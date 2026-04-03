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Garrafas de água e instinto: segredos para defender pênaltis revelados pelo ex-goleiro do Nottingham Forest, Mark Crossley, que explica como ele frustraria Ivan Toney e Bruno Fernandes
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O único jogador a defender um pênalti de Le Tissier
Crossley não precisava de ajuda em seu auge, já que o ex-jogador da seleção do País de Gales dominava a arte de defender pênaltis. Ele é famoso por ser o único a ter defendido um pênalti do ícone do Southampton, Matt Le Tissier, enquanto a lenda da Inglaterra, Gary Lineker, teve seu pênalti defendido na final da FA Cup de 1991.
Momentos memoráveis também aconteceram nas disputas de pênaltis, com Crossley capaz de entrar na mente dos adversários e adivinhar para onde eles iriam chutar a bola. Essa é uma habilidade e tanto de se adquirir, e que sempre será muito útil para os goleiros.
Os segredos para defender um pênalti revelados
Quando lhe pediram para explicar seus métodos, já que se tornou um dos melhores do ramo, Crossley — em entrevista exclusiva ao GOAL enquanto montava o elenco doBally Bet All-Stars — disse: “Naquela época, minha filosofia era fazer com que o cobrador esperasse o máximo possível, porque fui treinado por Stuart Pearce, Teddy Sheringham e todos os grandes cobradores de pênaltis. Eu costumava perguntar a eles: ‘O que vocês querem fazer quando forem cobrar o pênalti?’ E a resposta é simples: ‘Queremos colocar a bola no chão e queremos cobrar logo’.
“Então, obviamente, do ponto de vista do goleiro, eu quero fazê-los esperar o máximo possível — seja bebendo um gole da garrafa de água, já que costumávamos ter uma toalha no gol para limpar as luvas, ou talvez discutindo um pouco com o árbitro porque a bola não estava no ponto.
“Essa é a única tática, e eu acreditava muito no instinto. Você segue seus instintos e decide no último segundo para que lado vai se jogar. Bem, eu sempre fui tecnicamente melhor a mergulhar para a direita do que para a esquerda, por isso, na maioria das vezes, preferia ir para a direita, que foi a defesa contra o Le Tissier. Mas na defesa da final da FA Cup, fui para a esquerda porque tive aquele instinto no último minuto em que achei que era para lá que ele ia chutar.”
Como os goleiros conseguem parar Fernandes e Toney?
Atualmente, muitos jogadores — como o capitão do Manchester United, Fernandes, e o atacante do Al-Ahli, Toney — demoram o máximo possível para chutar a bola, enquanto esperam que o goleiro à sua frente vacile.
Questionado sobre como lidaria com essas corridas lentas, Crossley acrescentou: “Eles tendem a olhar para você em algum momento. Então, eu esperaria pelo contato visual também e sempre fingiria ir para um lado. Seja qual for o lado para o qual eu fingisse ir, eu sempre mudaria e iria para o outro. E é tudo uma questão de tempo e instinto.
“Mas, no que diz respeito aos jogadores que correm em direção à bola e dão um pulo, um salto e tudo mais, eu não entendo. Acho que eles deveriam simplesmente colocar a bola no chão e correr. Do ponto de vista de um goleiro, o que eu quero? Tenho 1,95 m, não quero mesmo a bola no chão no canto. Se você colocá-la na altura média e eu for na direção certa, tenho uma chance de defender.
“Então, acho que eles deveriam simplesmente correr até lá, decidir em qual canto inferior vão chutar e garantir que acertem esse canto. Não há necessidade de dar pulinhos, mas eles provavelmente argumentariam o contrário, suponho.”
As garrafas de água influenciam o desenrolar das cobranças de pênalti?
Parte do elemento de adivinhação para os goleiros foi eliminada com o surgimento de garrafas exibindo esquemas de pênaltis elaborados antes mesmo da bola ser chutada. Brice Samba empregou essa tática ao ajudar o Forest a superar o Sheffield United nas eliminatórias do Campeonato Inglês de 2021-22, assim como Jordan Pickford na Euro 2024, enquanto Hannah Hampton jogou o copo da rival espanhola Cata Coll para a torcida durante a final do Campeonato Europeu Feminino de 2025.
Crossley disse, quando questionado sobre as novas tendências: “Olha, a tecnologia avançou muito desde a época em que eu jogava. Então, dá para estudar muitas coisas. Hoje você teria um treinador de goleiros que se sentaria com você e provavelmente analisaria os últimos 10 pênaltis do batedor, observando sua técnica.
“Você pode fazer toda a pesquisa que quiser, mas acredito que os jogadores são tão bons, especialmente hoje em dia, que podem mudar de ideia no último minuto de qualquer maneira. Sempre achei que Matt Le Tissier fosse o melhor de todos os tempos, porque ele era o melhor finalizador de bola que já existiu. Tive a sorte de ser aquele que o impediu, mas ele me disse que realmente me viu fingir ir para um lado e, no último minuto, mudou de ideia e não acertou bem. Então, acho que os jogadores são assim tão bons.
“A primeira vez que vi aquela jogada da garrafa de água foi com Brice Samba, contra o Sheffield United. Eu estava no jogo e pensei: o que ele está fazendo? E então, quando vi, pensei: ele obviamente fez muita pesquisa com seu treinador de goleiros, então você tem que tirar o chapéu para isso. E funcionou para ele, e eu vi isso funcionar de novo desde então.
“Então, é tudo psicológico, especialmente em uma disputa de pênaltis. É um pouco diferente com um pênalti durante uma partida. Você não pode simplesmente pegar a garrafa de água e pensar: ‘Sim, ele colocou aqui’. Bem, você pode, mas em uma disputa de pênaltis é um pouco diferente quando você tem que enfrentar tantos pênaltis, um atrás do outro. Qualquer tática que um goleiro ou um treinador de goleiros possa usar, use.”
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O time do Bally Bet All-Stars rumo ao City Ground
ABally Bet, patrocinadora principal do Nottingham Forest, tem como missão dar aos jogadores de base de longa data o reconhecimento que merecem. O grande jogador do Forest, Mark Crossley, recebeu o desafio de formar o primeiro time All-Stars Vets da história, composto por verdadeiras lendas do futebol, em uma celebração de tudo o que torna o futebol de base tão especial. Crossley contará com o apoio de outros rostos conhecidos do Forest enquanto monta o Bally Bet All-Stars.
O All-Stars receberá então o tratamento completo da Premier League, trocando os campos de lazer pelo City Ground, quando enfrentar uma equipe de lendas do Forest cuidadosamente selecionadas no final de maio. Antes desse jogo, Crossley irá definir seu time titular com a ajuda de alguns rostos conhecidos em Trentside.