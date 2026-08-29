O Liverpool parece estar se preparando para a saída de Gakpo, depois de já ter fechado um acordo para contratar Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain. Apesar das especulações em andamento sobre a transferência, Gakpo manteve o profissionalismo no recente empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest, partida em que foi titular e deu uma assistência. No entanto, os sinais de uma saída vêm aumentando, especialmente depois de o técnico Andoni Iraola admitir, no início desta semana, que "não pode garantir nada" em relação ao futuro do atacante.

A passagem de Gakpo por Anfield tem sido marcada por contribuições significativas, incluindo 50 gols e 23 assistências em 180 partidas desde sua chegada do PSV Eindhoven, em 2022. Embora tenha assinado um novo contrato de cinco anos em agosto de 2025, sua forma oscilou recentemente, com apenas três gols marcados na liga desde a virada do ano.