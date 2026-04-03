Garrafas de água e instinto: segredos para defender pênaltis revelados pelo ex-goleiro do Nottingham Forest, Mark Crossley, que explica como ele frustraria Ivan Toney e Bruno Fernandes

Parte do elemento de adivinhação para os goleiros foi eliminada com o surgimento de garrafas exibindo esquemas de pênaltis elaborados antes mesmo da bola ser chutada. Brice Samba empregou essa tática ao ajudar o Forest a superar o Sheffield United nas eliminatórias do Campeonato Inglês de 2021-22, assim como Jordan Pickford na Euro 2024, enquanto Hannah Hampton jogou o copo da rival espanhola Cata Coll para a torcida durante a final do Campeonato Europeu Feminino de 2025.

Crossley disse, quando questionado sobre as novas tendências: “Olha, a tecnologia avançou muito desde a época em que eu jogava. Então, dá para estudar muitas coisas. Hoje você teria um treinador de goleiros que se sentaria com você e provavelmente analisaria os últimos 10 pênaltis do batedor, observando sua técnica.

“Você pode fazer toda a pesquisa que quiser, mas acredito que os jogadores são tão bons, especialmente hoje em dia, que podem mudar de ideia no último minuto de qualquer maneira. Sempre achei que Matt Le Tissier fosse o melhor de todos os tempos, porque ele era o melhor finalizador de bola que já existiu. Tive a sorte de ser aquele que o impediu, mas ele me disse que realmente me viu fingir ir para um lado e, no último minuto, mudou de ideia e não acertou bem. Então, acho que os jogadores são assim tão bons.

“A primeira vez que vi aquela jogada da garrafa de água foi com Brice Samba, contra o Sheffield United. Eu estava no jogo e pensei: o que ele está fazendo? E então, quando vi, pensei: ele obviamente fez muita pesquisa com seu treinador de goleiros, então você tem que tirar o chapéu para isso. E funcionou para ele, e eu vi isso funcionar de novo desde então.

“Então, é tudo psicológico, especialmente em uma disputa de pênaltis. É um pouco diferente com um pênalti durante uma partida. Você não pode simplesmente pegar a garrafa de água e pensar: ‘Sim, ele colocou aqui’. Bem, você pode, mas em uma disputa de pênaltis é um pouco diferente quando você tem que enfrentar tantos pênaltis, um atrás do outro. Qualquer tática que um goleiro ou um treinador de goleiros possa usar, use.”