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Gary Lineker se junta, de forma surpreendente, à equipe de cobertura da Copa do Mundo da ITV e, em tom de brincadeira, assume o lugar de Laura Woods após sua saída da BBC
De volta ao estúdio
Lineker se juntou ao apresentador Woods no estúdio da ITV, ao lado de uma equipe de comentaristas de renome, incluindo Gary Neville, Ian Wright e Duncan Ferguson. Sua presença foi uma grande surpresa para os torcedores, considerando sua trajetória de 26 anos na BBC.
A participação incluiu um momento divertido e ensaiado em que Lineker começou a abrir a transmissão sozinho, para grande diversão da apresentadora habitual. “Muito obrigado por se juntarem a nós na ITV para esta transmissão. Mais um dia, mais um jogo, mais um canal”, afirmou Lineker antes que Woods interviesse de forma cômica para reassumir seu papel. Lineker rapidamente brincou: “Desculpe, desculpe. Velhos hábitos!”
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Lidando com a saída conturbada da BBC
A mudança de Lineker para a ITV ocorre após um final turbulento de sua passagem como rosto do programa “Match of the Day”. Embora ele estivesse inicialmente escalado para liderar a cobertura da BBC do torneio de 2026, esses planos foram descartados após uma polêmica envolvendo postagens nas redes sociais.
O ex-atacante não tem se intimidado em expressar suas frustrações desde a separação, descrevendo a trajetória recente da emissora como “devastadora”. Em discurso durante uma exibição em Londres do documentário “Gaza: Doctors Under Attack” — que a emissora havia decidido não transmitir —, Lineker criticou a BBC e apontou um “declínio” na alta direção da organização, alegando que a liderança tem frequentemente cedido a pressões políticas externas.
Kane bate o recorde de Lineker na Copa do Mundo
Durante sua participação especial na ITV, Lineker também falou sobre Harry Kane, que recentemente igualou seu recorde de 10 gols pela Inglaterra em Copas do Mundo. Ao ver o atual capitão atingir esse marco com dois gols contra a Croácia, Lineker brincou: “Não sou um homem violento, mas cheguei a chutar a porta! Não, fiquei genuinamente feliz pelo Harry. Obviamente, ele precisou de mais uma Copa do Mundo para conseguir isso e há muitos pênaltis nessa contagem, mas vamos dar esse crédito a ele.”
Ele elogiou bastante a evolução do astro do Bayern de Munique, admitindo que Kane o superou como jogador completo. “Falando sério, Harry é um número nove muito melhor em todos os aspectos do que eu era”, disse o ex-vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo. “Eu era basicamente um jogador de área, e Harry faz de tudo, não é mesmo? Ele recua, seu alcance de passe é fabuloso e acho que ele é o nosso melhor número nove de todos os tempos.”
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Uma indireta ao elenco rival
Lineker também aproveitou a plataforma para fazer uma crítica sutil aos seus antigos empregadores em relação às escolhas logísticas para o torneio. Enquanto a BBC optou por transmitir sua cobertura a partir de sua sede em Salford, a ITV montou um estúdio luxuoso em Nova York com o horizonte da cidade como pano de fundo. Lineker, que vem gravando seu podcast “The Rest Is Football” na Times Square como parte de uma parceria com a Netflix, ficou claramente impressionado com a produção.
“Tenho feito um programa diário para a Netflix, estamos na Times Square, mas eu queria muito vir ver o seu set”, disse ele à equipe da ITV durante a transmissão. “Acho que é absolutamente incrível e posso confirmar que é real. Que cenário!" Além da Copa do Mundo, a parceria de Lineker com o canal deve continuar, já que ele está escalado para apresentar um novo programa de entretenimento leve intitulado “The Box” ainda este ano.