copas do Mundo. Ao ver o atual capitão atingir esse marco com dois gols contra a Croácia, Lineker brincou: “Não sou um homem violento, mas cheguei a chutar a porta! Não, fiquei genuinamente feliz pelo Harry. Obviamente, ele precisou de mais uma Copa do Mundo para conseguir isso e há muitos pênaltis nessa contagem, mas vamos dar esse crédito a ele.”

Ele elogiou bastante a evolução do astro do Bayern de Munique, admitindo que Kane o superou como jogador completo. “Falando sério, Harry é um número nove muito melhor em todos os aspectos do que eu era”, disse o ex-vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo. “Eu era basicamente um jogador de área, e Harry faz de tudo, não é mesmo? Ele recua, seu alcance de passe é fabuloso e acho que ele é o nosso melhor número nove de todos os tempos.”