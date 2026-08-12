Reagindo ao inesperado acordo de troca ao vivo no ar, o ex-meio-campista do Tottenham O'Hara e o ex-atacante do Aston Villa Agbonlahor não economizaram na avaliação dos dois pontas.

"Eu gosto do Dwight McNeil", disse O'Hara à talkSPORT. "Brennan Johnson tem sido um mito há algumas temporadas. Ele não conseguiu fazer isso no Spurs. Ele se esconde nos jogos."

Agbonlahor então comentou as respectivas estatísticas deles. "Você olha para a produção deles na temporada passada", observou, destacando a grave falta de gols e assistências. "É meio que tipo: 'vocês nos dão ele e nós damos ele para vocês!'"

A dupla riu enquanto O’Hara concluiu de forma brutal: "'Nós vamos dar porcaria para vocês, e vocês devolvem porcaria para nós!'"



