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Gana faz nova investida para convencer o atacante do Crystal Palace Eddie Nketiah a mudar de seleção
Gana retoma investida
Nketiah está considerando uma nova proposta para trocar sua seleção de Inglaterra para Gana, de acordo com o Evening Standard. Gana tem interesse de longa data no ex-atacante do Arsenal e fez uma nova investida para tentar convencê-lo a defender as Black Stars.
Nascido em Lewisham, filho de pais ganeses, Nketiah jogou pela Inglaterra nas categorias de base, marcando mais gols do que qualquer outro jogador pela seleção inglesa sub-21. O jogador de 27 anos ainda não tomou uma decisão final sobre representar o país de nascimento de seus pais enquanto avalia suas opções.
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Caminho livre segundo as regras da Fifa
O atacante ganhou sua primeira e, até o momento, única convocação pela seleção principal da Inglaterra sob o comando de Gareth Southgate, em outubro de 2023. Ele substituiu Ollie Watkins aos 73 minutos da vitória por 1 a 0 em amistoso contra a Austrália, no Estádio de Wembley.
No entanto, as regras atuais da Fifa estabelecem que um jogador deve ter atuado em mais de três partidas competitivas pela seleção principal de um único país antes de completar 21 anos para ficar inelegível para mudar para outra nação. Como sua única participação foi em um amistoso, Nketiah ainda está totalmente apto para representar Gana caso decida mudar de seleção.
Ressurgimento no Crystal Palace
Gana quer acrescentar ainda mais qualidade comprovada de Premier League a um elenco que já conta com o ponta do Manchester City Antoine Semenyo e o meio-campista do Coventry Caleb Yirenkyi. Depois de um ano difícil com lesões, Nketiah começou bem sob o comando do novo técnico do Palace, Pierre Sage, sendo titular nos três jogos da Premier League até agora nesta temporada.
O Palace respondeu bem a um início complicado de campanha e garantiu sua vaga na quarta fase da Copa da Liga com uma confortável vitória em casa por 3 a 0 sobre o Middlesbrough, candidato ao acesso na Championship, na noite de terça-feira.
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Hora da decisão se aproxima
À medida que as competições nacionais se intensificam, Nketiah enfrenta um momento crucial em sua carreira. Atuações consistentes pelo Crystal Palace certamente o manterão no radar das duas seleções. O atacante precisa decidir em breve se vai comprometer seu futuro internacional com Gana e se juntar às próximas campanhas de qualificação da seleção, ou se vai continuar esperando por um retorno à seleção da Inglaterra.
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