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imago-sport-1084502616.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Traduzido por

Garoto especial! Flick alerta o Barcelona para não se distrair com o El Clásico enquanto Yamal se prepara para enfrentar o Betis

Barcelona
H. Flick
L. Yamal
Bétis x Barcelona
Bétis
La Liga

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, chamou Lamine Yamal de “jogador especial” e alertou o elenco para não pensar além do confronto com o Real Betis. Apesar dos jogos de peso contra o PSG e o Real Madrid pela frente, Flick exigiu foco total em Sevilha.

  • Flick exige foco total para o difícil teste contra o Betis

    O técnico do Barcelona, Hansi Flick, alertou seus jogadores de que seria um grande erro pensar nos próximos confrontos contra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Líder do campeonato, o Barcelona terá uma partida difícil fora de casa contra o Real Betis, terceiro colocado, neste sábado, em La Cartuja.

    A equipe de Manuel Pellegrini segue invicta em casa nesta temporada e apresentou uma grande evolução nos últimos anos.

    Flick ressaltou que conquistar os três pontos em Sevilha continua sendo a única prioridade da equipe.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Técnico chama Yamal de “especial” em meio à boa fase

    Flick elogiou as atuações extraordinárias do jovem prodígio Lamine Yamal, destacando a necessidade de manter o ponta feliz e motivado. “Ele é um jogador especial”, declarou Flick durante a entrevista coletiva antes da partida.

    “Temos que controlar seus minutos em campo, mas o importante é que ele goste de jogar.”

    “É assim que as coisas estão no momento, e não quero interromper isso.”

  • Respeito ao retrospecto do Betis em casa e à ameaça que representa

    Ao avaliar o adversário, Flick destacou a qualidade individual do Betis e sua evolução tática sob o comando de Pellegrini. "Eles estão muito confiantes e venceram todos os jogos em casa", alertou Flick.

    "Eles têm jogadores fantásticos nas situações de um contra um. É incrível o quanto melhoraram nos últimos anos."

    "O Barcelona já mostrou que tem o necessário para superar um desafio tão exigente."

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  • FBL-ESP-BARCELONAAFP

    Barcelona busca a 11ª vitória da temporada

    Com Lamine Yamal em grande fase e jogadores importantes recuperando a forma física, o Barcelona busca consolidar sua posição na liderança de La Liga.

    O time de Flick tentará colocar seu plano de jogo em prática em Sevilha antes de voltar as atenções aos compromissos europeus e ao próximo El Clásico.

    Manter a concentração contra o Betis é fundamental para o Barcelona prolongar seu embalo de vitórias em todas as competições.

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