Como Gabriel Sara foi de criticado no São Paulo a destaque na Champions e candidato a ser convocado para a Copa do Mundo

Gabriel Sara foi uma das novidades da convocação do técnico Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira contra França e Croácia, disputados nesta Data Fifa de março. O meio-campista revelado pelo São Paulo vive boa sequência no Galatasaray, da Turquia, onde tem se destacado tanto no campeonato nacional quanto na Champions League, e chamou a atenção da comissão técnica da seleção.

Em entrevista coletiva antes dos amistosos, Sara admitiu que não esperava receber a oportunidade neste momento da carreira, mas que "se sente muito grato". O jogador também falou que sua ida ao Galatasaray foi principalmente motivada "para chegar à Seleção", com o clube turco e a Champions League sendo a porta de entrada ideal. "O pessoal me prometeu que a gente montaria um time competitivo na Champions e isso poderia atrair a Seleção. E foi o que aconteceu", disse.

Aos 26 anos, esta é a primeira convocação de Gabriel Sara para a seleção brasileira principal. A oportunidade chega em um momento decisivo do ciclo para a Copa do Mundo de 2026, já que os amistosos podem servir como teste final para a comissão técnica definir o grupo que disputará o torneio. Um bom desempenho nas partidas pode colocar o meia entre os 26 nomes que representarão o Brasil no Mundial.