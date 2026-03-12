Goal.com
Galliani: “Berlusconi pensava grande, vou contar como contratamos Sacchi, Ancelotti, Nesta e Ibrahimovic. É daí que vêm os dias do Condor”

A história por trás das melhores contratações da carreira do ex-diretor executivo do Milan.

Uma vida dedicada ao futebol, uma grande carreira na direção do Milan.

Adriano Galliani, ex-diretor executivo do Rossonero, concedeu uma longa entrevista ao podcast Colpi da Maestro. Muitas anedotas e vários bastidores contados sobre sua longa experiência no clube da Via Aldo Rossi, incluindo suas primeiras palavras, nas quais ele selecionou qual foi a melhor temporada vivida no Milan: “Se eu tivesse que escolher uma entre os meus 31 anos no Milan, diria que foi a temporada 1993-1994”.

A seguir, todas as suas declarações.

  • O MILAN DE SACCHI, CAPELLO E ANCELOTTI

    Em primeiro lugar, Galliani falou sobre os vários Milan vividos com técnicos do calibre de Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti: “Aquele Milan pensava grande porque seu presidente, Silvio Berlusconi, pensava grande. E isso foi transmitido ao clube, aos treinadores e aos jogadores. Quando penso em quando escolhemos Sacchi, as pessoas diziam que éramos loucos. Arrigo fazia suas equipes jogarem bem, mas era um técnico que, no ano anterior à sua chegada ao Milan, não havia conseguido a promoção da Série B com o Parma. Diziam que Capello era o queridinho de Berlusconi porque Fabio não treinava há anos e fazia outras coisas. A terceira contratação foi Ancelotti, que era chamado de “perdedor de sucesso” porque, nos dois anos anteriores ao Milan, ele estava na Juve e ficou em segundo lugar duas vezes. Não se devem lembrar apenas as contratações brilhantes no que diz respeito aos jogadores, mas também aos treinadores. Depois do Milan, voltei para Monza e acredito que uma contratação brilhante foi pegar o treinador da Primavera Palladino e levá-lo para a equipe principal. Os treinadores têm grande influência nos resultados das equipes. 

  • OS TREINADORES

    “Houve diferentes períodos. Começaria por Sacchi: para Berlusconi, o fundamental era jogar bem. No ano anterior, fizemos um amistoso com o Parma e vimos os emilianos jogarem bem. Na Copa da Itália, enfrentamos o Parma, que veio a Milão e venceu jogando muito bem. Berlusconi me perguntou se o Parma tinha jogadores melhores do que os do Milan, e eu, obviamente, respondi que não. Então, ele me perguntou por que eles jogavam melhor do que nós. Eu respondo: “Não sei, deve ser porque têm um bom treinador”. O Milan passa em segundo lugar naquela fase da Coppa Italia, que é vencida pelo Parma. Nas oitavas de final, quem nos calha novamente? O Parma, que volta a Milão e nos vence pela segunda vez. Nesse momento, pensamos que não é coincidência. No jogo de volta, convidamos o presidente do Parma para jantar após a partida e, nesse jantar, conhecemos Sacchi. Conversamos, mas não chegamos a um acordo. Nos meses seguintes, decidimos que Sacchi tinha as características certas para treinar o Milan. Quando chegou, ele ganhou o Scudetto no primeiro ano, a Copa dos Campeões no segundo ano e novamente a Copa dos Campeões no terceiro ano. Quando veio para o nosso time, Sacchi não pediu dinheiro, deixou que eu decidisse o valor. Ele disse que estava tudo bem, mas acrescentou que, se ganhasse, o valor seria duplicado durante o ano, na temporada seguinte partiria do dobro e, se ganhasse novamente o campeonato ou a Copa dos Campeões, duplicaria novamente, e o mesmo aconteceria no terceiro ano. E assim, no final, ele comprou alguns hotéis em Milano Marittima (risos, ndr)”.

  • OS DIAS DO CONDOR

    Em seguida, ele explicou a origem do apelido Condor e o que aconteceu nos últimos dias do mercado: “Surgiu do fato de que havia um filme chamado ‘Os Três Dias do Condor’. Eu pensei que os três dias do Condor eram os últimos dias do mercado. Cheguei a fazer cem mercados. Comecei minha carreira em 1975 no Monza e terminei com o mercado do Monza de 2025. A primeira negociação foi uma troca: o Monza ficou com Braida e deu Peressin ao Palermo. Lembro-me de todas as negociações. Desde 1975, sempre observei uma coisa: o valor dos jogadores diminuía com o passar do mercado. Se você precisa vender um jogador, deve vendê-lo no início do mercado; se você quer comprar, deve comprá-lo no final do mercado. Acho que todos os times têm mais jogadores do que precisam. Portanto, os dias do Condor devem ser os últimos dias. Nem sempre, mas muitas vezes, nos últimos dias, operações que eram negativas se tornam positivas, ou mesmo operações que pareciam impossíveis se tornam possíveis. É assim que nascem os dias do Condor.

  • OS GOLPES DOS QUAIS MAIS SE ORGULHA

    Algumas declarações também sobre as contratações de que mais se orgulhou ao longo de sua carreira: “Vamos começar pela primeira contratação do Condor, ou seja, Carlo Ancelotti. Era 1987, Sacchi o queria a todo custo, pressionou muito para contratá-lo, apesar dos problemas nos joelhos. Sacchi dizia que os joelhos podem ser curados, a cabeça não. Era o penúltimo dia do mercado e o presidente da Roma continuava a dizer não. Eu já tinha desistido um pouco, mas o Braida foi muito inteligente e organizou um jantar com a Roma. Naquela noite, percebemos que o presidente continuava a dizer não, enquanto o filho e o diretor esportivo Perinetti diziam sim. O filho convidou-me para ir a Roma no dia seguinte e organizou um encontro com o pai. Na manhã seguinte, peguei o avião e fui para Roma. O que parecia impossível aconteceu. Ancelotti nos ajudou muito naquelas temporadas, mas também penso outra coisa: se não tivéssemos criado aquele relacionamento, em 2022 Carlo teria ido para o Parma, porque ele já tinha quase assinado com eles. Outra jogada do Condor aconteceu em Paris, em 1997, quando contratamos Leonardo do PSG. Capello, que havia voltado ao Milan, o queria a todo custo, mas eu e Berlusconi não queríamos gastar mais dinheiro e falamos a ele sobre nós. Então, porém, aconteceu algo incrível: eu estava na Flórida e deveria voltar a Milão no dia seguinte. Quando estava prestes a ir para o aeroporto, vi uma placa enorme com os dizeres: “Leonardo”. Liguei imediatamente para o presidente Berlusconi e disse que tive uma visão, então voei para Paris para contratar Leonardo do PSG. Tive a sorte de conhecer bem os proprietários do PSG, que me receberam imediatamente, e assim contratamos Leonardo. Se eu tivesse que citar outra grande contratação da Condor, diria, sem dúvida, Alessandro Nesta. Eu estava na Sardenha e tomava café todas as manhãs com o presidente da Lazio, Cragnotti. Cheguei a um acordo com ele por uma quantia importante, 60 bilhões das antigas liras, mas Berlusconi disse que não. Tínhamos vencido as eliminatórias e, portanto, participaríamos da Liga dos Campeões. Naquela noite, Berlusconi estava em Copenhague com outros primeiros-ministros. Vejo no noticiário uma entrevista com o presidente em que lhe perguntam se seus ministros têm liberdade para se movimentar e ele responde que os ministros, respeitando o orçamento, podem movimentar o orçamento como melhor entenderem. Nesse momento, aproveito a oportunidade e, por meio de um de seus guardas, consigo falar com Berlusconi e pergunto: “Mas eu, como presidente do Milan, sou equiparado a um ministro?”. Ele me responde que sim. E eu digo que, se contratarmos Nesta, ganharemos a Liga dos Campeões e, se ganharmos a Liga dos Campeões, teremos muitos lucros. Berlusconi, um pouco cansado, já que eram 4 da manhã, me dá a entender que posso contratá-lo. Meu amigo Fedele Confalonieri me diz que tive a sorte de entender imediatamente quando Berlusconi dizia sim e pensava sim, dizia sim e pensava não, dizia não e pensava não, dizia não e pensava sim. Chega Nesta e vencemos a Liga dos Campeões, que ficará para sempre no meu coração. O prazer de derrotar o Inter na semifinal e depois a Juventus na final é algo que talvez nunca mais aconteça. E Nesta nos deu uma grande ajuda.

  • A NOITE DE IBRAHIMOVIC E O GOL DE MESTRE

    Por fim, uma longa história sobre a negociação que trouxe Zlatan Ibrahimovic de volta à Itália: “Vou contar a história do Ibrahimovic. Eu estava em Barcelona com o presidente do Barça e com Mino Raiola. No ano anterior, Ibra tinha sido comprado pelos espanhóis do Inter por uma quantia enorme. Eu achava impossível contratá-lo depois de apenas um ano. A poucos dias do fim do mercado, Raiola, que era o mestre do mercado, me liga e me diz para ir a Barcelona porque é possível. Vou a Barcelona e começo uma grande batalha para contratar Ibra e, no final, consigo contratá-lo por empréstimo com direito de resgate. Eu precisava convencer Ibra e fui à sua casa, onde também estavam sua esposa e seus filhos. A esposa saiu pela manhã, voltou no início da tarde e me encontrou lá. Ela não tinha perguntado antes quem eu era. Ibra lhe disse e acrescentou que, até que eu assinasse com o Milan, eu não sairia da casa deles. Zlatan então assinou e, naquele ano, ganhamos o campeonato.

    GOLPE DE MESTRE - “O golpe de mestre que compartilho com Braida foi Marco van Basten. Talvez não tenha sido o golpe mais difícil, mas acredito que Marco foi o melhor de todos”.

