Gareth Bale revela o inferno secreto das lesões, enquanto o ex-jogador do Real Madrid e do Tottenham explica como os problemas nas costas acabaram com a sua carreira
A luta oculta por trás de uma carreira brilhante
Bale revelou uma batalha física privada que assombrou seu tempo no topo do futebol europeu. Apesar de ter conquistado cinco títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid, a lenda galesa admitiu que uma condição debilitante nas costas foi o verdadeiro catalisador por trás de suas frequentes ausências dos gramados.
O ex-ala do Tottenham se aposentou logo após representar o País de Gales na Copa do Mundo de 2022 e passar um breve período no clube LAFC da MLS. Embora frequentemente criticado por seu histórico físico na Espanha, Bale agora esclareceu que seus problemas são muito mais complexos do que se imaginava inicialmente.
Anos lidando com a dor
Em entrevista ao podcastStick to Football, Bale explicou os problemas nas costas que sofre desde criança. Ele disse: “Rompi um disco na coluna quando tinha 18 anos, no Tottenham. Joguei toda a minha carreira com isso. Tive muitas lesões na panturrilha devido às minhas costas. Nunca revelei isso quando estava jogando porque algumas pessoas diriam: 'Ele está inventando desculpas'. Era algo controlável, mas com o tempo isso me afetou.
Eu nunca sabia quando isso iria acontecer e, obviamente, as pessoas diziam: 'Ah, ele não cuida de si mesmo', [mas] eu literalmente me certificava de que minhas panturrilhas e sóleo estivessem à prova de balas. Mas, novamente, se algo desse errado e acontecesse, não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Eu tomava uma injeção nas costas para acalmar tudo.”
Preenchendo a lista de verificação final
A lesão não diminuiu o status de Bale como ícone nacional. Ele se aposentou como o jogador com mais partidas e gols pela seleção do País de Gales, tendo levado os Dragões às semifinais da Euro 2016 e à sua primeira Copa do Mundo em 64 anos, em 2022.
“Sempre cheguei a um ponto em que acho que muitas pessoas chegam em suas carreiras: por que continuar? O que mais eu quero conquistar?”, acrescentou Bale.
“Senti que tinha conquistado tudo o que queria. A última coisa que fiz foi me classificar para uma Copa do Mundo, que era a última coisa na minha lista. Senti que era o momento certo. Alguns anos antes, eu provavelmente já estava pronto, mas isso acabou me atingindo.”
A vida longe do banco de reservas
Desde que se aposentou em janeiro de 2023, Bale tem se concentrado mais em sua família e negócios do que em treinar. Embora continue interessado na gestão esportiva, ele resistiu à tentação de se aventurar nessa área devido ao tempo significativo que isso exige.
O jogador de 36 anos está atualmente aproveitando seu tempo livre, longe das pressões de uma agenda profissional. Depois de passar sua última temporada no LAFC – onde conquistou a MLS Cup após marcar um dramático gol de empate no final da partida –, ele também fez parte de um consórcio que manifestou interesse em comprar o clube de sua cidade natal, o Cardiff City, no verão passado.
“Sempre disse que, quando me aposentar, quero um, dois, três anos para relaxar, aproveitar o tempo com as crianças e, então, tentar descobrir alguns caminhos que quero seguir”, acrescentou. “Esse tipo de coisa me atrai mais do que... entrar na gestão. Sinto que já fiz isso como jogador, e você deve dedicar mais tempo como treinador e gerente.”
