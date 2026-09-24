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'Ganhei mais títulos!' - Fabián Ruiz se candidata à glória da Bola de Ouro após temporada repleta de troféus
Ambições individuais impulsionadas pelo sucesso coletivo
Ruiz não é tímido ao expressar seu desejo de chegar ao topo do futebol mundial após um período de enorme sucesso tanto pelo clube quanto pela seleção. Nos últimos 12 meses, o meio-campista espanhol construiu uma coleção de títulos sem igual, conquistando a Ligue 1, a Champions League, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental da Fifa com o Paris Saint-Germain, além de levantar a Copa do Mundo com a Espanha neste verão.
“Na Bola de Ouro, espero mirar o mais alto possível… Ganhei quase todos os títulos em disputa”, explicou Ruiz durante sua entrevista à Radioestadio Noche. O ex-jogador do Napoli se apoia fortemente no grande volume de taças que conquistou recentemente, sugerindo que seu impacto em equipes vencedoras é seu maior trunfo na corrida. Ele reforçou esse ponto ao afirmar: “Sou eu quem ganhou mais títulos, mas deixo a campanha para os outros.” Essa abordagem equilibrada mostra sua confiança sem a necessidade de uma cruzada agressiva na mídia.
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Desafiando o viés a favor do ataque nas premiações
A estrela do PSG ampliou seu pensamento em entrevista ao AS, questionando por que um jogador com o seu perfil não pode sonhar em vencer a Bola de Ouro. Ruiz tem sido uma peça central dos campeões franceses, atuando em todas as oito partidas em todas as competições até agora nesta temporada, na qual contribuiu com um gol e duas assistências, enquanto segue em busca de reconhecimento individual.
Ruiz disse ao AS: "A Bola de Ouro? Bem, por que não? A verdade é que, coletivamente, eu fui o jogador mais bem-sucedido. Acredito que ganhei sete nos últimos anos. A Bola de Ouro é um título muito bonito que todo jogador sonha em ganhar. Fico feliz que as pessoas estejam falando de mim, que o meu trabalho esteja sendo reconhecido. E então, vou tentar terminar o mais alto possível na classificação, e por que não sonhar com isso? Acredito que um defensor ou um goleiro é tão importante quanto um atacante. Nos últimos anos, vimos Modric e Rodrigo prevalecerem."
Colocando os números em perspectiva
Embora alguns possam considerar seus comentários ousados, Ruiz insiste que as estatísticas sobre sua contagem de títulos falam por si. Ao mirar o prestigiado prêmio, o meio-campista pretende se tornar apenas o terceiro jogador da história do Paris Saint-Germain a vencer a Bola de Ouro, depois de Lionel Messi em 2021 e de Ousmane Dembele no ano passado, além de ser apenas o quarto espanhol a conquistar o troféu, juntando-se a um grupo seleto ao lado de Alfredo Di Stefano, Luis Suarez e Rodri.
“Espero que um dia eu também possa ganhar um título individual… neste ano, sou eu quem venceu mais títulos”, acrescentou durante seu compromisso com a imprensa. Ao destacar seu papel como vencedor, Ruiz tenta mudar a narrativa para longe de métricas puramente de gols e em direção à contribuição total para a vitória.
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Uma base humilde por trás da glória
Apesar de seu status cada vez maior e da busca pública pela Bola de Ouro, Ruiz segue com os pés no chão e presta uma homenagem emocionante às suas origens: "Tudo o que sou e tudo o que conquistei, devo à minha mãe, a tudo o que ela fez por mim." À medida que a cerimônia se aproxima, na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, em Londres, o espanhol espera que sua combinação única de habilidade técnica de elite e uma coleção de troféus sem igual seja suficiente para convencer os votantes de que ele é, de fato, o melhor jogador do mundo.
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