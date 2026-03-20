Gaetano D'Agostino ao CM: "O VAR assim não serve: é subjetivo e tira o espetáculo. Playoffs: a Itália está com medo"

"É preciso dar os parabéns ao Arsenal, pela forma como se planejou, pela paciência que demonstrou. Apoiou Arteta ao longo dos anos, mesmo quando os resultados não apareciam, fez os investimentos certos e agora se encontra nesta situação, lutando por todos os objetivos. É mérito do clube e mérito do treinador, que considero uma versão renovada de Guardiola. Ele se tornou um treinador pragmático, menos espetacular. Compreendeu que, para vencer, é preciso abrir mão de algo. Agora é o Arteta, não se pode compará-lo a ninguém, ele criou seu próprio estilo. Compreendeu que é certo propor um futebol bonito, mas que, de vez em quando, é certo sujar as mãos.”