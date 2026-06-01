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Gary Lineker aponta três times que são melhores que o Arsenal - e afirma que os recém-coroados campeões da Premier League não fazem parte da elite do “futebol maravilhoso”
Vitória do futebol em Budapeste
A busca do Arsenal por uma histórica dobradinha terminou em agonia em Budapeste. Apesar de terem assumido a liderança logo no início com um gol de Kai Havertz, os londrinos do norte viram o empate surgir com um pênalti de Ousmane Dembélé, antes de acabarem sendo derrotados em uma tensa disputa de pênaltis. Embora o resultado tenha sido um trago amargo para a metade vermelha de Londres, Lineker acredita que a melhor equipe saiu vitoriosa naquela noite.
Em entrevista ao podcast The Rest is Football, o lendário artilheiro sugeriu que o estilo mais expansivo do PSG fez com que a equipe fosse a vencedora merecida. “Obviamente foi decepcionante para o Arsenal, mas acho que o melhor time do torneio venceu novamente”, explicou Lineker. “Olhando para o jogo como um torcedor sem interesse direto no resultado, acho que o Arsenal teve que jogar daquela maneira porque não teria vencido o PSG de outra forma, mas, ao mesmo tempo, acho que o futebol saiu vencedor.”
- AFP
A elite do entretenimento
Lineker não se limitou a elogiar o PSG; ele chegou a citar os três clubes que, em sua opinião, estão atualmente jogando com um nível estético superior ao da equipe de Arteta. Embora reconheça a excelência defensiva do Arsenal, ele se manteve firme em sua convicção de que o time fica um pouco à margem do grupo do “futebol maravilhoso” ocupado pelas forças mais criativas da Europa.
“Sei que existem todos os tipos de maneiras de jogar e não há nada de errado em jogar defensivamente”, observou Lineker. “Mas, ao mesmo tempo, o futebol é entretenimento e você quer ver times que sejam realmente positivos, criativos, tenham os melhores jogadores e pratiquem um futebol maravilhoso. Acho que, nesta temporada, esses três times foram o PSG, o Bayern de Munique e o Barcelona.”
O pragmatismo tático de Arteta
A estratégia dos Gunners na final gerou um debate acalorado, com muitos críticos questionando se Arteta não teria sido cauteloso demais contra os atuais campeões. No entanto, Lineker admitiu que a organização defensiva era uma necessidade, dada a grande diferença de qualidade individual. Os Gunners mantiveram uma consistência incrível ao longo do torneio, mas acabaram tropeçando na última barreira depois que Eberechi Eze e Gabriel perderam seus pênaltis.
Refletindo sobre o espetáculo, Lineker acrescentou: “O Arsenal é brilhante defensivamente e o PSG não criou muitas oportunidades porque eles são muito organizados, mas acho que, como espectador neutro, foi um resultado positivo para o futebol. Acho que, em termos de como o futebol deve ser jogado, o melhor time venceu.”
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Aceitando a dor
Arteta ficou visivelmente abalado após a derrota, descrevendo a experiência como “dolorosa” depois de ter chegado tão perto de uma conquista lendária. Apesar da decepção na competição continental, Arteta não hesitou em demonstrar classe em relação aos vencedores, que conquistaram dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões. “Eles são uma equipe excelente e eu os parabenizo. Pela qualidade individual que possuem e pela forma como são treinados – eles são uma equipe de primeira, de primeira linha”, concluiu o técnico do Arsenal.
No entanto, o elenco do Arsenal estava de melhor humor, pois realizou um desfile com o troféu no norte de Londres para comemorar seu primeiro título da Premier League em 22 anos. Os torcedores se reuniram em grande número para receber seus heróis de volta, com o troféu da primeira divisão brilhando em meio à fumaça vermelha.