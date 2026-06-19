“Garantir que estejamos equilibrados” - Mauricio Pochettino e sua equipe buscam romper a sólida defesa dos Socceroos, enquanto a situação de Christian Pulisic permanece incerta: cinco pontos-chave para o confronto da Seleção dos EUA com a Austrália na Copa do Mundo

Essa é a grande questão, é claro. Tanta coisa depende da panturrilha de um único jogador. Se a panturrilha estiver bem, ótimo, tudo continua como de costume. Se não? Bem, é aí que as coisas ficam interessantes.

Durante toda a semana, não houve muita clareza sobre a situação de Pulisic. Ele treinou sozinho, dedicando-se principalmente a exercícios na academia e treinos individuais nos momentos em que a imprensa pôde acompanhar. Quando questionado sobre a situação de Pulisic na quinta-feira, Pochettino disse que a decisão vai ficar para a última hora.

“Ele treinou individualmente a semana toda, mas, como sempre, acho que hoje à noite, na véspera do jogo, teremos uma reunião com nossa equipe médica e avaliaremos todo o grupo de jogadores; amanhã comunicaremos o que decidirmos hoje à noite”, disse Pochettino. “Ele está evoluindo. Está muito melhor desde sexta-feira. Vamos ver. Acho que, no momento, vamos ver. Se ele não estiver disponível para amanhã, estará para o próximo jogo, mas acho que ele está se esforçando muito, tentando estar pronto.

“Acho que, para qualquer jogador que ama seu país, é uma oportunidade incrível de aproveitar o momento, ajudar a equipe a ter um bom desempenho e vencer partidas. Quando esse tipo de coisa acontece, é sempre doloroso, mas acho que o Christian é forte e tem uma ótima mentalidade. Ele está se esforçando muito para tentar ficar pronto o mais rápido possível.”

Se Pulisic estiver em forma, não espere muitas mudanças, se é que haverá alguma, no time titular. Caso contrário, será necessária uma reorganização. Quem ocupará o lugar de Pulisic? Será que Malik Tillman simplesmente avançará para uma posição mais à frente? O gol de Gio Reyna lhe garantirá uma vaga no time titular? A velocidade de Tim Weah poderia fazer a diferença? A energia de Brenden Aaronson? O talento e a confiança de Alex Zendejas?

Tantas variáveis e tantas opções. Pochettino, porém, espera não precisar recorrer a nenhuma delas na sexta-feira.

“Christian é incrível, e ele mostrou isso contra o Paraguai”, disse Tim Weah. “Sua habilidade e o que ele consegue fazer com a bola são fantásticos para nós. Isso ajuda a equipe, e, para mim, ele é um dos melhores jogadores com quem já tive a oportunidade de jogar. Estou superorgulhoso dele e espero que ele esteja pronto para o próximo jogo.”