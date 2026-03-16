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Gary Lineker destaca uma característica que Rio Ngumoha, estrela do Liverpool, tem em comum com Kylian Mbappé e afirma que a Inglaterra está “ansiosa” por talentos como o ponta dos Reds e Max Dowman, do Arsenal
Um fim de semana histórico para os Young Lions
Max Dowman, do Arsenal, ganhou destaque ao marcar contra o Everton com apenas 16 anos e 73 dias, tornando-se assim o mais jovem artilheiro dahistória da liga. O meio-campista marcou o gol decisivo que ajudou os Gunners a alcançarem uma vantagem confortável de nove pontos na classificação. Rio Ngumoha, por sua vez, consolidou ainda mais sua vaga nos planos da equipe principal de Arne Slot com sua primeira partida como titular na equipe principal no empate em 1 a 1 com o Tottenham.
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Lineker destaca características semelhantes às de Mbappé
Em entrevista ao podcast “The Rest Is Football”, Lineker fez uma avaliação muito positiva do potencial técnico de Ngumoha. Embora cauteloso quanto ao peso das expectativas, o lendário atacante destacou semelhanças específicas com Kylian Mbappé, um dos melhores jogadores do mundo. “Não estou comparando os dois, mas ele tem aquela agilidade e explosão de Mbappé”, comentou Lineker. “Ele tem um potencial enorme. Ele esteve perto de marcar algumas vezes. Ele foi realmente especial, e estou surpreso que tenha saído.”
Em seguida, elogiou tanto Ngumoha quanto Dowman por sua coragem, observando: “Os dois, Dowman e Ngumoha, são jogadores pelos quais nós (torcedores da Inglaterra) temos clamado. Jogadores que vão superar os adversários, que conseguem passar pelas pessoas. Eles não querem apenas trocar passes e dar voltas com a bola. Eles querem arriscar. Para esse tipo de jogador, em algumas ocasiões, as coisas não vão dar certo. Mas adoro que eles sejam corajosos o suficiente e espero que continuem sendo incentivados a atacar, a enfrentar os adversários. É disso que os torcedores de futebol gostam. É tão emocionante ver esse talento jovem. E dois jovens ingleses – incrível.”
Orientação profissional e ética profissional
Micah Richards, coapresentador de Lineker, concordou com os elogios, dizendo: “Eles têm agora a chance de se tornarem o que quiserem. Estão jogando ao lado de nomes como [Bukayo] Saka, [Cody] Gakpo e [Florian] Wirtz. São jogadores internacionais com quem podem aprender. Para chegar ao topo, é preciso se alimentar bem, treinar bem e se recuperar bem. É preciso garantir que se tem as pessoas certas ao seu redor e aproveitar o momento.”
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Lidando com o entusiasmo exagerado e a pressão do título
Outro desafio para ambas as jovens promessas é lidar com o intenso escrutínio da mídia que acompanha essas atuações de destaque. Para Dowman, o desafio está em manter seu lugar no time do Arsenal, que atualmente disputa o título da Premier League, com Arteta provavelmente poupando o jovem jogador durante a reta final da temporada, marcada por grande pressão. Ngumoha, que já marcou um gol pelo time principal no início desta temporada, buscará conquistar mais oportunidades como titular, enquanto o Liverpool concilia as competições nacionais com os compromissos europeus.
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