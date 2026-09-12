Após sua decisão, Williams compartilhou uma mensagem emocionante expressando o quanto representar Gana significou para ele pessoalmente. O atacante destacou a profunda conexão que construiu com a nação ao longo de sua carreira internacional.

"Sinto que chegou a hora de encerrar minha trajetória com a seleção de Gana", escreveu. Saio feliz, orgulhoso e com a consciência tranquila de saber que dei tudo de mim toda vez que vesti esta camisa.

"Gana me deu muito mais do que futebol. Permitiu que eu voltasse para casa, me sentisse ainda mais próximo das minhas raízes e experimentasse o enorme orgulho de representar meu país e vestir esta bandeira no peito.

"Obrigado, do fundo do meu coração, a todos que fizeram parte dessa trajetória e por todo o amor que sempre me demonstraram. Gana sempre será uma parte de mim. Vou continuar apoiando a Black Star como um de vocês, onde quer que eu esteja."







