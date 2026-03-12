Galliani: “Berlusconi pensava grande, vou contar como contratamos Sacchi, Ancelotti, Nesta e Ibrahimovic. É daí que vêm os dias do Condor”

Algumas declarações também sobre as contratações de que mais se orgulhou ao longo de sua carreira: “Vamos começar pela primeira contratação do Condor, ou seja, Carlo Ancelotti. Era 1987, Sacchi o queria a todo custo, pressionou muito para contratá-lo, apesar dos problemas nos joelhos. Sacchi dizia que os joelhos podem ser curados, a cabeça não. Era o penúltimo dia do mercado e o presidente da Roma continuava a dizer não. Eu já tinha desistido um pouco, mas o Braida foi muito inteligente e organizou um jantar com a Roma. Naquela noite, percebemos que o presidente continuava a dizer não, enquanto o filho e o diretor esportivo Perinetti diziam sim. O filho convidou-me para ir a Roma no dia seguinte e organizou um encontro com o pai. Na manhã seguinte, peguei o avião e fui para Roma. O que parecia impossível aconteceu. Ancelotti nos ajudou muito naquelas temporadas, mas também penso outra coisa: se não tivéssemos criado aquele relacionamento, em 2022 Carlo teria ido para o Parma, porque ele já tinha quase assinado com eles. Outra jogada do Condor aconteceu em Paris, em 1997, quando contratamos Leonardo do PSG. Capello, que havia voltado ao Milan, o queria a todo custo, mas eu e Berlusconi não queríamos gastar mais dinheiro e falamos a ele sobre nós. Então, porém, aconteceu algo incrível: eu estava na Flórida e deveria voltar a Milão no dia seguinte. Quando estava prestes a ir para o aeroporto, vi uma placa enorme com os dizeres: “Leonardo”. Liguei imediatamente para o presidente Berlusconi e disse que tive uma visão, então voei para Paris para contratar Leonardo do PSG. Tive a sorte de conhecer bem os proprietários do PSG, que me receberam imediatamente, e assim contratamos Leonardo. Se eu tivesse que citar outra grande contratação da Condor, diria, sem dúvida, Alessandro Nesta. Eu estava na Sardenha e tomava café todas as manhãs com o presidente da Lazio, Cragnotti. Cheguei a um acordo com ele por uma quantia importante, 60 bilhões das antigas liras, mas Berlusconi disse que não. Tínhamos vencido as eliminatórias e, portanto, participaríamos da Liga dos Campeões. Naquela noite, Berlusconi estava em Copenhague com outros primeiros-ministros. Vejo no noticiário uma entrevista com o presidente em que lhe perguntam se seus ministros têm liberdade para se movimentar e ele responde que os ministros, respeitando o orçamento, podem movimentar o orçamento como melhor entenderem. Nesse momento, aproveito a oportunidade e, por meio de um de seus guardas, consigo falar com Berlusconi e pergunto: “Mas eu, como presidente do Milan, sou equiparado a um ministro?”. Ele me responde que sim. E eu digo que, se contratarmos Nesta, ganharemos a Liga dos Campeões e, se ganharmos a Liga dos Campeões, teremos muitos lucros. Berlusconi, um pouco cansado, já que eram 4 da manhã, me dá a entender que posso contratá-lo. Meu amigo Fedele Confalonieri me diz que tive a sorte de entender imediatamente quando Berlusconi dizia sim e pensava sim, dizia sim e pensava não, dizia não e pensava não, dizia não e pensava sim. Chega Nesta e vencemos a Liga dos Campeões, que ficará para sempre no meu coração. O prazer de derrotar o Inter na semifinal e depois a Juventus na final é algo que talvez nunca mais aconteça. E Nesta nos deu uma grande ajuda.