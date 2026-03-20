Arsenal x Manchester City é um dos jogos mais esperados do fim de semana. Em Wembley, está em jogo a Copa da Liga, um evento que você pode assistir gratuitamente e com exclusividade no canal do YouTube do Cronache di Spogliatoio. A partir das 17h, a narração ficará a cargo de Marco Cattaneo e Gaetano D'Agostino, que apresentou o jogo da seguinte forma no Calciomercato.com: “Espero um jogo fascinante, inicialmente muito tático. São duas equipes que se conhecem, se respeitam e se temem. Mas, como costuma acontecer quando falamos de futebol inglês, basta um lance, uma faísca, para acender o jogo, inflamar o público e mudar tudo. Espero que seja uma partida aberta, com muitas chances; o Arsenal certamente chega em melhor fase.”
Traduzido por
Gaetano D'Agostino ao CM: "O VAR assim não serve: é subjetivo e tira o espetáculo. Playoffs: a Itália está com medo"
OS MÉRITOS DO ARSENAL
"É preciso dar os parabéns ao Arsenal, pela forma como se planejou, pela paciência que demonstrou. Apoiou Arteta ao longo dos anos, mesmo quando os resultados não apareciam, fez os investimentos certos e agora se encontra nesta situação, lutando por todos os objetivos. É mérito do clube e mérito do treinador, que considero uma versão renovada de Guardiola. Ele se tornou um treinador pragmático, menos espetacular. Compreendeu que, para vencer, é preciso abrir mão de algo. Agora é o Arteta, não se pode compará-lo a ninguém, ele criou seu próprio estilo. Compreendeu que é certo propor um futebol bonito, mas que, de vez em quando, é certo sujar as mãos.”
O CICLO DE GUARDIOLA CHEGOU AO FIM
"Acredito que a era de Guardiola no Manchester City chegou ao fim. Vimos isso também na dupla confrontos da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, um Real Madrid que certamente não é o time mais forte de todos os tempos. Seu estilo de jogo já não é tão eficaz nem espetacular, mesmo que o elenco tenha sido renovado."
JOGADOR OU VENCEDOR
"Não acho que haja um vencedor entre quem prioriza o jogo e quem prioriza os resultados. Quem vence está sempre certo. Só posso dizer que o futebol italiano me aborrece: há muita tática, muita pressão. Faltam emoções. Os treinadores sabem que não podem errar, que dependem dos resultados. E isso leva a escolhas conservadoras."
COMO COMENTAR O FUTEBOL
"O futebol mudou, assim como a forma de narrá-lo. Agora tudo é ao vivo, a espera acabou, desapareceu. Quem narra o futebol tem uma responsabilidade: deve fazê-lo com equilíbrio, respeito e competência. É importante ser profissional e agir com profissionalismo, ciente de que há pouco tempo para refletir. E de que o que você diz pode se tornar viral."
O PAPEL DO VAR
"O VAR foi introduzido para melhorar o futebol, mas acabou por torná-lo mais lento. Retira o espetáculo, quebra o ritmo das partidas e as tornou menos agradáveis de assistir. Pergunto-me por que foi implementado se, a cada situação, o jogo fica parado por 2 a 3 minutos. Além disso, é preciso levar em conta que a decisão muitas vezes é subjetiva, não objetiva. Depende da interpretação do árbitro. São necessárias regras claras; a mesma falta de mão não pode ser julgada de maneira diferente com uma semana de diferença.”
DANIELE DE ROSSI
"Considero-o um homem predestinado. Uma grande pessoa no plano humano, um homem do futebol que soube esperar, sem se apressar. Ele sabe avaliar os prós e os contras de cada oportunidade."
Cesc Fàbregas
"É um técnico forte, experiente e moderno. Com ideias claras. Repito, um técnico forte."
PIO ESPOSITO
"Eu o considero um Luca Toni moderno; gosto dele porque sempre entra em campo com fome de gol e com um olhar determinado. Essa é a sua força. É um jovem com a atitude de um homem."
MARCO PALESTRA
"É um jogador forte, um ala-pivô ou ala-armador moderno, pronto para integrar um grande time. Está pronto para dar o grande salto, mas ainda não sei se está pronto para ser uma peça fundamental de um grande clube."
PLAYOFFS DA COPA DO MUNDO PARA A ITÁLIA
"Tenho sentimentos contraditórios em relação às eliminatórias. Espero sinceramente que a Itália se classifique para a Copa do Mundo, por todos aqueles jovens torcedores que nunca ouviram o hino nacional em um Mundial. Chegar lá fortalece o sentimento de pertencimento. Acredito que o adversário mais difícil de superar não seja a Irlanda do Norte e, eventualmente, a Bósnia ou o País de Gales, mas o medo."
TIME DE FUTEBOL DE SALA
"Meu time ideal de futsal? Escolho Donnarumma no gol e van Dijk na defesa. No meio-campo, Cherki e Vitinha; no ataque, um falso nove: Yamal não pode faltar."
PALERMO NA SÉRIE A
"Tenho o sangue rosanero; como palermitano, espero que o clube volte à Série A, pois é o palco que ele merece."