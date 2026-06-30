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Garcia elogia a iniciativa acertada em relação a Yamal... e evita a polêmica em torno da transação delicada

Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo
J. Garcia
J. Alvarez
L. Yamal
M. ter Stegen
Barcelona
A. Gordon
Espanha
Áustria
EUA
Argentina
Alemanha
England

O goleiro da Espanha fala abertamente sobre seu papel na La Roja

Juan García está disputando sua primeira Copa do Mundo, embora de forma um tanto peculiar, pois o goleiro do Barcelona, apesar de ser o melhor em sua posição na La Liga nesta temporada, não conseguiu tirar o lugar de Unai Simón na seleção espanhola, tornando-se seu reserva.

No entanto, ele encara a situação com tranquilidade, conforme afirmou em entrevista à rádio catalã RAC1, na qual também falou sobre Lamson Yamal, Julián Álvarez e seus colegas na posição de goleiro do Barcelona.

  • O goleiro reserva da seleção? Pode parecer surpreendente para quem está de fora

    Sobre ser reserva na seleção espanhola, García disse: “Todos têm clareza do seu papel. O técnico De la Fuente não precisa me dizer nada. É assim que funciona o futebol: nem todos podemos jogar. Tanto quem entra em campo quanto quem fica no banco tem um objetivo claro. Pode parecer surpreendente visto de fora, mas, por dentro, tudo corre normalmente. Todo mundo gosta de jogar e de ter um papel importante, mas essa é a natureza do esporte”.

    E acrescentou: “Seria um erro perder a motivação por não participar da Copa do Mundo”.

    • Publicidade

  • Yamal... Passos bem-sucedidos

    Juan García também comentou sobre alguns dos jogadores atuais do Barcelona, entre eles seu companheiro na seleção espanhola, Lamine Yamal.

    Garcia disse à rádio RAC1: “Eu o vejo em boa forma. Acho que as medidas tomadas foram acertadas, já que ele foi integrado aos treinos gradualmente para recuperar a forma física. Na última partida, quando jogou o jogo inteiro, ele ficou um pouco cansado, mas isso é normal. Graças a esses treinos, ele está totalmente pronto, e acredito que agora vamos vê-lo em plena forma.” 


  • Álvarez e Gordon

    Há outros dois jogadores ligados ao Barcelona que estão participando da Copa do Mundo: Julián Álvarez, um dos alvos do clube, e Anthony Gordon, a única contratação do time até o momento.

    Juan García não esconde sua admiração pelo atacante argentino, mas, quando questionado sobre o interesse do Barcelona em contratar Álvarez, o goleiro mostrou-se mais cauteloso e evitou alimentar as especulações sobre essa negociação delicada.

    Ele disse: “Todos sabem que ele é um jogador fantástico, mas está no Atlético. Não podemos dizer muita coisa sobre o que ele ou os dois clubes decidirem. Não sabemos se tudo o que está sendo divulgado é verdade, por isso não damos muita importância a isso, mas quanto mais jogadores bons houver no time, maior será a qualidade dele”.

    Ele elogiou muito seu novo companheiro no Barça, Anthony Gordon, dizendo: “Gordon pode nos trazer muitas coisas. Já sofremos com ele contra o Newcastle. Ele se destaca pelo entusiasmo e pela pressão. Além disso, toma decisões muito acertadas com a bola e faz com que seus companheiros joguem de forma excelente. É uma excelente aquisição e vai nos ajudar”.

  • Goleiros... Ter Stegen e Czesny

    O goleiro espanhol encerrou uma temporada fantástica ao lado de Ter Stegen até janeiro e com Czesny durante toda a temporada.

    O goleiro alemão encerrou seu empréstimo ao Girona, e Garcia comentou sobre ele: “Não conheço os detalhes da situação. Se todas as partes envolvidas acharem que isso é o melhor para ele e para os dois clubes... espero que seja a melhor decisão para Marc, pois, no fim das contas, o que importa é ele, depois de duas temporadas difíceis”.

    Ele também elogiou Cezny, dizendo: “Ele me ajudou muito, não só nos aspectos táticos, mas também em outras áreas. É impressionante o que ele fez: de ter sido goleiro titular durante toda a carreira a assumir esse papel nesta temporada. É bom para todos. Ele quer jogar, e eu também vejo isso como uma competição que exige que eu esteja no meu melhor”.

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