Gareth Bale revela o inferno secreto das lesões, enquanto o ex-jogador do Real Madrid e do Tottenham explica como os problemas nas costas acabaram com a sua carreira

Desde que se aposentou em janeiro de 2023, Bale tem se concentrado mais em sua família e negócios do que em treinar. Embora continue interessado na gestão esportiva, ele resistiu à tentação de se aventurar nessa área devido ao tempo significativo que isso exige.

O jogador de 36 anos está atualmente aproveitando seu tempo livre, longe das pressões de uma agenda profissional. Depois de passar sua última temporada no LAFC – onde conquistou a MLS Cup após marcar um dramático gol de empate no final da partida –, ele também fez parte de um consórcio que manifestou interesse em comprar o clube de sua cidade natal, o Cardiff City, no verão passado.

“Sempre disse que, quando me aposentar, quero um, dois, três anos para relaxar, aproveitar o tempo com as crianças e, então, tentar descobrir alguns caminhos que quero seguir”, acrescentou. “Esse tipo de coisa me atrai mais do que... entrar na gestão. Sinto que já fiz isso como jogador, e você deve dedicar mais tempo como treinador e gerente.”