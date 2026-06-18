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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

Traduzido por

Gana vence o Panamá; gol de Yirenkyi, em sua estreia na Copa do Mundo, decide a partida

Copa do Mundo
Gana
C. Yirenkyi
Gana x Panamá

1 a 0 da seleção de Queiroz em sua primeira partida na Copa do Mundo: Semenyo foi o melhor em campo; Sulemana, do Atalanta, jogou uma hora

Um gol de Caleb Yirenkyi garantiu os três pontos ao Gana na primeira partida da seleção comandada por Carlos Queiroz na Copa do Mundo de 2026. Estreia positiva para a seleção africana, que venceu por 1 a 0 contra o Panamá graças ao gol do meio-campista nascido em 2006, do Nordsjaelland, nos minutos de acréscimo. Aos 95’, ele empurrou a bola para o fundo da rede a poucos passos de distância, após um cruzamento rasteiro pela esquerda do número 10 Brandon Thomas-Asante (que entrou no segundo tempo). Primeiro gol pela seleção para Yirenkyi; Antoine Semenyo, jogador do Manchester City, recebeu o prêmio de melhor em campo.

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