Gary Lineker rejeita a narrativa de que “o Arsenal vacilou” depois de ver a equipe de Mikel Arteta “mostrar algo” na derrota para o Manchester City

Enquanto isso, a lenda da Premier League Alan Shearer acredita que o estrago já havia sido feito uma semana antes. O Arsenal sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 para o Bournemouth, uma atuação que, na opinião de Shearer, careceu da intensidade necessária para a disputa pelo título, ao contrário do que foi visto em Manchester.

Ao comentar sobre a forma recente dos Gunners, o ex-atacante do Newcastle disse: “Onde estava isso contra o Bournemouth? Onde estava essa energia? Esse desempenho? Onde estava esse Arsenal ofensivo? Acho que foi esse resultado que pode custar-lhes o campeonato, no fim de semana passado, e não neste fim de semana; eles estavam simplesmente muito apáticos. Achei que hoje eles foram realmente bons, foi um bom jogo, criaram muitas chances e enfrentaram o City de frente, foi uma partida brilhante. O Arsenal teve seus momentos, [Kai] Havertz bem no final, agora você tem que torcer pelo Man City.”