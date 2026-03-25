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Gabriel Sara GFX 1Getty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Como Gabriel Sara foi de criticado no São Paulo a destaque na Champions e candidato a ser convocado para a Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Gabriel Sara
Brasil
São Paulo
Galatasaray
Norwich
C. Ancelotti

Após passagem de altos e baixos no Brasil, meia vive grande fase no Galatasaray e ganha espaço no radar da seleção para a Copa do Mundo de 2026

Gabriel Sara foi uma das novidades da convocação do técnico Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira contra França e Croácia, disputados nesta Data Fifa de março. O meio-campista revelado pelo São Paulo vive boa sequência no Galatasaray, da Turquia, onde tem se destacado tanto no campeonato nacional quanto na Champions League, e chamou a atenção da comissão técnica da seleção.

Em entrevista coletiva antes dos amistosos, Sara admitiu que não esperava receber a oportunidade neste momento da carreira, mas que "se sente muito grato". O jogador também falou que sua ida ao Galatasaray foi principalmente motivada "para chegar à Seleção", com o clube turco e a Champions League sendo a porta de entrada ideal. "O pessoal me prometeu que a gente montaria um time competitivo na Champions e isso poderia atrair a Seleção. E foi o que aconteceu", disse.

Aos 26 anos, esta é a primeira convocação de Gabriel Sara para a seleção brasileira principal. A oportunidade chega em um momento decisivo do ciclo para a Copa do Mundo de 2026, já que os amistosos podem servir como teste final para a comissão técnica definir o grupo que disputará o torneio. Um bom desempenho nas partidas pode colocar o meia entre os 26 nomes que representarão o Brasil no Mundial.

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  • Gabriel Sara São Paulo 3 x 0 Flamengo Copa do Brasil 2020Miguel Schincariol / saopaulofc.net

    Início da carreira no São Paulo

    A trajetória de Gabriel Sara no São Paulo esteve longe de ser tranquila. Revelado em Cotia e promovido ao time principal em 2019, o meia enfrentou forte desconfiança da torcida, especialmente durante o Brasileirão de 2020, quando ganhou sequência como titular com o técnico Fernando Diniz. Nas redes sociais e nas arquibancadas, as críticas eram duras.

    Mesmo sob pressão, o jovem meio-campista optou por manter a calma e seguir trabalhando. Sara relembra que buscou apoio dentro de casa para lidar com o ambiente hostil. Segundo ele, o conselho do pai foi fundamental para entender a relação com a torcida: “Ele me dizia que futebol é emoção. Não adianta querer paciência da arquibancada. O torcedor não me odeia, ele só quer ver resultado em campo.”

    A virada começou em um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileirão. Naquela partida, Sara marcou os dois primeiros gols de sua carreira profissional no empate por 2 a 2, mudando completamente a percepção sobre seu futebol. A partir dali, o meia ganhou confiança, conquistou o apoio da torcida e passou a ser peça importante do time.

    Em 112 jogos com a camisa do time principal do São Paulo, o meio-campista marcou 17 gols e deu nove assistências antes de sua transferência para o futebol europeu.

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  • Gabriel Sara Norwich City 2023-24Getty Images

    Ascensão no Norwich City

    Em julho de 2022, Sara foi vendido ao Norwich City, da Inglaterra, por € 10,5 milhões (na época, R$ 56,7 milhões). O meio-campista chegou ao clube após a temporada em que os Canaries foram rebaixados para o Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês. Em sua primeira temporada, Gabriel Sara jogou majoritariamente como titular, começando em 34 dos 44 jogos, além de marcar sete gols e distribuir quatro assistências.

    Foi no segundo ano na Inglaterra, porém, que ele provou que poderia alçar vôos mais altos. Ainda pelo Norwich, Sara marcou 14 gols e deu 13 assistências, quase triplicando suas participações em gols em relação à temporada anterior. O bom desempenho individual atraiu a atenção do Galatasaray, gigante turco, que o contratou por € 18 milhões (cerca de R$ 84,3 milhões na época) ao fim da temporada 2023/24.

    A transferência ainda rendeu R$ 8,4 milhões ao São Paulo, que detinha 10% dos direitos do jogador, segundo o acordo inicialmente feito com o Norwich City.

  • Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Chegada e bom momento na Turquia

    A primeira temporada de Sara no Galatasaray terminou com saldo positivo. O atleta ex-São Paulo chegou recebendo boas oportunidades no time titular e foi peça importante na equipe que conquistou o Campeonato Turco da temporada 2024/25, o 24º título na história, e com um número recorde de 102 pontos acumulados.

    Apesar da glória na Süper Lig, o Galatasaray caiu na etapa de qualificação para a Champions League e, "rebaixados" à Europa League, não se classificaram para o mata-mata, perdendo nos playoffs para o AZ Alkmaar. O ano seguinte redimiria a queda precoce.

    Na atual temporada, o Galatasaray se classificou para a Champions League, mas teve desempenho mediano na fase de liga, levando-os aos playoffs das oitavas. O adversário foi a Juventus, e foi no primeiro jogo da série que Gabriel Sara mostrou seu valor ao mundo.

    Foi ele quem marcou o primeiro gol da partida que terminou em 5 a 2 para os turcos, além de dar uma assistência a Davison Sánchez, que marcou o terceiro. A noite mágica de Sara lhe rendeu o prêmio de Melhor Jogador da Partida. Na fase seguinte da competição, Sara foi importante na vitória por 1 a 0 na ida da oitavas de final contra o Liverpool. Apesar da derrota e eliminação posterior no jogo da volta, o desempenho de Sara na fase de grupos e no mata-mata merecem ser devidamente destacados.

    Indo para a pausa nesta Data Fifa de março, o Galatasaray é líder da Süper Lig e tem Gabriel Sara como um dos maiores talentos do time atualmente, um jogador importante tanto no ataque para a defesa. E parece que sua versatilidade pode lhe render novos ares em breve.

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  • Gabriel Sara BrasilRafael Ribeiro/CBF

    Como Gabriel Sara pode encaixar no esquema da seleção brasileira?

    O bom desempenho recente de Sara, tanto na Champions League quanto no Campeonato Turco, chamou a atenção de alguns nomes. Entre eles está o Manchester United, que em breve perderá seu volante Casemiro, e já busca alternativas no meio-campo. Segundo o repórter turco Erol Evcen, os Red Devils colocaram Sara na lista de possíveis reforços para a próxima temporada.

    Outro nome que viu o potencial de Gabriel Sara foi o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que o convocou para os próximos amistosos do Brasil. Sem Bruno Guimarães, lesionado desde fevereiro, Sara pode surgir como alternativa para a função de volante ao lado de Casemiro, caso a seleção jogue no esquema 4-2-4 ou 4-2-3-1.

    Como um meia versátil e que pode atuar aberto ou centralizado, Sara é excelente em dribles curtos e na progressão de bola. Embora seja bom defensor, ele é o time de volante mais ofensivo, o que pode contrastar bem com o estilo mais recuado e compacto de Casemiro. Para os jogos contra França e Croácia, não seria uma grande surpresa ver Sara atuando no time titular; seus concorrentes na posição são Andrey Santos (Chelsea), Fabinho (Al Ittihad) e Danilo (Botafogo).

    Com sua primeira oportunidade recebida na seleção, Gabriel Sara, agora, tem tudo para provar para Ancelotti que deve ser uma presença certa nas 26 vagas do Brasil para a Copa do Mundo. Aos 26 anos, esta é sua chance de mostrar que, tanto no futebol de clubes quanto no seleções, ele está pronto para dar o próximo passo.