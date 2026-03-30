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Gary Lineker diz a Mikel Arteta que ele está empregando a tática de “Sir Alex Ferguson”, enquanto vários titulares do Arsenal se retiram da seleção
Será que Arteta está canalizando seu lado Ferguson?
A disputa pelo título da Premier League está entrando na reta final, e Lineker acredita que Arteta está usando todos os truques possíveis para garantir que sua equipe permaneça na liderança. Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, o ex-atacante da Inglaterra destacou as semelhanças entre a forma como o espanhol está conduzindo o elenco atualmente e os famosos métodos empregados pelo lendário técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Ferguson era famoso por proteger seus jogadores durante as janelas de convocação para a seleção, muitas vezes pressionando para garantir que figuras-chave evitassem amistosos desnecessários. Lineker vê um padrão se formando no Emirates, afirmando: “Curiosamente, alguns jogadores do Arsenal se retiraram da seleção agora. Tanto [Bukayo] Saka quanto Declan Rice foram embora. Eles se juntaram a jogadores como [William] Saliba e Gabriel e mais um ou dois outros jogadores. Acho que Arteta está desempenhando um papel à la Sir Alex aqui.”
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Dez jogadores retornam ao norte de Londres
A gravidade da onda de lesões no Arsenal chamou a atenção de toda a divisão. O número de lesionados aumentou significativamente no fim de semana, com o meio-campista espanhol Martín Zubimendi se tornando o décimo jogador do Arsenal a desistir da convocação para a seleção. A RFEF confirmou que o meia estava voltando para Londres devido a uma dor no joelho direito, optando por não arriscá-lo no confronto contra o Egito. Zubimendi se junta a uma longa lista que inclui titulares importantes como Saliba, Gabriel e Saka, além dos companheiros de equipe do ala inglês, Rice e Madueke. Embora o clube afirme que se trata de preocupações legítimas com a condição física, as desistências ocorrem logo antes de uma partida crucial das quartas de final da FA Cup contra o Southampton e de um confronto decisivo pelo título com o Manchester City.
Pressão sobre os jogadores
Lineker, que disputou 80 partidas pela seleção inglesa, admitiu que, embora os treinadores muitas vezes puxem os cordões, a decisão final geralmente cabe aos próprios jogadores no vestiário. No entanto, ele reconheceu a imensa pressão exercida pelos treinadores dos clubes para que os jogadores fiquem em casa durante os períodos sem competições. “Todos os treinadores já fizeram isso, mas, em geral, a decisão cabe aos jogadores”, acrescentou Lineker. “O técnico sempre pressionava para que a gente desistisse dos amistosos, em particular. Isso aconteceu comigo algumas vezes e, nas duas ocasiões, eu disse que não tinha chance.”
Mesmo com o City ainda tendo um jogo a menos, a vantagem atual de nove pontos do Arsenal na liderança da tabela significa que os riscos nunca foram tão altos. O time do norte de Londres sofreu recentemente um revés na final da Carabao Cup contra os homens de Pep Guardiola, um resultado que serviu como um forte lembrete das margens estreitas no topo do futebol. Manter um elenco totalmente em forma para a reta final é claramente a principal prioridade de Arteta.
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Shearer defende a lógica dos Gunners
Enquanto Lineker não hesitou em destacar o caráter tático das substituições, Alan Shearer apresentou uma visão mais compreensiva da situação. O maior artilheiro de todos os tempos da Premier League sugeriu que é lógico que os jogadores que disputam o título controlem sua carga de trabalho quando o título está em jogo. “Não é surpreendente, isso acontece e é algo comum. É preciso ver isso do ponto de vista dele, do ponto de vista do clube. Acho que eles estão analisando a situação e tentando fazer história”, observou Shearer. Para Arteta, ter seus jogadores contundidos se recuperando no ambiente controlado de London Colney, em vez de viajar pelo mundo, pode ser a diferença entre acabar com a seca de títulos de 22 anos do Arsenal ou tropeçar na reta final mais uma vez.