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Gakpo escolhe o Manchester City! Astro do Liverpool rejeita o Tottenham enquanto transferência para o Etihad ganha forma
Maresca mira Gakpo enquanto o City reformula o ataque
De acordo com o The Athletic, o Manchester City surgiu como o principal destino para Gakpo, com o atacante do Liverpool expressando um desejo claro de se juntar ao time de Enzo Maresca. O jogador de 27 anos teria decidido contra uma transferência para o Tottenham Hotspur em favor de uma ida para o Etihad, enquanto o clube busca remodelar seu setor ofensivo.
As conversas estão em andamento entre todas as partes relevantes para chegar a um acordo que faria o internacional holandês trocar Anfield por Manchester. A movimentação acontece em um momento de transição para o City, que já garantiu o talento brasileiro Allan Elias, do Palmeiras, por € 40 milhões, ao mesmo tempo em que autorizou as saídas dos atacantes Savinho e Omar Marmoush para o Tottenham neste verão.
- AFP
Liverpool se prepara para a vida após a estrela holandesa
O Liverpool parece estar se preparando para a saída de Gakpo, depois de já ter fechado um acordo para contratar Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain. Apesar das especulações em andamento sobre a transferência, Gakpo manteve o profissionalismo no recente empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham Forest, partida em que foi titular e deu uma assistência. No entanto, os sinais de uma saída vêm aumentando, especialmente depois de o técnico Andoni Iraola admitir, no início desta semana, que "não pode garantir nada" em relação ao futuro do atacante.
A passagem de Gakpo por Anfield tem sido marcada por contribuições significativas, incluindo 50 gols e 23 assistências em 180 partidas desde sua chegada do PSV Eindhoven, em 2022. Embora tenha assinado um novo contrato de cinco anos em agosto de 2025, sua forma oscilou recentemente, com apenas três gols marcados na liga desde a virada do ano.
O impressionante legado de Gakpo em Anfield e o retorno à Copa do Mundo
A movimentação representa um negócio significativo para o Liverpool, que originalmente contratou Gakpo por um valor inicial de £ 37 milhões, cifra que poderia subir para £ 44 milhões com vários bônus. Tendo desempenhado um papel fundamental na campanha do título da Premier League de 2024-25 do clube, temporada em que registrou 18 gols e sete assistências, o valor de Gakpo continua substancial.
Ele marcou três gols em quatro partidas na Copa do Mundo deste verão antes de sua equipe ser eliminada na fase de 32 avos de final após perder nos pênaltis para Marrocos. Notavelmente, ele voltou a atuar apenas alguns dias depois de sua parceira, Noa, compartilhar a dolorosa notícia da perda do filho que o casal esperava.
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A mais recente saída de peso do Liverpool
Se Gakpo sair, ele se tornará a mais recente saída de alto perfil de Anfield no que tem sido um verão de transformação. O internacional da Holanda seguiria os passos da estrela talismânica Mohamed Salah, ao lado de figuras importantes como Andy Robertson, Ibrahima Konate e Curtis Jones, marcando uma grande reformulação do elenco do Liverpool no início da nova temporada.
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