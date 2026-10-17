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Garoto especial! Flick alerta o Barcelona para não se distrair com o El Clásico enquanto Yamal se prepara para enfrentar o Betis
Flick exige foco total para o difícil teste contra o Betis
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, alertou seus jogadores de que seria um grande erro pensar nos próximos confrontos contra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Líder do campeonato, o Barcelona terá uma partida difícil fora de casa contra o Real Betis, terceiro colocado, neste sábado, em La Cartuja.
A equipe de Manuel Pellegrini segue invicta em casa nesta temporada e apresentou uma grande evolução nos últimos anos.
Flick ressaltou que conquistar os três pontos em Sevilha continua sendo a única prioridade da equipe.
- AFP
Técnico chama Yamal de “especial” em meio à boa fase
Flick elogiou as atuações extraordinárias do jovem prodígio Lamine Yamal, destacando a necessidade de manter o ponta feliz e motivado. “Ele é um jogador especial”, declarou Flick durante a entrevista coletiva antes da partida.
“Temos que controlar seus minutos em campo, mas o importante é que ele goste de jogar.”
“É assim que as coisas estão no momento, e não quero interromper isso.”
Respeito ao retrospecto do Betis em casa e à ameaça que representa
Ao avaliar o adversário, Flick destacou a qualidade individual do Betis e sua evolução tática sob o comando de Pellegrini. "Eles estão muito confiantes e venceram todos os jogos em casa", alertou Flick.
"Eles têm jogadores fantásticos nas situações de um contra um. É incrível o quanto melhoraram nos últimos anos."
"O Barcelona já mostrou que tem o necessário para superar um desafio tão exigente."
- AFP
Barcelona busca a 11ª vitória da temporada
Com Lamine Yamal em grande fase e jogadores importantes recuperando a forma física, o Barcelona busca consolidar sua posição na liderança de La Liga.
O time de Flick tentará colocar seu plano de jogo em prática em Sevilha antes de voltar as atenções aos compromissos europeus e ao próximo El Clásico.
Manter a concentração contra o Betis é fundamental para o Barcelona prolongar seu embalo de vitórias em todas as competições.
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