AFP
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"Gana sempre fará parte de mim": estrela do Athletic Club, Inaki Williams anuncia aposentadoria emocionante do futebol internacional
Williams encerra carreira por Gana
O capitão do Athletic, Williams, anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional após quatro anos com Gana. O atacante de 32 anos confirmou sua decisão pelas redes sociais na sexta-feira.
Williams fez sua última aparição pela seleção de Gana durante a derrota por 1 a 0 para a Colômbia na Copa do Mundo, em julho. O resultado eliminou Gana do torneio na fase de 32 avos de final.
Sua saída marca o fim de uma passagem memorável pela seleção nacional. Ele deixa um legado de orgulho após escolher representar a herança de sua família no cenário internacional.
Atacante reflete sobre a emocionante jornada dos Black Stars
Após sua decisão, Williams compartilhou uma mensagem emocionante expressando o quanto representar Gana significou para ele pessoalmente. O atacante destacou a profunda conexão que construiu com a nação ao longo de sua carreira internacional.
"Sinto que chegou a hora de encerrar minha trajetória com a seleção de Gana", escreveu. Saio feliz, orgulhoso e com a consciência tranquila de saber que dei tudo de mim toda vez que vesti esta camisa.
"Gana me deu muito mais do que futebol. Permitiu que eu voltasse para casa, me sentisse ainda mais próximo das minhas raízes e experimentasse o enorme orgulho de representar meu país e vestir esta bandeira no peito.
"Obrigado, do fundo do meu coração, a todos que fizeram parte dessa trajetória e por todo o amor que sempre me demonstraram. Gana sempre será uma parte de mim. Vou continuar apoiando a Black Star como um de vocês, onde quer que eu esteja."
Da estreia pela Espanha ao sucesso na Copa do Mundo
Nascido em Bilbao, de pais ganeses, Williams inicialmente representou a Espanha, fazendo uma única aparição em um amistoso contra a Bósnia seis anos antes de mudar de seleção. Ele oficializou a mudança para representar Gana em 2022.
O atacante chegou a somar 28 partidas pela seleção ganesa, marcando duas vezes durante seus quatro anos no time. Seus esforços ajudaram Gana a chegar ao mata-mata da Copa do Mundo neste ano pela primeira vez desde 2010.
Enquanto Inaki representava Gana, seu irmão mais novo, Nico Williams, desfrutou de sucesso internacional por um caminho diferente. Nico fez parte da seleção da Espanha que venceu a Copa do Mundo deste ano.
- Getty Images Sport
Capitã do Athletic muda o foco para o futebol de clubes
Com a carreira internacional agora oficialmente encerrada, Williams voltará seu foco total para seus compromissos com o Athletic. Como capitão do clube, o atacante segue sendo uma figura central da equipe espanhola.
Deixar a seleção permitirá que o jogador de 32 anos se concentre em suas funções no clube. Ele se despede do futebol internacional após realizar a ambição de representar a terra natal de seus ancestrais.
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