Além das consequências imediatas para o clube, Halsey expressou profunda preocupação com a mensagem negativa que isso transmite ao futebol de base. Ele acredita que os jogadores de elite têm a responsabilidade de dar o exemplo sobre como os árbitros devem ser tratados nos parques locais todos os fins de semana. Halsey acrescentou: “É preciso olhar por todo o país, de ponta a ponta, aos sábados e domingos, onde temos árbitros de parques locais atuando nas partidas. Que mensagem isso transmite aos nossos árbitros de parques locais? Achei que o Sam fez uma boa partida, ele apitou bem, mas acho que ele decepcionou a comunidade arbitral ao não expulsar o Gabriel Martinelli por empurrá-lo na marcação de uma falta, para que ele pudesse cobrar a falta rapidamente.”