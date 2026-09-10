Gana faz nova investida para convencer o atacante do Crystal Palace Eddie Nketiah a mudar de seleção

Nketiah está considerando uma nova proposta para trocar sua seleção de Inglaterra para Gana, de acordo com o Evening Standard. Gana tem interesse de longa data no ex-atacante do Arsenal e fez uma nova investida para tentar convencê-lo a defender as Black Stars.

Nascido em Lewisham, filho de pais ganeses, Nketiah jogou pela Inglaterra nas categorias de base, marcando mais gols do que qualquer outro jogador pela seleção inglesa sub-21. O jogador de 27 anos ainda não tomou uma decisão final sobre representar o país de nascimento de seus pais enquanto avalia suas opções.