Garcia elogia a iniciativa acertada em relação a Yamal... e evita a polêmica em torno da transação delicada

Há outros dois jogadores ligados ao Barcelona que estão participando da Copa do Mundo: Julián Álvarez, um dos alvos do clube, e Anthony Gordon, a única contratação do time até o momento.

Juan García não esconde sua admiração pelo atacante argentino, mas, quando questionado sobre o interesse do Barcelona em contratar Álvarez, o goleiro mostrou-se mais cauteloso e evitou alimentar as especulações sobre essa negociação delicada.

Ele disse: “Todos sabem que ele é um jogador fantástico, mas está no Atlético. Não podemos dizer muita coisa sobre o que ele ou os dois clubes decidirem. Não sabemos se tudo o que está sendo divulgado é verdade, por isso não damos muita importância a isso, mas quanto mais jogadores bons houver no time, maior será a qualidade dele”.

Ele elogiou muito seu novo companheiro no Barça, Anthony Gordon, dizendo: “Gordon pode nos trazer muitas coisas. Já sofremos com ele contra o Newcastle. Ele se destaca pelo entusiasmo e pela pressão. Além disso, toma decisões muito acertadas com a bola e faz com que seus companheiros joguem de forma excelente. É uma excelente aquisição e vai nos ajudar”.