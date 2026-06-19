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USMNT Five Keys June 18GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Garantir que estejamos equilibrados” - Mauricio Pochettino e sua equipe buscam romper a sólida defesa dos Socceroos, enquanto a situação de Christian Pulisic permanece incerta: cinco pontos-chave para o confronto da Seleção dos EUA com a Austrália na Copa do Mundo

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Estados Unidos da América x Austrália

Com a situação de Christian Pulisic ainda indefinida, a seleção masculina de futebol dos EUA precisa superar a imponente defesa australiana, lidar com o jogo físico dos Socceroos e manter o equilíbrio neste confronto crucial da fase de grupos da Copa do Mundo.

SEATTLE — O clima continua animado para a Seleção Masculina dos EUA. Isso não é nenhuma surpresa, é claro. Quando você começa a Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, há motivos para sorrir e para ter um pouquinho mais de confiança do que talvez tivesse antes.

Dito isso, o clima muda rapidamente em torneios, e é por isso que esse sorriso tem se esvaído um pouco a cada dia desde a goleada sobre o Paraguai. O foco, desde então, mudou para o próximo desafio, a Austrália, que será ainda mais decisivo para a Copa do Mundo do que o anterior.

Os cenários são simples. Se vencer, a seleção masculina dos EUA (USMNT) quase certamente vence o grupo, garantindo sua vaga nas oitavas de final. Se empatar, tudo ficará em aberto para a partida final contra a Turquia. Se perder? Bem, então as coisas ficam complicadas, já que todo o otimismo da estreia vai por água abaixo em um instante.

Em resumo, o confronto desta sexta-feira é crucial tanto para a seleção dos EUA quanto para a Austrália. Estas são as cinco chaves que definirão a segunda partida da fase de grupos das duas equipes...

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A situação de Pulisic

    Essa é a grande questão, é claro. Tanta coisa depende da panturrilha de um único jogador. Se a panturrilha estiver bem, ótimo, tudo continua como de costume. Se não? Bem, é aí que as coisas ficam interessantes. 

    Durante toda a semana, não houve muita clareza sobre a situação de Pulisic. Ele treinou sozinho, dedicando-se principalmente a exercícios na academia e treinos individuais nos momentos em que a imprensa pôde acompanhar. Quando questionado sobre a situação de Pulisic na quinta-feira, Pochettino disse que a decisão vai ficar para a última hora.

    “Ele treinou individualmente a semana toda, mas, como sempre, acho que hoje à noite, na véspera do jogo, teremos uma reunião com nossa equipe médica e avaliaremos todo o grupo de jogadores; amanhã comunicaremos o que decidirmos hoje à noite”, disse Pochettino. “Ele está evoluindo. Está muito melhor desde sexta-feira. Vamos ver. Acho que, no momento, vamos ver. Se ele não estiver disponível para amanhã, estará para o próximo jogo, mas acho que ele está se esforçando muito, tentando estar pronto.

    “Acho que, para qualquer jogador que ama seu país, é uma oportunidade incrível de aproveitar o momento, ajudar a equipe a ter um bom desempenho e vencer partidas. Quando esse tipo de coisa acontece, é sempre doloroso, mas acho que o Christian é forte e tem uma ótima mentalidade. Ele está se esforçando muito para tentar ficar pronto o mais rápido possível.”

    Se Pulisic estiver em forma, não espere muitas mudanças, se é que haverá alguma, no time titular. Caso contrário, será necessária uma reorganização. Quem ocupará o lugar de Pulisic? Será que Malik Tillman simplesmente avançará para uma posição mais à frente? O gol de Gio Reyna lhe garantirá uma vaga no time titular? A velocidade de Tim Weah poderia fazer a diferença? A energia de Brenden Aaronson? O talento e a confiança de Alex Zendejas?

    Tantas variáveis e tantas opções. Pochettino, porém, espera não precisar recorrer a nenhuma delas na sexta-feira. 

    “Christian é incrível, e ele mostrou isso contra o Paraguai”, disse Tim Weah. “Sua habilidade e o que ele consegue fazer com a bola são fantásticos para nós. Isso ajuda a equipe, e, para mim, ele é um dos melhores jogadores com quem já tive a oportunidade de jogar. Estou superorgulhoso dele e espero que ele esteja pronto para o próximo jogo.”

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Analisando a Austrália

    A expressão usada nesta semana foi “gigante”. O menor dos três zagueiros centrais da equipe, Alessandro Circati, tem apenas 6 pés e 3 polegadas de altura. A Austrália conta com jogadores altos na defesa, e os Socceroos sabem como usar essa vantagem para frustrar os adversários.

    Foi o que fizeram contra a Turquia na última partida. Apesar da presença de estrelas de primeira linha como Arda Güler, Kenan Yildiz e Hakan Çalhanoğlu, a Turquia pouco pôde fazer além de bater a cabeça contra uma parede dourada australiana. Não se para uma equipe assim com sorte; faz-se isso com habilidade, organização e aquele toque a mais de força física que desestabiliza os jogadores. 

    “Toda a linha defensiva é muito sólida”, disse Aaronson. “É muito difícil jogar contra eles. Sabemos que são cinco jogadores altos na defesa.”

    A seleção masculina dos EUA tem jogadores capazes de lidar com essa intensidade física, e jogadores como Tillman, Folarin Balogun, Weston McKennie e Sergino Dest sabem como lidar com isso graças à sua experiência nos níveis mais altos do futebol europeu. Mas será que eles conseguirão lidar com isso desta vez? Será que conseguirão criar as oportunidades necessárias para abrir caminho por entre uma defesa que se mostrou totalmente impenetrável na última partida? 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cuidado com a bancada

    Contra o Paraguai, a seleção masculina dos EUA pressionou alto. Assim que perdiam a posse de bola, os jogadores com a camisa listrada de vermelho e branco avançavam em grupos. Os zagueiros centrais subiam além da linha do meio-campo para recuperar a bola e reiniciar o ataque. A seleção masculina dos EUA apostou no fato de que recuperaria a bola antes que o Paraguai pudesse criar perigo, e acertou essa aposta todas as vezes. 

    A Austrália, porém, é diferente. Há um ritmo de jogo intenso, representado por Nestory Irakunda, e esse ritmo pode decidir a partida a qualquer momento, especialmente contra uma equipe com um zagueiro central de 38 anos e outro recém-recuperado de uma lesão no tornozelo. 

    “É só garantir que estejamos equilibrados, garantir que sejamos proativos”, disse Antonee Robinson. “Nos casos em que perdermos a posse de bola, precisamos estar prontos para tentar reagir rapidamente e estar em uma boa posição, de modo que um contra-ataque não seja um problema tão grande.”

    Caberá a Pochettino encontrar o equilíbrio nessa pressão. Eles podem partir com tudo, como fizeram contra o Paraguai, ou podem ser um pouco mais calculistas. Ambas são apostas; Pochettino só precisa acertar. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A disputa no meio-campo

    As táticas de ataque da seleção masculina de futebol dos EUA contra o Paraguai eram complexas, mas também notavelmente simples. Para entender, bastava observar o meio-campo. 

    Repetidamente, McKennie e Tillman avançavam direto para o coração da defesa paraguaia. Eles avançavam mais para dentro do que a maioria dos jogadores em suas posições faria, forçando o Paraguai a reagir. Então, quando isso acontecia, abria-se um espaço para o jogador que não estava avançando, dando continuidade a um efeito dominó, já que outro jogador se deslocava para fechar aquele espaço. A partir daí, bastava perceber se era Pulisic, Balogun ou Dest quem ficava com espaço ilimitado. É assim que se montam os ataques. 

    “Na véspera do jogo, revisamos tudo com o Mauricio, conversando sobre os movimentos e onde precisávamos nos cobrir uns aos outros, e como isso se traduz na transição com e sem a bola”, disse Tyler Adams. “Acho que nos sentimos confiantes ao entrar em campo, sabendo como esses movimentos funcionavam.”

    Um golpe de mestre, é preciso admitir, mas será que é repetível? A Austrália tem bons meio-campistas que jogam em alto nível e parece estar mais bem preparada para lidar com os jogadores de meio-campo da seleção dos EUA. Eles poderiam fazer isso com seu próprio talento. Também poderiam fazê-lo com uma rasteira rápida na canela de quem estiver perto o suficiente naquele momento. 

    Espera-se que a seleção americana tenha a posse de bola, o que significa que caberá a ela observar como a Austrália resolve os problemas. Se os australianos realmente resolverem a situação, a seleção americana precisará mudar de estratégia e, se essa mudança não funcionar, ficará tão frustrada quanto a Turquia ficou da última vez. 

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    "Aquilo não foi um amistoso"

    A seleção masculina dos EUA joga com emoção. Pochettino quer que seja assim. Ele quer que essa equipe se alimente da torcida, sinta essa energia e a transforme em intensidade. Dito isso, a seleção australiana também sabe o que é intensidade.

    Vimos isso no outono passado, quando essas duas seleções se enfrentaram. A seleção americana venceu por 2 a 1, mas saiu do Dick’s Sporting Goods Park bastante abalada. Christian Pulisic sofreu uma lesão, enquanto vários outros jogadores certamente ficaram com alguns arranhões e contusões após o confronto físico com os Socceroos.

    “Aquele foi um jogo não oficial, não um amistoso”, disse Pochettino. “Vocês assistiram ao jogo? Aquilo não foi um amistoso.”

    Essa intensidade é a base, especialmente na Copa do Mundo. Dado o que está em jogo, ela certamente aumentará na sexta-feira.

    O que tem alimentado ainda mais essa intensidade é uma recente troca de farpas na mídia entre comentaristas de ambos os lados. Ambos os lados sentem que o outro os está subestimando, e ambos acreditam ter o que é preciso para vencer o grupo. Vencer o grupo é vital em um torneio e, especialmente com as novas regras de desempate, o vencedor deste jogo estará em uma posição muito boa para terminar na liderança.

    Portanto, na sexta-feira, o desafio será controlar essa intensidade e essas emoções. Haverá choques. Haverá faltas duras que forçarão o árbitro a tomar uma decisão. Haverá momentos tensos em que um jogador poderá perder a calma. A equipe vencedora pode muito bem ser aquela que souber lidar melhor com esses momentos.

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