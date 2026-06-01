Gary Lineker aponta três times que são melhores que o Arsenal - e afirma que os recém-coroados campeões da Premier League não fazem parte da elite do “futebol maravilhoso”

A busca do Arsenal por uma histórica dobradinha terminou em agonia em Budapeste. Apesar de terem assumido a liderança logo no início com um gol de Kai Havertz, os londrinos do norte viram o empate surgir com um pênalti de Ousmane Dembélé, antes de acabarem sendo derrotados em uma tensa disputa de pênaltis. Embora o resultado tenha sido um trago amargo para a metade vermelha de Londres, Lineker acredita que a melhor equipe saiu vitoriosa naquela noite.

Em entrevista ao podcast The Rest is Football, o lendário artilheiro sugeriu que o estilo mais expansivo do PSG fez com que a equipe fosse a vencedora merecida. “Obviamente foi decepcionante para o Arsenal, mas acho que o melhor time do torneio venceu novamente”, explicou Lineker. “Olhando para o jogo como um torcedor sem interesse direto no resultado, acho que o Arsenal teve que jogar daquela maneira porque não teria vencido o PSG de outra forma, mas, ao mesmo tempo, acho que o futebol saiu vencedor.”