Gary Lineker destaca uma característica que Rio Ngumoha, estrela do Liverpool, tem em comum com Kylian Mbappé e afirma que a Inglaterra está “ansiosa” por talentos como o ponta dos Reds e Max Dowman, do Arsenal

Em entrevista ao podcast “The Rest Is Football”, Lineker fez uma avaliação muito positiva do potencial técnico de Ngumoha. Embora cauteloso quanto ao peso das expectativas, o lendário atacante destacou semelhanças específicas com Kylian Mbappé, um dos melhores jogadores do mundo. “Não estou comparando os dois, mas ele tem aquela agilidade e explosão de Mbappé”, comentou Lineker. “Ele tem um potencial enorme. Ele esteve perto de marcar algumas vezes. Ele foi realmente especial, e estou surpreso que tenha saído.”

Em seguida, elogiou tanto Ngumoha quanto Dowman por sua coragem, observando: “Os dois, Dowman e Ngumoha, são jogadores pelos quais nós (torcedores da Inglaterra) temos clamado. Jogadores que vão superar os adversários, que conseguem passar pelas pessoas. Eles não querem apenas trocar passes e dar voltas com a bola. Eles querem arriscar. Para esse tipo de jogador, em algumas ocasiões, as coisas não vão dar certo. Mas adoro que eles sejam corajosos o suficiente e espero que continuem sendo incentivados a atacar, a enfrentar os adversários. É disso que os torcedores de futebol gostam. É tão emocionante ver esse talento jovem. E dois jovens ingleses – incrível.”