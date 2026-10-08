Garantindo o futuro! Versátil jovem do Barcelona, Xavi Espart assina contrato de longo prazo até 2030

O Barcelona segue se estruturando tanto para o presente quanto para o futuro ao garantir a permanência de longo prazo de um de seus mais brilhantes jogadores formados na base. O clube anunciou oficialmente na quinta-feira que Espart assinou uma renovação de contrato, garantindo que ele siga como peça-chave do projeto no Camp Nou nos próximos anos.

O novo acordo faz com que Espart estenda sua permanência na Catalunha até junho de 2030. O contrato representa uma extensão de dois anos em relação aos termos anteriores, refletindo sua rápida ascensão nas categorias de base de La Masia até se tornar uma opção confiável para o time principal.



