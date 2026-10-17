Garoto especial! Flick alerta o Barcelona para não se distrair com o El Clásico enquanto Yamal se prepara para enfrentar o Betis

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, alertou seus jogadores de que seria um grande erro pensar nos próximos confrontos contra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Líder do campeonato, o Barcelona terá uma partida difícil fora de casa contra o Real Betis, terceiro colocado, neste sábado, em La Cartuja.

A equipe de Manuel Pellegrini segue invicta em casa nesta temporada e apresentou uma grande evolução nos últimos anos.

Flick ressaltou que conquistar os três pontos em Sevilha continua sendo a única prioridade da equipe.