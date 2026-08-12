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'Ganhei mais do que os dois juntos!' - Brennan Johnson detona Jamie O’Hara e Gabby Agbonlahor após insulto brutal de 'merda'
Uma rara troca de jogadores na Premier League
Johnson assinou oficialmente um contrato de quatro anos com o Everton, apenas oito meses depois de se juntar ao Crystal Palace por uma taxa, segundo relatos, recorde do clube de £ 35 milhões. Em uma rara troca de transferências na Premier League, o ponta McNeil seguiu na direção oposta para Selhurst Park. A breve passagem do ponta pelo sul de Londres foi uma grande decepção. O internacional galês não marcou um único gol em 26 partidas por todas as competições após sua transferência inicial do Tottenham.
Da mesma forma, McNeil teve dificuldades para encontrar boa forma na temporada passada. Antes apontado como um potencial superastro durante sua passagem pelo Burnley, o jogador de 26 anos também não conseguiu balançar as redes em 25 partidas pelo Everton.
Comentaristas fazem críticas
Reagindo ao inesperado acordo de troca ao vivo no ar, o ex-meio-campista do Tottenham O'Hara e o ex-atacante do Aston Villa Agbonlahor não economizaram na avaliação dos dois pontas.
"Eu gosto do Dwight McNeil", disse O'Hara à talkSPORT. "Brennan Johnson tem sido um mito há algumas temporadas. Ele não conseguiu fazer isso no Spurs. Ele se esconde nos jogos."
Agbonlahor então comentou as respectivas estatísticas deles. "Você olha para a produção deles na temporada passada", observou, destacando a grave falta de gols e assistências. "É meio que tipo: 'vocês nos dão ele e nós damos ele para vocês!'"
A dupla riu enquanto O’Hara concluiu de forma brutal: "'Nós vamos dar porcaria para vocês, e vocês devolvem porcaria para nós!'"
Johnson rebate nas redes sociais
Depois que um vídeo da troca ríspida foi publicado no Instagram, Johnson não perdeu tempo e deu uma resposta afiada, de oito palavras, na seção de comentários: "Ganhei mais do que esses dois juntos."
Após a resposta viral, O’Hara recorreu ao X na manhã de quarta-feira para defender sua posição, insistindo que o vídeo amplamente compartilhado não contava toda a história da transmissão deles.
"Esse [é] o [problema] quando você ouve só um vídeo e não a história completa", escreveu. "Estávamos falando das estatísticas de Brennan e McNeil da última temporada, que foram UMA PORCARIA, não que eles eram maus jogadores. Sou fã de McNeill e também disse que Brennan tem todos os atributos, mas ele admitiria que a temporada dele foi uma porcaria."
- Getty Images Sport
Um reencontro imediato no fim de semana de abertura
Johnson agora estará totalmente focado em calar seus críticos mais vocais após sua transferência de grande repercussão para o Hill Dickinson Stadium. O jogador de 25 anos estará desesperado para reencontrar sua melhor forma ofensiva sob o comando de David Moyes. Enquanto isso, McNeil tentará revitalizar a própria carreira, que ficou estagnada, no Selhurst Park, na esperança de que um recomeço em Londres possa destravar seu claro potencial.
Incrivelmente, os dois pontas não terão que esperar muito para enfrentar seus ex-clubes. Everton e Crystal Palace estão programados para medir forças na rodada de abertura da nova temporada da Premier League, preparando um reencontro imediato.
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