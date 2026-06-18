Gana vence o Panamá; gol de Yirenkyi, em sua estreia na Copa do Mundo, decide a partida

Um gol de Caleb Yirenkyi garantiu os três pontos ao Gana na primeira partida da seleção comandada por Carlos Queiroz na Copa do Mundo de 2026. Estreia positiva para a seleção africana, que venceu por 1 a 0 contra o Panamá graças ao gol do meio-campista nascido em 2006, do Nordsjaelland, nos minutos de acréscimo. Aos 95’, ele empurrou a bola para o fundo da rede a poucos passos de distância, após um cruzamento rasteiro pela esquerda do número 10 Brandon Thomas-Asante (que entrou no segundo tempo). Primeiro gol pela seleção para Yirenkyi; Antoine Semenyo, jogador do Manchester City, recebeu o prêmio de melhor em campo.