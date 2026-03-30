Gary Lineker diz a Mikel Arteta que ele está empregando a tática de “Sir Alex Ferguson”, enquanto vários titulares do Arsenal se retiram da seleção

A disputa pelo título da Premier League está entrando na reta final, e Lineker acredita que Arteta está usando todos os truques possíveis para garantir que sua equipe permaneça na liderança. Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, o ex-atacante da Inglaterra destacou as semelhanças entre a forma como o espanhol está conduzindo o elenco atualmente e os famosos métodos empregados pelo lendário técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Ferguson era famoso por proteger seus jogadores durante as janelas de convocação para a seleção, muitas vezes pressionando para garantir que figuras-chave evitassem amistosos desnecessários. Lineker vê um padrão se formando no Emirates, afirmando: “Curiosamente, alguns jogadores do Arsenal se retiraram da seleção agora. Tanto [Bukayo] Saka quanto Declan Rice foram embora. Eles se juntaram a jogadores como [William] Saliba e Gabriel e mais um ou dois outros jogadores. Acho que Arteta está desempenhando um papel à la Sir Alex aqui.”