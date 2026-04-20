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Gary Lineker rejeita a narrativa de que “o Arsenal vacilou” depois de ver a equipe de Mikel Arteta “mostrar algo” na derrota para o Manchester City
Ainda há tudo em jogo no Emirates
Os Gunners ainda têm pela frente a semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid e continuam firmemente na briga pelo título da Premier League. Em entrevista ao podcast“Rest is Football”, Lineker descartou a ideia de que os jogadores de Arteta tenham desistido de vez. “Não é impossível que tudo se resuma à diferença de gols, e a disputa está muito, muito acirrada”, explicou Lineker. “É ótimo para os neutros, porque a gente quer que a disputa fique o mais acirrada possível até o último minuto; nesse sentido, foi bom. Sinto um pouco de pena do Arsenal, eles estão passando por um momento difícil, mas ainda estão na semifinal da Liga dos Campeões, têm muito pelo que lutar e ainda podem conquistar o título da Premier League.”
- AFP
Lineker rejeita a narrativa de que o time "sufra de nervosismo"
No entanto, Lineker ficou impressionado com a garra que o Arsenal demonstrou no Etihad, e o ex-atacante da Inglaterra e do Barcelona acrescentou: “Muita gente vai dizer: ‘O Arsenal vacilou’, mas ainda pode ser uma temporada memorável para eles. Não vou entrar nessa onda de que eles vão jogar tudo fora; é muito cedo para dizer isso. Eles mostraram algo, mesmo que as coisas não tenham saído como queriam; poderia ter sido diferente.”
Shearer aponta para o erro do Bournemouth
Enquanto isso, a lenda da Premier League Alan Shearer acredita que o estrago já havia sido feito uma semana antes. O Arsenal sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o Bournemouth, uma atuação que, na opinião de Shearer, careceu da intensidade necessária para a disputa pelo título, ao contrário do que foi visto em Manchester.
Ao comentar sobre a forma recente dos Gunners, o ex-atacante do Newcastle disse: “Onde estava isso contra o Bournemouth? Onde estava essa energia? Esse desempenho? Onde estava esse Arsenal ofensivo? Acho que foi esse resultado que pode custar-lhes o campeonato, no fim de semana passado, e não neste fim de semana; eles estavam simplesmente muito apáticos. Achei que hoje eles foram realmente bons, foi um bom jogo, criaram muitas chances e enfrentaram o City de frente, foi uma partida brilhante. O Arsenal teve seus momentos, [Kai] Havertz bem no final, agora você tem que torcer pelo Man City.”
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Muitas reviravoltas pela frente na reta final
O Manchester City pode ultrapassar o Arsenal e assumir a liderança se vencer o Burnley por dois gols de diferença nesta quarta-feira, enquanto o Arsenal volta a campo no sábado, em casa, contra o Newcastle. Shearer continuou prevendo mais emoção antes da conquista do título. Ele concluiu: “Nas últimas seis ou sete semanas, com o desempenho deles, quem eles derrotaram e como o fizeram, é impossível não torcer por eles, mas ainda assim não acho que ambas as equipes vão vencer todos os jogos; acho que haverá uma ou duas reviravoltas.”