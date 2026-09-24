Ruiz não é tímido ao expressar seu desejo de chegar ao topo do futebol mundial após um período de enorme sucesso tanto pelo clube quanto pela seleção. Nos últimos 12 meses, o meio-campista espanhol construiu uma coleção de títulos sem igual, conquistando a Ligue 1, a Champions League, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa com o Paris Saint-Germain, além de levantar a Copa do Mundo com a Espanha neste verão.

“Na Bola de Ouro, espero mirar o mais alto possível… Ganhei quase todos os títulos em disputa”, explicou Ruiz durante sua entrevista à Radioestadio Noche. O ex-jogador do Napoli se apoia fortemente no grande volume de taças que conquistou recentemente, sugerindo que seu impacto em equipes vencedoras é seu maior trunfo na corrida. Ele reforçou esse ponto ao afirmar: “Sou eu quem ganhou mais títulos, mas deixo a campanha para os outros.” Essa abordagem equilibrada mostra sua confiança sem a necessidade de uma cruzada agressiva na mídia.