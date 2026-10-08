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Garantindo o futuro! Versátil jovem do Barcelona, Xavi Espart assina contrato de longo prazo até 2030
Barcelona garante o futuro de jovem promessa versátil
O Barcelona segue se estruturando tanto para o presente quanto para o futuro ao garantir a permanência de longo prazo de um de seus mais brilhantes jogadores formados na base. O clube anunciou oficialmente na quinta-feira que Espart assinou uma renovação de contrato, garantindo que ele siga como peça-chave do projeto no Camp Nou nos próximos anos.
O novo acordo faz com que Espart estenda sua permanência na Catalunha até junho de 2030. O contrato representa uma extensão de dois anos em relação aos termos anteriores, refletindo sua rápida ascensão nas categorias de base de La Masia até se tornar uma opção confiável para o time principal.
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Flick encontra solução defensiva em La Masia
Ao longo da campanha de 2026-27, o internacional sub-21 da Espanha se tornou uma peça vital do sistema defensivo de Hansi Flick. Embora seja destro de origem, suas atuações pelo lado esquerdo da defesa têm sido particularmente dignas de nota. Sua ascensão aumentou muito a concorrência por vaga, com o jovem sendo frequentemente preferido a Alejandro Balde e revezando com frequência com o experiente internacional português Joao Cancelo.
Nesta temporada, Espart fez cinco aparições pelo Barcelona, todas em La Liga. O jovem lateral teve impacto imediato em campo, marcando um gol contra o Levante e também dando duas assistências diante de Elche e Rayo Vallecano.
Compromisso estratégico com o desenvolvimento de jovens
Tendo chegado a La Masia vindo do UE Vilassar de Mar no verão de 2015, Espart avançou pelas categorias de base antes de entrar para o elenco principal de Flick na temporada passada, fazendo seis aparições e somando 189 minutos em campo. No entanto, foi durante a pré-temporada deste último verão que o internacional sub-21 realmente chamou a atenção do técnico alemão com suas atuações de destaque.
Com base nesse embalo, sua renovação de contrato, que inclui um merecido reajuste salarial, reforça com firmeza a visão de longo prazo do diretor esportivo para o clube. Espart agora brilha intensamente ao lado de outros talentos nascidos em 2007 que estão encantando o Camp Nou, como Lamine Yamal, Pau Cubarsi e Marc Bernal.
- AFP
Início voador e uma semana movimentada pela frente
O Barcelona vive um início de temporada excepcional, ocupando atualmente a liderança da tabela de La Liga com um aproveitamento perfeito de 21 pontos em suas partidas de abertura. O gigante catalão também levou seu embalo doméstico para o cenário europeu, garantindo uma vitória em sua estreia na Liga dos Campeões da UEFA contra o Feyenoord.
Olhando para frente, a equipe de Flick vai se preparar para receber o Getafe no Camp Nou no sábado, antes de voltar suas atenções para uma viagem para enfrentar o Galatasaray fora de casa pela Liga dos Campeões na terça-feira.
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