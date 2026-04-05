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Gabriel Martinelli foi criticado por “total desrespeito” ao empurrar o árbitro, e o craque do Arsenal ouviu que deveria ter sido expulso por ter empurrado Sam Barrott durante a derrota na FA Cup contra o Southampton
Pedidos de cartão vermelho
De acordo com o jornal The Sun, Halsey insiste que Martinelli deveria ter sido expulso por causa da briga com Barrott durante a derrota por 2 a 1 para o Southampton, em 4 de abril. O incidente ocorreu nos últimos instantes da partida da FA Cup, enquanto o Arsenal buscava freneticamente o empate. Halsey, que atuou como árbitro na primeira divisão por 14 anos, acredita que o cartão amarelo mostrado ao jogador de 24 anos foi muito brando, considerando o contato ocorrido. O ex-árbitro argumentou que tais ações agressivas minam a autoridade dos árbitros em todos os níveis do esporte, exigindo punições mais severas para proteger os árbitros.
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Total desrespeito demonstrado
O ponto crítico ocorreu aos 94 minutos, depois que Shea Charles colocou os anfitriões na frente. Quando os visitantes receberam uma falta, o atacante tentou reiniciar a jogada rapidamente e empurrou o árbitro. Halsey foi contundente em sua avaliação da conduta do brasileiro durante a discussão acalorada. Ele afirmou: “O árbitro Sam Barrott marcou uma falta a favor do Arsenal, Martinelli veio correndo e empurrou Sam para fora do caminho. Desculpem-me, mas Gabriel Martinelli demonstrou total desrespeito pelo árbitro Sam Barrott naquela situação. Embora Sam tenha mostrado um cartão amarelo, para mim é cartão vermelho. Você simplesmente não pode colocar as mãos em um árbitro, muito menos empurrá-lo para fora do caminho.”
Impacto nas comunidades de base
Além das consequências imediatas para o clube, Halsey expressou profunda preocupação com a mensagem negativa que isso transmite ao futebol de base. Ele acredita que os jogadores de elite têm a responsabilidade de dar o exemplo sobre como os árbitros devem ser tratados nos parques locais todos os fins de semana. Halsey acrescentou: “É preciso olhar por todo o país, de ponta a ponta, aos sábados e domingos, onde temos árbitros de parques locais atuando nas partidas. Que mensagem isso transmite aos nossos árbitros de parques locais? Achei que o Sam fez uma boa partida, ele apitou bem, mas acho que ele decepcionou a comunidade arbitral ao não expulsar o Gabriel Martinelli por empurrá-lo na marcação de uma falta, para que ele pudesse cobrar a falta rapidamente.”
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A pressão sobre a FA aumenta
A instituição de caridade Ref Support UK também se pronunciou sobre a polêmica, instando a Federação Inglesa de Futebol (FA) a tomar medidas retroativas contra o jogador e seu time. Eles acreditam que deixar de punir um ato de agressão tão flagrante poderia levar a uma escalada de incidentes semelhantes. Em comunicado, a organização declarou: “A FA não pode deixar que ele se safe impune. Será uma oportunidade perdida se não tomarem medidas contra o Arsenal e Martinelli. Já ocorreram muitos incidentes no futebol em que árbitros são empurrados, e o futebol não pode permitir que isso se agrave ainda mais. Eu adoraria ter visto o árbitro expulsá-lo.”